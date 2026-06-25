"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin

Als Luna Jordan vor etwas mehr als einem Monat im Alter von 25 Jahren plötzlich verstarb, erschütterte die Nachricht die ganze Branche. Die geplante Serie "Hamburg Days" über die Anfänge der Beatles, in der die Schauspielerin die Rolle der Fotografin Astrid Kirchherr verkörpern sollte, die im November 1960 die ersten professionellen Fotos der legendären Band gemacht hat, wurde daraufhin pausiert. Jetzt werden die Dreharbeiten wieder fortgesetzt.

Schauspielerin Lea Drinda übernimmt für Luna Jordan die Rolle der Fotografin in der sechsteiligen Drama-Serie von Regisseur Christian Schwochow ("The Crown"). Die 25-Jährige ist unter anderem aus "In die Sonne schauen" und "Where's Wanda?" bekannt. Ob die bereits abgedrehten Szenen mit Luna Jordan dennoch verwendet oder noch einmal gedreht werden, ist derzeit nicht klar.

In weiteren Rollen sind unter anderem Asa Butterfield ("Unchosen") als legendärer Beatles-Manager Brian Epstein und Jonny Lee Miller ("The Crown") als Jim McCartney, der Vater von Paul McCartney, zu sehen. "Hamburg Days" wird für das ZDF und die BBC produziert. Ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!