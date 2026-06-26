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Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"

DVD-Neuerscheinungen

Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"

26.06.2026, 11.02 Uhr
von Elisa Eberle
Diese Woche erscheinen auf DVD und Blu-ray: Jan Weilers "Die Ältern", der Heist-Thriller "Crime 101" mit Chris Hemsworth und der Survival-Thriller "Dead of Winter" mit Emma Thompson.
"Die Ältern"
Sebastian Bezzel verkörpert Hannes, einen Familienvater, der in "Die Ältern" in eine ordentliche Krise abrutscht.  Fotoquelle: Leonine / Constantin Film Distribution / Gordon A. Timpen
"Die Ältern"
"Die Ältern" heißt Sönke Wortmanns Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Jan Weiler.  Fotoquelle: Leonine
"Crime 101"
Detective Lubesnick (Mark Ruffalo, rechts, mit Corey Hawkins) hat erkannt, dass Mike Davis immer entlang der Route 101 zuschlägt. Aber reicht das auch, um den Gangster zu fassen?  Fotoquelle: Plaion Pictures/2025 Amazon MGM Studios Content Services LLC/Merrick Morton
"Crime 101"
Chris Hemsworth (oben) spielt in "Crime 101" den smarten, aber auch ein bisschen größenwahnsinnigen Räuber Mike Davis.  Fotoquelle: Plaion Pictures
"Dead of Winter - Eisige Stille"
Oscargewinnerin Emma Thompson präsentiert sich in "Dead of Winter - Eisige Stille" als taffe Einzelkämpferin.  Fotoquelle: Leonine
"Dead of Winter - Eisige Stille"
Bei dem Survival-Thriller "Dead of Winter - Eisige Stille" von Regisseur Brian Kirk (Drehbuch: Nicholas Jacobson-Larson, Dalton Leeb) handelt es sich um eine amerikanisch-deutsche Koproduktion, an der unter anderem auch das ZDF beteiligt ist.  Fotoquelle: Leonine

"Ältern werden ist nicht schwer, Ältern sein dagegen sehr": Das wäre wohl der richtige Spruch zu dieser Geschichte aus der Feder von Jan Weiler, der bekannt ist für eigenwillige Wortschöpfungen, vor allem aber auch für sehr erfolgreiche literarische Unterhaltung. 2020 veröffentlichte der Bestseller-Autor seinen Roman "Die Ältern", der tragikomisch von einer Familie in sehr turbulenten Zeiten erzählt. Anfang des Jahres folgte eine Kino-Verfilmung mit einigem Promi-Personal vor und hinter der Kamera, die nun ebenso wie der Heist-Thriller "Crime 101" und der Kriminalfilm "Dead of Winter – Eisige Stille" auf DVD und Blu-ray erscheint.

"Die Ältern" (VÖ: 3. Juli)

Mit seinem feinen Blick für die großen und kleinen Dramen des täglichen Familien-Wahnsinns feierte Jan Weiler schon einige Erfolge. Besonders bekannt sind etwa sein Debütroman "Maria, ihm schmeckt's nicht" (2003) sowie "Das Pubertier" (2014), auch deshalb, weil beide Stoffe schon großformatig verfilmt wurden. Mit "Die Ältern" wurde nun der vierte Band der "Pubertier"-Reihe verfilmt. Dass die "Ältern" es hier so schwer haben, daran sind sie im Film – wie so oft auch im wahren Leben – ein bisschen selbst schuld. Hannes (Sebastian Bezzel) ist eigentlich Romanautor, hat die größten Erfolge seiner Karriere aber eher schon hinter sich und konzentriert sich inzwischen darauf, seine Liebsten zu umsorgen. Die würden aber eher sagen: sie zu nerven. Tochter Carla (Kya-Celina Barucki) etwa, 20 Jahre alt, hat genug vom ständigen "Herumschnüffeln" in ihrem Zimmer. Die junge Frau will endlich weg. Und Mama Sara (Anna Schudt), zuletzt auch ziemlich gelangweilt und abgetörnt vom Papa, kommt gleich mit, um mit Carla eine WG zu gründen. Hannes' vormals so erfolgreiche Romanreihe wird dann auch noch eingestellt. Dass Sohn Nick (Philip Müller) lieber kifft, statt fürs Abi zu lernen – passt ins Bild. Für Hannes jedenfalls ist klar: So geht das alles hier nicht weiter!

Preis DVD: circa 15 Euro

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DE, 2026, Regie: Sönke Wortmann, Laufzeit: 99 Minuten

"Crime 101" (VÖ: 2. Juli)

Mit Räubern und Dieben will im echten Leben kaum jemand etwas zu tun haben. Aber im Film, wenn sie ausreichend charismatisch und obendrein attraktiv sind: an Beliebtheit kaum zu überbieten! Insofern hat Amazon für die Kino-Produktion "Crime 101" durchaus ein sehr vielversprechendes Genre aufgegriffen: Mike Davis (Chris Hemsworth) hat schon viele Raubüberfälle erfolgreich durchgezogen, immer irgendwo entlang der Route 101. Nie wurde er erwischt. Er könnte sich mit dem, was er bislang zur Seite geschafft hat, sofort zur Ruhe setzen. Aber lieber erst noch eine letzte ganz große Nummer, die alle bisherigen in den Schatten stellt. Ein Gangster mit viel Charme ist er, aber auch einer, der nur schwerlich genug kriegt. Ob ihm das zum Verhängnis wird? Für seinen vermeintlich letzten Raub tut er sich mit einer Versicherungsmanagerin (Halle Berry) zusammen, das schafft ganz neue Möglichkeiten. Aber es gibt Konkurrenz, und auch die Polizei (verkörpert durch Mark Ruffalo) schläft nicht. Die Figur Mike Davis basiert ursprünglich auf einer Novelle des US-Autors Don Winslow. "Crime 101" ist ein Hochglanz-Heist-Movie mit allem Drum und Dran: coolen Sprüchen, Verfolgungsjagden in teuren Autos, viel Bling-Bling, zahlreichen zwielichtigen Figuren und einer fabelhaften Besetzung, zu der neben den bereits Genannten auch Barry Keoghan und Hollywood-Haudegen Nick Nolte gehören.

Preis DVD: circa 15 Euro

US/UK, 2026, Regie: Bart Layton, Laufzeit: 134 Minuten

"Dead of Winter – Eisige Stille" (VÖ: 3. Juli)

Der Einstieg in den Thriller "Dead of Winter – Eisige Stille" ist schon alles andere als schön oder idyllisch: Der Mann von Barb (Emma Thompson) stirbt. Weil die beiden gemeinsam einen Laden für Angelbedarf betrieben haben und zudem immer leidenschaftliche Eisfischer waren, soll Barb seine Asche nun irgendwo in Minnesota in einem See versenken. Das war der letzte Wunsch ihres Gatten. Barb fährt also in einem trüb-grauen Setting hinaus, weit weg von Strom und Zivilisation, und macht sich ans Werk. Dann hört sie einen Schuss und sieht einen Mann, der einer jungen Frau in Handschellen hinterherrennt. Weil sonst niemand helfen kann und alle Notrufe unerhört bleiben, macht Barb sich notgedrungen selbst an eine Befreiungsaktion. Sie kennt sich gut aus in der Gegend und weiß, wie sie sich das eisige Setting zunutze machen kann. Die frostigen Weiten von Minnesotas großen Seen – hier liegen sie übrigens irgendwo zwischen Köln und dem subarktischen Koli in Finnland, wo die Dreharbeiten zu "Dead Of Winter" stattfanden. Bei dem Survival-Thriller handelt es sich um eine amerikanisch-deutsche Koproduktion, an der unter anderem auch das ZDF beteiligt ist. Hinter der Kamera wirkte auch viel deutsches Personal mit, darunter etwa Kameramann Christopher Ross ("Die Schwimmerinnen") und Komponist Volker Bertelmann ("Dune").

Preis DVD: circa 15 Euro

US/DE, 2025, Regie: Brian Kirk, Laufzeit: 108 Minuten

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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