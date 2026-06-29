Home News Star-News

James Bond und die Sieben: Das Rätsel der Agentennummer

Legendäre Agentennummer

James Bond und die Sieben: Das Rätsel der Agentennummer

29.06.2026, 15.24 Uhr
von Julian Flimm
Schon "Casino Royale" zeigte, wie der MI6-Mann seinen besonderen Status erhielt. Doch wo genau kommt das Kürzel 007 her?
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
Pierce Brosnan als James Bond  Fotoquelle: picture alliance / Sammlung Richter

Mehr als 15 Jahre lang prägte Daniel Craig die legendäre Rolle des James Bond: In fünf Filmen ging er als 007 auf gefährliche Mission. Bereits sein Debüt in "Casino Royale" zeigte, wie Bond seinen Doppel-Null-Status erhielt. Wie in Ian Flemings gleichnamigem Roman von 1953 ist das 00-Präfix jenen Agenten vorbehalten, die mindestens zwei Auftragsmorde ausgeführt haben.

James Bond 007: Das steckt hinter der berühmten Agentennummer

Die Bedeutung der Sieben in 007 blieb dagegen ungeklärt. Wie TVLine berichtete, behandelte "Casino Royale" den Status, nicht aber die genauen Gründe für die Vergabe dieser Ziffer. Weder Bücher noch Filme liefern eine abschließende Antwort auf die Entstehung der vollständigen Nummer.

Laut TVLine wollte ein geplanter James-Bond-Film genau an diesem Punkt ansetzen: Vor Timothy Daltons Debüt in "Der Hauch des Todes" sollte Bonds Karrierestart als Geheimagent gezeigt werden. Im Film sollte der junge Bond vom Profi-Agenten Bart Trevor ausgebildet werden und dem Entwurf zufolge nach Trevors Tod dessen 007-Nummer übernehmen – das Projekt wurde jedoch nie realisiert.

Derzeit beliebt:
>>Taylor Swift begeistert Millionen – doch die ARD-Doku stellt unbequeme Fragen
>>Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
>>Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
>>Gold, Öl und Piranhas – die grausamen Schicksale der Bond-Girls

007-Herkunft: Diese Theorien gibt es zu Bonds Codenummer

Zur ursprünglichen Herkunft der berühmten Agentenziffer kursieren unterschiedliche Theorien. So soll ein elisabethanischer Spion namens John Dee seine Briefe mit zwei Nullen und einer Sieben signiert haben – historisch bestätigt ist das allerdings nicht.

Weitere Spekulationen verweisen auf Sicherheitscodes der britischen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg. Fleming erklärte einst selbst, das Doppel-Null-Präfix militärischer Codierung entlehnt zu haben. Eine eindeutige Erklärung für die Sieben hinterließ Fleming in den Bond-Romanen jedoch nicht.

Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
Jeder Schauspieler setzte eigene Akzente. Doch die Mischung aus Eleganz, Gefahr und Mythos gelingt einem Darsteller am stärksten.
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Neuer 007? Idris Elba spricht Klartext über die James-Bond-Gerüchte
Darsteller packt aus
Idris Elba
Filmdebüt einer Action-Legende läuft heute im Free-TV
Videospielheldin im Kino
Lara Croft: Tomb Raider
"ZDFroyal: Die Queen und ich": Kritik zum ZDF-Film über Queen Elizabeth II.
Porträt der Königin
"ZDFroyal: Die Queen und ich"
Heute im Free-TV: Ein Bond-Klassiker mit Sean Connery
Bond-Rückkehr
"James Bond 007 - Diamantenfieber"
"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
Bond-Finale auf RTL
Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV
Connerys Bond-Rückkehr
Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond
Gemma Arterton feiert 40. Geburtstag: Das macht das "Bond"-Girl heute
Karriereverlauf
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Eva Green: Diese Rollen machten sie zur Ausnahmeerscheinung
Facettenreiche Rollen
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Ein Ball steht auf einem Podest.
Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragungsplan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Mitten in der Nacht aufstehen": So erleben Ilski und Boecker ihren neuen Morgenjob
"Deutschland am Morgen"
Jörg Boecker und Sabrina Ilski
Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit
65. Geburtstag
Jimmy Somerville
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
Berliner "Tatort": Kult-Ermittler kehrt nach über zehn Jahren zurück
Er ist wieder da
Robert Karow schaut ernst.
Quentin Tarantino steht für neues Filmprojekt mit Kylie Minogue vor der Kamera
Prominente Dreharbeiten
Kylie Minogue
"Mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen": Schlagerstar erzählt kuriose Tour-Anekdote
Live in der ARD
Immer wieder sonntags
Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
WM-Duell gegen Ecuador: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026
"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"