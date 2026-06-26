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Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt

Mega-Hochzeit

Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt

26.06.2026, 11.52 Uhr
von Paulina Meissner
Taylor Swift und Travis Kelce heizen die Gerüchteküche an: Laut der "New York Times" plant das Paar eine Mega-Hochzeit im Madison Square Garden. Neue Details zu den Feierlichkeiten sind bekannt geworden.
Taylor Swift und Travis Kelce
Seit der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce gibt es viele Spekulationen rund um die anstehende Hochzeit. Nun gibt es neue Hinweise auf den Ort der Feier.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Gregory Shamus

Taylor Swift ist einer der größten Musikstars der Welt. Dementsprechend groß war die Aufregung, als die 36-Jährige im Sommer 2025 ihre Verlobung mit dem NFL-Star Travis Kelce (36) bekannt gab. Seitdem wird wild spekuliert, wann und wo die großen Feierlichkeiten wohl stattfinden würden. Nun sollen erste Details bekannt geworden sein.

So berichtet die "New York Times", dass einige neue und bestätigte Details darauf hindeuten, dass das Paar eine mehrtägige Feier im Madison Square Garden in New York plant. Demnach soll Swift die Arena für mehrere Tage gemietet haben.

Wie die Zeitung mit Verweis auf zwei Insider berichtet, sei am 2. Juli zunächst eine kleine Feier mit etwa 100 Gästen geplant. Am Folgetag, dem 3. Juli, solle dann im großen Kreis mit 1.000 Gästen gefeiert werden. Den Berichten zufolge sei für den Zeitraum ein Antrag gestellt worden, um die Straßen rund um den Madison Square Garden vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli zu sperren.

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Frühere Berichte um Hochzeitsdatum führten zu enttäuschten Fans

Zudem hätten Medienberichten zufolge mehrere Mitglieder der Kansas City Chiefs, dem Verein von Travis Kelce, Hotelzimmer im "Marriott Marquis" am Times Square gebucht.

Offiziell bestätigt sind diese Details allerdings nicht. Wie die "New York Times" schreibt, blieb eine Anfrage an eine Sprecherin von Madison Square Garden Sports und MSG Entertainment unbeantwortet. Und auch das Management von Taylor Swift hat eine Stellungnahme abgelehnt.

Es ist nicht das erste Mal, dass über ein mögliches Hochzeitsdatum berichtete wird. Zuvor verkündeten einige Medien, die Hochzeit solle am 13. Juni in einem Luxushotel in der Nähe von Taylor Swifts Wohnsitz auf Rhode Island stattfinden. Doch die Fans wurden bei ihrer Anreise bitter enttäuscht. Ob sich die Spekulationen dieses Mal als richtig erweisen, bleibt abzuwarten.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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