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Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV

WM 2026 TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV

27.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Im zweiten Vorrundenspiel gegen Österreich hatten Lionel Messi und die Argentinier erneut allen Grund zu jubeln.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Charlotte Wilson

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Samstag, 27. Juni, und in der Nacht zum Sonntag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe L Panama – England, Anstoß: 27.6., 23.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe L Kroatien – Ghana, Anstoß: 27.6., 23.00 Uhr. Lincoln Financial Field (Philadelphia). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe K Kolumbien – Portugal, Anstoß: 28.6., 1.30 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe K DR Kongo – Usbekistan, Anstoß: 28.6., 1.30 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe J Jordanien – Argentinien, Anstoß: 27.6., 4.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe J Algerien – Österreich, Anstoß: 27.6., 4.00 Uhr. Arrowhead Stadium (Kansas City). ZDF und Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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