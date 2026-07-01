Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!

Mit seinem ersten Buch überraschte der Fußball-Star viele: Mit dem Coming-of-Age-Roman "Das Leben fing im Sommer an" schaffte es Christopher Kramer bis auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt legt der ehemalige Fußballprofi mit seinem zweiten Werk nach. "Wolkenberührpunkt" erscheint am 1. Oktober beim Kiepenheuer-&-Witsch-Verlag – und handelt laut dem Autor selbst von "einem Leben, das nicht so einfach zu leben war wie meins".

In einem Ankündigungsvideo auf YouTube spricht Christoph Kramer, der aktuell bei der WM als ZDF-Experte tätig ist, über seinen zweiten Roman. "Was machen wir alle nach der WM? Nicht mehr 24/7-Unterhaltung, fallen wir dann in ein Loch?", fragt der frühere deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014. "Deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Für nach der WM, für die Unterhaltung", so Kramer weiter.

In "Wolkenberührpunkt" gehe es "mit einer sanften Melancholie geschrieben" über "ein Leben, das nicht so einfach zu leben war wie meins", gibt der 35-Jährige einen kurzen Einblick. Das habe er unbedingt mal abbilden wollen, erzählt er. Das Buch ist ab sofort vorbestellbar und wird "vom Autor empfohlen", wie Christoph Kramer am Ende des Clips mit einem Grinsen sagt: "Ich finde es schon sehr gut."

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