Kultfilm der 90er-Jahre: Was wurde aus den "Grüne Tomaten"-Stars?

Ein Kultfilm der 90er-Jahre: In "Grüne Tomaten" (1991) erzählt Altersheimbewohnerin Ninny (Jessica Tandy) der frustrierten Hausfrau Evelyn (Kathy Bates) von den Abenteuern, die Ruth (Mary-Louise Parker) und Idgie (Mary Stuart Masterson) einst zwischen den beiden Weltkriegen erlebten. Wir zeigen, was aus den Darstellerinnen und Darstellern der Tragikomödie wurde.

Buddy Threadgoode (Chris O'Donnell) Tragisches Schicksal: Buddy Threadgoode (Chris O'Donnell) ist der ältere Bruder von Idgie (Nancy Moore Atchison) und die große Jugendliebe von Ruth (Mary-Louise Parker). Als Buddy von einem Zug erfasst und getötet wird, trifft es die beiden jungen Frauen sehr.

In "Grüne Tomaten" hatte er einen seiner ersten großen Filmauftritte, ein Jahr später schaffte Chris O'Donnell an der Seite von Al Pacino in "Der Duft der Frauen" (1992) den endgültigen Durchbruch. Er war in der Folge in "Die drei Musketiere" und "Die Kammer" sowie als Robin in zwei "Batman"-Filmen zu sehen. Von 2008 bis 2023 spielte er die Hauptrolle in der Krimiserie "Navy CIS: L.A.", seit 2025 gehört er zum Cast der Serie "9-1-1: Nashville".

Big George (Stan Shaw) Als Idgie und Ruth das "Whistle Stop Café" eröffnen, geht Big George (Stan Shaw) den beiden Frauen jederzeit zur Hand. Er ist auch verantwortlich für die Spezialität des Hauses: Das von ihm zubereitete Barbecue spielt eine besondere Rolle im Film und sorgt für eine der berühmtesten, ebenso makabren wie augenzwinkernden Szenen der Romanverfilmung.

Eine große Filmkarriere legte Stan Shaw zwar nicht hin, als Gast in Serien wie "Mord ist ihr Hobby", "Akte X" oder "CSI" sowie als Darsteller in (TV-)Filmen wie "Jeepers Creepers 3", "A Christmas Winter Song" und "The Pale Door" ist der 73-Jährige aber bis heute regelmäßig zu sehen.

Idgie Threadgoode (Mary Stuart Masterson) Sie rettet ihre Freundin Ruth vor ihrem gewalttätigen Ehemann und eröffnet mit ihr gemeinsam das "Whistle Stop Café": Idgie Threadgoode (Mary Stuart Masterson) ist eine zupackende Self-Made-Frau, die kein Abenteuer und keine Konfrontation scheut.

In den 80er- und 90er-Jahren war Mary Stuart Masterson nicht nur in "Grüne Tomaten", sondern in zahlreichen weiterem Hauptrollen ("Ist sie nicht wunderbar?", "Benny & Joon") zu sehen, danach übernahm sie vor allem Rollen in TV-Serien ("Law & Order", "Blindspot") und spielte in Theaterstücken und Musicals am Broadway. Zuletzt wirkte sie im Kinofilm "Rain Reign" mit. Im Mafiathriller "Sunny" wird sie an der Seite von Angelina Jolie zu sehen sein. Am 27, Juni feiert sie ihren 60. Geburtstag.

Ruth Jamison (Mary-Louise Parker) Sie muss ihre Heimatstadt verlassen, um einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt, kehrt aber mithilfe ihrer Freundin schwanger wieder zurück: Zwischen der schüchternen Ruth (Mary-Louise Parker) und der resoluten Idgie entsteht mehr als nur eine Freundschaft.

Für Mary-Louise Parker bedeutete "Grüne Tomaten" den Durchbruch in Hollywood: Sie spielte in Blockbustern wie "Der Klient" und "R.E.D. – Älter, Härter, Besser" mit und wurde für die TV-Miniserie "Engel in Amerika" und als Hauptdarstellerin in der Dramaserie "Weeds" jeweils mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt war sie im Historiendrama "Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben" zu sehen.

Evelyn Couch (Kathy Bates) Evelyn (Kathy Bates) lernt in einem Altersheim die Bewohnerin Ninny (Jessica Tandy) kennen, die ihr von den Abenteuern von Idgie und Ruth in den 20er- und 30er-Jahren erzählt. Deren Courage und Abenteuerlust ermutigen die frustrierte Hausfrau, ihr Leben mehr und mehr selbst in die Hand zu nehmen.

Auch sie hatte ihre erfolgreichste Zeit in den 90er-Jahren: Für "Misery" gewann Kathy Bates 1991 den Oscar als beste Hauptdarstellerin, außerdem war sie in Blockbustern wie "Mit aller Macht", "Titanic" und "Waterboy" zu sehen. Zuletzt sorgte die US-Schauspielerin auch als Seriendarstellerin ("The Office", "American Horror Story") für Furore. Seit 2025 spielt Bates die Hauptrolle im Serienremake "Matlock".

Ninny Threadgoode (Jessica Tandy) Die lebenslustige Ninny Threadgoode (Jessica Tandy) erzählt Evelyn (Kathy Bates) von den Abenteuern von Idgie und Ruth. Am Ende von "Grüne Tomaten" wird klar: Idgie lebt noch – und womöglich hat Ninny (alias Idgie) ihre eigene Geschichte erzählt.

Jessica Tandy war bereits in den 60er-Jahren eine gefragte Schauspielerin, die Britin hatte unter anderem in Hitchcocks "Die Vögel" (1963) mitgespielt. Zum Star wurde sie dank "Miss Daisy und ihr Chauffeur", für den sie 1990 im Alter von 80 Jahren den Oscar erhielt. Auch für "Grüne Tomaten" war sie für den renommierten Filmpreis nominiert. Sie starb 1994 im Alter von 85 Jahren.