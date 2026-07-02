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Box-Legende Mike Tyson: Rückkehr in den Ring mit 60?

Tysons Comeback

Box-Legende Mike Tyson: Rückkehr in den Ring mit 60?

02.07.2026, 10.42 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Mike Tyson feiert seinen 60. Geburtstag und plant ein weiteres Comeback im Boxring, diesmal gegen Floyd Mayweather Jr. Ein Schaukampf in Afrika soll seine Karriere krönen – oder doch nicht?
Mike Tyson
Mike Tyson, hier bei einem Training für den Kampf gegen Jake Paul, feiert am 30. Juni seinen 60. Geburtstag. Sehen wir die Boxlegende noch einmal im Ring?  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Ayisha Collins
Floyd Mayweather Jr.
Mike Tysons nächster Gegner ist der ehemalige US-Profiboxer Floyd Mayweather Jr.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Candice Ward
Mike Tyson
Mike Tysons letzter Profikampf, gegen Jake Paul, fand im November 2024 statt. Sein nächster Fight steigt im Herbst dieses Jahres.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Brett Carlsen
Jake Paul gegen Mike Tyson
Den Kampf gegen den damals 27 Jahre alten Boxer und Web-Influencer Jake Paul (links) verlor der 58-jährige Mike Tyson (rechts) nach Punktentscheidung.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Al Bello

Er fasziniert noch immer die Menschenmassen. Und immer, wenn Mike Tyson durch einen Anlass von sich reden macht, sei es durch einen nächsten Skandal oder einen runden Geburtstag, wird der Ruf nach einem Comeback laut. Wann lässt einer der größten Boxer überhaupt endlich wieder seine Hammerfäuste schwingen? Aufsehen durch persönliche Fehltritte konnte Tyson in jüngster Zeit nicht vorweisen, erstaunlicherweise, doch am 30. Juni wird die Boxlegende 60 Jahre alt. Wird er also – trotz seines nicht mehr sportiven Alters – noch einmal in den Ring zurückkehren?

Eine Überraschung wäre das nicht, Comebacks hatte Tyson immerhin schon einige gehabt: 1995 etwa, als er, vier Jahre nach dem seinem letzten Profikampf, in Las Vegas seinen Landsmann Peter McNeeley in nur 89 Sekunden zu Boden streckte. Oder 1999 kurz nach seiner Haftstrafe wegen Vergewaltigung mit dem nicht gewerteten Match gegen Orlin Norris. Oder der Schaukampf gegen Box-Legende Roy Jones junior, der unentschieden ausging, und der Profikampf im November 2024 gegen den damals 27-jährigen Boxer und Web-Influencer Jake Paul, der Netflix einen Sieg wegen hoher Zuschauerquoten, Tyson aber ein schmerzliches technisches K.o. eingebracht hatte.

Wird dies Tysons letzter Kampf sein?

Das Ende der außergewöhnlichen Karriere des Ausnahmeboxers bedeutet weder diese Niederlage noch sein fortgeschrittenes Alter. Tyson möchte es noch einmal wissen. Diesmal wieder mit einem Schaukampf. Im Herbst dieses Jahres tritt er gegen den knapp elf Jahre jüngeren und rund 30 Kilogramm leichteren Gegner Floyd Mayweather Jr. an, seines Zeichens ehemaliger Weltmeister im Superfeder-, Leicht-, Halbwelter-, Welter- und Halbmittelgewicht. Der Kampf hätte eigentlich im April in Kinshasa, der Hauptstadt Kongos stattfinden sollen, musste jedoch wegen einer Verletzung Tysons verschoben werden.

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Tyson hatte sich Anfang des Jahres beim Training die rechte Hand verstaucht. Im März, wenige Wochen vor dem geplanten Schaukampf, war er mit einem Gipsverband gesichtet worden. Damals hatte sich der ehemalige Weltmeister noch zuversichtlich gegeben, dass die Veranstaltung dennoch stattfinden würde. "Dafür habe ich bereits unterschrieben", sagte er in einem Interview. Der Kampf werde wie vorgesehen in Afrika stattfinden, fügte er hinzu, nicht ohne freilich einzuschränken. "Wir werden sehen."

Für wann und wo der Ersatztermin anberaumt ist, steht noch nicht fest. Sicher ist aus Sicht Tysons aber eines: Der Kampf gegen "Money" Mayweather Jr. werde sein letzter sein. Oder doch nicht? "Ich denke", sagte er, und das klang nicht gerade überzeugt, er werde danach nie wieder in den Ring steigen. Nun, wir werden sehen. Die Handschuhe hängt ein Jahrhundertboxer schließlich nicht einfach mal so an den Nagel. Außerdem ist das ja auch etwas, was seine Fans, die Masse an Menschen, nur schwer akzeptieren würden.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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