Home News Star-News

ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"

Schlüters Kritik

ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"

01.07.2026, 14.45 Uhr
von Jens Szameit
Das WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay hinterließ bei ARD-Reporter Alexander Schlüter einen bleibenden Eindruck. Während Kapitän Joshua Kimmich seine Emotionen zeigte, herrschte bei den anderen Spielern Leere. Bundestrainer Julian Nagelsmann stand ebenfalls unter enormem Druck.
Fußball-Weltmeisterschaft
Alex Schlüter (rechts) berichtete von seinen Eindrücken vom WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.  Fotoquelle: Getty Images / Megan Briggs / ARD (Collage)

Was war los mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim blamablen WM-Aus gegen Paraguay? Die Frage stellen sich auch bei den berichterstattenden Sendern die Experten und Reporter. In einer ARD-Schalte vom verlassenen Team-Quartier der DFB-Auswahl in North Carolina schilderte Alex Schlüter seine Eindrücke nach dem deutschen K.o. im Sechzehntelfinale.

"Große Enttäuschung" habe er wahrgenommen, sagte der "Sportschau"-Moderator, der nach dem Paraguay-Spiel in den Stadion-Katakomben unterwegs war. Dort habe er sich gefragt, "ob da nicht noch mehr sein müsste", und sei irritiert gewesen: "Warum explodiert denn hier keiner?"

Nur einem habe man "die Wut, die Emotionen sofort angesehen", nämlich Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich. "Ansonsten war da sehr viel Leere, aber auch nicht mehr." Und diese Leere, so Schlüter, habe man vorher auch auf dem Platz erlebt.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!
>>„Marie Brand und die Ehrenfrauen“ im ZDF: Krimi mit Mariele Millowitsch
>>"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
>>DFB-Team raus: Per Mertesacker und Christian Streich sorgen sich um den deutschen Fußball

"Ich habe endgültig das Gefühl bekommen, dass diese Mannschaft verkopft ist"

Schlüters Analyse zur Niederlage: "Ich habe endgültig das Gefühl bekommen, dass diese Mannschaft verkopft ist." Leichtigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis seien gerade den jungen Spielern abgegangen. "Man hatte bei vielen von den Jungs das Gefühl, sie bekommen den Ball und denken: Was würde der Trainer mir jetzt befehlen?" So könne man aber einen tiefen Abwehrblock wie den der Paraguayer nicht knacken.

"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
Live-Kommentator Wolff-Christoph Fuss hält Jürgen Klopp für den idealen Nachfolger von Julian Nagelsmann als Fußball-Nationaltrainer. Im Podcast "Kerners 11" sprach Fuss über die Herausforderungen und Chancen, die sich für den DFB bieten, und warum Klopp der richtige Mann für den Job wäre.
Klopps Trainerpotenzial
Wolff-Christoph Fuss und Jürgen Klopp

Überrascht äußerte sich Schlüter über Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der habe während der Turniertage äußerst angespannt gewirkt und die Lockerheit, die seine Pressetermine bei früheren Karrierestationen ausgezeichnet hätten, vermissen lassen. "Hier hatte man immer den Eindruck, dass das für ihn ein Abarbeiten war", sagte Schlüter: "Ganz wenig Lächeln, ein Kurzangebundensein, wie wir es von ihm eigentlich nicht kennen." Schon in den Tagen vor dem fatalen Sechzehntelfinalspiel sei zu beobachten gewesen: "Er stand unglaublich unter Druck."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
Ex-Fußballprofi als Autor
Christoph Kramer
Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Christoph Kramer und Per Mertesacker über DFB-Team, K.o.-Runde und WM-Titel 2014
WM-Nostalgie
Christoph Kramer
Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit
WM-Halbzeitshow
Shakira
Neymar bei der WM 2026: Christoph Kramer zweifelt an langen Einsätzen
Brasiliens Luxusproblem
Christoph Kramer, Neymar
ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
Trainerdiskussion
ZDF-WM-Studio
Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus
Nach DFB-Ausscheiden
Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Hitziges Interview
Julian Nagelsmann im Interview
Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip
"Bad Neighbors 2"
Bad Neighbors 2
Disco-Doku bei ARTE: Von Studio 54 bis Nile Rodgers und Grandmaster Flash
"Disco für alle!"
Disco für alle!
Arnold Schwarzenegger fehlt – doch die „Predator“-Gerüchte reißen nicht ab
"Predator – Upgrade"
Predator - Upgrade
Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
Heimkino-Highlights der Woche
"Die Ältern"
DFB-Hit "Major Tom": So denkt Peter Schilling über KI-Musik
Trends mit KI
Peter Schilling lacht.
"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"
Neue Morgenmoderation
ZDF-Morgenmagazin
Roland Kaiser glaubt: AfD könnte sich in Regierungsverantwortung "selbst entzaubern"
Roland Kaiser über AfD
Roland Kaiser
Wie findet ChatGPT eigentlich Steven Spielbergs "A.I.: Künstliche Intelligenz"?
KI-Kritik
A.I.: Künstliche Intelligenz (2001)
"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben
Hummels' Abrechnung
Mats Hummels
ARTE-Doku über den Reichstagsbrand: Wie der Brand Adolf Hitler zur Diktatur verhalf
"Als der Reichstag brannte"
Als der Reichstag brannte
Hendrik Duryn ermittelt wieder: Ein Geisterschiff treibt auf der Nordsee
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Warum „Dirty Dancing“ in Ost und West eine ganze Generation bewegte
"Die Zeit meines Lebens – 'Dirty Dancing' in Ost und West"
Die Zeit meines Lebens - "Dirty Dancing" in Ost und West
Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Sitcom-Stars heute
Was machen die Stars der "wilden Siebziger" heute?
Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team
"Nachtschicht – Cash & Carry"
Nachtschicht - Cash & Carry
Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.