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Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“

Hitziges Interview

Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“

30.06.2026, 14.23 Uhr
von Jürgen Winzer
Im Interview mit ZDF-Reporterin Lili Engels zeigt sich Trainer Julian Nagelsmann von seiner kämpferischen Seite. Neben einer taktischen Umstellung fordert er von seinem Team mehr Galligkeit und Körpereinsatz, um gegen Paraguay zu bestehen. Auch ZDF-Experte Christoph Kramer mischt sich ein.
Julian Nagelsmann im Interview
Coach Julian Nagelsmann forderte von seinen Spielern vor dem WM-Sechzehntelfinale mehr Galligkeit - und bewies sie selbst im Interview mit Lili Engels.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tom Weller
Lili Engels
Seit August 2025 ist Lili Engels für das ZDF-Sportstudio im Einsatz.  Fotoquelle: ZDF / Maik Floeder

Das erste Duell gewann Julian Nagelsmann knapp. Da stand er allerdings noch alleine auf dem Rasen des Stadions in Foxborough. Und Nagelsmann kickte auch nicht, sondern redete. Mit ZDF-Reporterin Lili Engels. Der begegnete der Coach mit einer Galligkeit, die seinen Kickern im verlorenen Gruppenspiel gegen Ecuador gut zu Gesicht und Beinen gestanden hätte. Viel hätte nicht gefehlt und Nagelsmann hätte Engels umgegrätscht. Von der verbalen Körperlichkeit ließ sich dann auch noch ein ZDF-Experte im fernen Berlin anstecken.

Das sagt Julian Nagelsmann zum Wechsel von Deniz Undav für Jamal Musiala

Lili Engels begann forsch und fröhlich. "Undav für Musiala", feierte die Fachfrau die einzige wirklich gravierende Formationsänderung gegenüber dem Ecuador-Kick. "Ist das ein Eins-zu-eins-Wechsel?" Aber Nagelsmann war nicht zum netten Geplauder gekommen. "Ja, generell ja, weil einer für den anderen reinkommt", bügelte er die Klischee-Frage recht barsch ab und erklärte die Unterschiede im Spielertypus.

Er ließ auch ins Seelenheil der beiden Spieler blicken. "Deniz hat immer Bock zu spielen, auch wenn er von der Bank kommt." Und "der Jamal" habe seine Pause "gut aufgenommen". Die auch eine Chance sei. Weil das Spiel bei einer Einwechslung vielleicht mehr Raum und weniger verbissene Verschleißduelle für ihn biete.

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Heißes Interviewduell von Coach Julian Nagelsmann und Reporterin Lili Engels

Er erwarte von seinem Team mehr "Galligkeit" und dass sie sich gegen die "südamerikanische Mentalität durchsetzen" müsse. Davon, dass man sich spielerisch durchsetzen werde, sei er überzeugt, aber: Bei der Körperlichkeit und auch "was die Drecksackmentalität" angehe, müsse man "auf Paraguay-Niveau kommen".

Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Collien Fernandes berichtet von massiven Morddrohungen, die sie nun vermehrt erhalten würde. Die Lage hat sich so zugespitzt, dass sie ihr Leben durch "Ulmen-Ultras" bedroht sieht. Mittlerweile sei es zu einem direkten Kontakt mit Christian Ulmen gekommen, der sie fassungslos gemacht hat.
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.

Engels rang um ein positives, gut gelauntes Schlusswort. Es müsse ja kein 6:0-Sieg wie beim entscheidenden WM-Quali-Spiel geben. Aber ein Sieg sei schon Pflicht, oder? Nagelsmann guckte kurz erstaunt und hielt dann voll dagegen: "Ja, das ist bei einem K.o.-Spiel immer so. Du musst gegen jeden gewinnen, um weiterzukommen." Wo er recht hat, hat er recht.

Christoph Kramer stoppt die Torwartdiskussion um Manuel Neuer

Die robustere Zweikampfführung im Interview nahm im ZDF-Studio auch Experte Christoph Kramer auf. Als Katrin Müller-Hohenstein nochmals den Zug des Manuel-Neuer-Bashings durchs Studio treiben wollte, machte Kramer nicht mit. Da konnte KMH noch so sehr Zahlen bemühen ("Seit dem WM-Finale 2014 neun WM-Spiele und keins ohne Gegentor", "Bei der WM 2026 gab's sieben Schüsse, vier waren drin").

"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben
Mats Hummels hat nach dem enttäuschenden WM-Aus knallhart mit der deutschen Nationalmannschaft abgerechnet. Der MagentaTV-Experte forderte nach der Niederlage gegen Paraguay Konsequenzen.
Hummels' Abrechnung
Mats Hummels

Kramer nannte es "schöne Spielerei", dass mehrmals erwähnt wurde, dass er (und Kollege Mertesacker) beim letzten gewonnenen WM-K.o.-Spiel noch dabei waren. Aber: Das mit der Diskussion um Neuer sei "so eine Medienspielerei. Dass wir in den letzten Turnieren in allen Spielen Tore gefangen haben, ist heute egal." Dann stellte er KMH ins Achtung: "Wir werden keine Torwartdiskussion führen." Basta!

Richtig entspannt war dafür Experten-Novize Christian Streich. Als sich Trainer- und Experten-Kollegin Fritzy Kromp an KMHs Frage abmühte, ob man bei Bildern vom Warmmachen anhand der Mienen der Spieler eine gute Leistung prognostizieren könne, schritt Streich freundlich ein: "Brauchschd nix inderbrediere", meinte er im besten Badener-Slang. "Wenn da einer lächelt, heißt es net, dass er gut spielt. Und wenn einer es Gsicht verziegt, dann heißt es net, dass er schlecht spielt. Es sind nur Fernsehbilder."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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