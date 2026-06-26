Home News Streaming-News

Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz

Serienfinale

Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz

26.06.2026, 11.06 Uhr
von Eric Leimann
Die Serie "The Bear – King of the Kitchen" endet mit acht letzten Folgen auf Disney+. Jeremy Allen White brilliert als Küchenchef in einem Drama, das die Höhen und Tiefen eines Restaurants in Chicago zeigt.
The Bear, Staffel 5
Müssen Sydney (Ayo Edebiri) und Carmy (Jeremy Allen White) ihr Restaurant in Chicago dicht machen? Die Antwort auf diese Frage bringt wohl die fünfte und finale Staffel der mit Preisen überhäuften US-Serie "The Bear".  Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.
"The Bear"
Auch wenn Jeremy Allen White, der zuletzt Bruce Springsteen im Biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" spielte, durch die Serie "The Bear" zum mehrfach Emmy-gekrönten Star-Schauspieler aufstieg: die wahre Stärke der mit Staffel fünf zu Ende gehenden Serie ist ihr grandioses Figuren und Schauspiel-Ensemble.  Fotoquelle: © 2022 Disney and its related entities
The Bear, Staffel 5
Cousin Richy (Ebon Moss-Bachrach) entwickelte sich zu einer - wenn nicht "der" - Kultfigur der Serie. Darsteller Moss-Bachfrach gewann zweimal den Emmy als Bester Nebendarsteller einer (Comedy)-Serie.  Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.
The Bear, Staffel 5
Damit es in "The Ber" etwas zu lachen gibt, dafür sorgen teils improvisiert wirkende Schrei- und Zankattacken zwischen den (Küchen)figuren und die Auftritte des chaotischen Handerwerker-Duos der Fak-Brüder, gespielt von Ricky Staffieri und Matty Matheson (Bild) - skurrilerweise ein echter kanadischer Koch und Food-Influencer.  Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.
The Bear, Staffel 5
Die junge und begabte Sydney (Ayo Edebiri) lebt in der Serie "The Bear" ihren amerikanischen Traum. Von der Aushilfe arbeitet sie sich hoch zur Chefin eines Fine Dining-Restaurants. Doch es ist ein Traum, gepflastert mit Härten des Lebens.  Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.
The Bear, Staffel 5
Das Ultimatum von Investor und Onkel Jimmy (Oliver Platt) ist abgelaufen. Nun muss er The Bear wegen nach wie vor fehlender Wirtschaftlichkeit den Geldhahn abdrehen. Oder findet die finale Staffel "The Bear" noch eine andere Lösung?   Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.
The Bear, Staffel 5
Muss sich Chef Sydney (Ayo Edebiri) von der kultigen Kühlkammer des Restaurants "The Bear" verabschieden? Die Uhr für das rote Zahlen schreibende Fine-Dining-Restaurant ist jedenfalls abgelaufen.  Fotoquelle: Copyright, 2026, FX. All rights reserved.

Wer nie den Einstieg in die Serie "The Bear" gefunden hat oder bereits in der Schrei-intensiven ersten Staffel gestresst ausgestiegen ist, wird sich eventuell wundern: darüber, dass die Geschichte eines ums Überleben kämpfenden Restaurants mit Jeremy Allen White als jungem Küchenchef eine der erfolgreichsten des letzten Fernsehjahrzehnts ist. 21 Emmys gewannen Staffel eins und zwei – skurrilerweise in der Comedy-Sparte. Denn "The Bear", eine Serie, die auf Deutsch den ziemlich sinnfreien Zusatztitel "King of the Kitchen" erhielt, ist zu 90 Prozent ein Familien-, Workplace- und Beziehungsdrama. Und zu maximal zehn Prozent eine absurde Situations-Komödie. Nun geht die gefeierte Serie von Autor, Regisseur und Showrunner Christopher Storer zu Ende – mit acht letzten Folgen, die am Freitag, 26. Juni, bei Disney+ veröffentlicht werden.

Gastro-Unternehmer und Sternekoch Carmy Berzatto (White) hat am Ende von Staffel vier im eigenen Restaurant gekündigt. Das kurz vorm finanziellen Aus stehende Fine Dining-Restaurant "The Bear" überließ er Geschäftspartnerin Sydney (Ayo Edebiri), Schwester "Sugar" (Abby Elliott) und Cousin Richy (Ebon Moss-Bachrach). Ein Großteil der Belegschaft weiß zu Beginn von Staffel fünf noch nichts davon. Allgemein bekannt ist jedoch das mittlerweile abgelaufene Ultimatum von Investor und Onkel Jimmy (Oliver Platt), der The Bear wegen nach wie vor fehlender Wirtschaftlichkeit den Geldhahn abdrehen musste.

Staffel fünf, die in acht eher kurzen Folgen von oft nur 20 bis 30 Minuten die "The Bear"-Saga definitiv beendet, bringt noch einmal die Stärken der Serie zum Schwingen. Sie versammelt das vielleicht beste Figuren- und Schauspiel-Ensemble, das die Serienwelt seit den besten Tagen von "Game of Thrones" auf den Streaming-Bildschirm zauberte. Nebenbei erzählt sie auf der persönlichen Ebene von einem "struggelnden" Amerika und seiner Ökonomie, in der sich klassisch Arbeitende ständig im Überlebensmodus befinden.

Derzeit beliebt:
>>10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe
>>Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"
>>Nach 20 Jahren: Große Veränderung hinter den Kulissen von "Let’s Dance"
>>Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Liebe, Hochzeiten, Solidarität und – ganz viel Freundschaft

"The Bear" berührt nicht nur wegen der lebensechten Figuren, die Serie funktioniert auch als präzises Porträt des amerikanischen Arbeitslebens im 21. Jahrhundert – mit Erschöpfung, Schulden, Trauma und dem verzweifelten Festhalten an einem "American Dream", der für die meisten Figuren in weiter Ferne bleibt. Dass das Ganze trotzdem kein klassisches Figuren- und Sozial-Drama ist, wie es dies wohl als nicht-amerikanische Serie geworden wäre, hat ebenfalls mit dem amerikanischen Mindset zu tun. Die Figuren in "The Bear" agieren wie angeschlagene Boxer, die sich vorgenommen haben, sich auf jeden Fall noch bis zum nächsten Gong auf den Beinen zu halten. Schließlich könnte man ja in der nächsten Runde Oberwasser gewinnen. In der Tat hält "The Bear" über fünf Staffeln immer mal wieder positive Überraschungen und Wendungen für seine Figuren bereit: Es gibt Liebe, Hochzeiten, Solidarität und vor allem: ganz viel Freundschaft.

Selbst für Figuren wie die psychisch kranke Mutter von Carmy und Sugar, genial verkörpert von Jamie Lee Curtis, schafft die Serie Raum. Oder auch für episodische Rückblicks-Momente mit dem dritten Kind der Berzatto-Familie, dem durch Suizid gestorbenen ältesten Bruder und Ex-Restaurant-Chef Michael (Jon Bernthal).

Man sieht schon: Diese Serie gehört definitiv nicht in den Comedy-Modus, in den man sie mal unverständlicherweise einsortiert hat. Damit es hier und da etwas zu lachen gibt, dafür sorgen einzig und allein teils improvisiert wirkende Schrei- und Zankattacken zwischen den (Küchen)figuren und die Auftritte des chaotischen Handerwerker-Duos der Fak-Brüder, gespielt von Matty Matheson, skurrilerweise ein echter kanadischer Koch und Food-Influencer, und Ricky Staffieri. Wenn die letzte Gasflamme des The Bear-Herdes erloschen ist, wird das facettenreiche, intensive und ultra-sympathische Ensemble von "The Bear" vermissen. Dann, wenn der letzte "Yes, Chef"-Ruf in der aufregendsten fiktiven Küche Chicagos verklungen ist.

"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
Paul Rudd schlüpft in der Musikkomödie "Power Ballad" in die Rolle eines gescheiterten Musikers, der als Hochzeitssänger in Irland sein Glück sucht. Eine tiefgründige Geschichte über Leidenschaft, Ehrgeiz und die Liebe zur Musik.
Musikalische Leidenschaft
Power Ballad - Der Song meines Lebens

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Emmy Awards Disney+

Das könnte dich auch interessieren

Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
"Kein Wort": Die fehlende Kommunikation zwischen Mutter und Sohn
Kunstvolle Komposition aus Bild, Musik und Schauspiel
Kein Wort
So wohnt der Schlagerstar: Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause
Privatleben
Beatrice Egli lächelt.
Poetisches Trauer-Drama: Isabelle Huppert sucht in Japan einen Weg zurück ins Leben
"Madame Sidonie in Japan"
Madame Sidonie in Japan
"Sinn und Sinnlichkeit": Emma Thompson und Kate Winslet in Jane-Austen-Verfilmung
Preisgekröntes Meisterwerk
Sinn und Sinnlichkeit
"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
Beklemmendes Kammerspiel
Die Katze
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
Colin Farrell als Alien: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"John Sugar", Staffel zwei
Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video
Romantische Serie
"Every Year After" | Prime Video
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Weinberg": Kritik zum ARD-Krimi mit Philipp Hochmair
Wiener Winzer-Clan
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Weinberg
"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
Musikalische Leidenschaft
Power Ballad - Der Song meines Lebens
Beiname abgelegt: Darum ist Finch nicht mehr asozial
Rapper-Revolution
Finch
"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben
Turtles-Reboot
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Neue Routinen
Ronja Forcher
Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Kino-Neustarts
Supergirl
Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod