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"Laser und Botox": Mit 50 spricht Lilly Becker offen über ihr Schönheitsgeheimnis

Beauty und Kritik

"Laser und Botox": Mit 50 spricht Lilly Becker offen über ihr Schönheitsgeheimnis

25.06.2026, 05.30 Uhr
Lilly Becker wird 50. In einem Interview verriet die ehemalige Dschungelkönigin jüngst ihr Beauty-Geheimnis und sorgt damit nicht nur für Bewunderung, sondern auch für heftige Kritik.
Lilly Becker
Lilly Becker wird 50 - doch das sieht man dem Model aus den Niederlanden nicht an. Nun verrät sie ihr Beauty-Geheimnis.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images for FOCUS Style
Lilly Becker
Im Jahr 2025 gewann Lilly Becker die begehrte Dschungelkrone des Reality-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".   Fotoquelle: RTL

Lilly Becker feiert am 25. Juni ihren 50. Geburtstag. Dass die gebürtige Niederländerin, die als Sharlely Kerssenberg geboren wurde, dieses Alter erreicht hat, würde ihr wohl kaum jemand ansehen. Einen Anteil daran haben offenbar auch zahlreiche Beauty-Behandlungen, mit denen die Dschungelcamp-Siegerin von 2025 ganz offen umgeht. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in Eingriffe an der Jawline, Feuchtigkeitsbehandlungen für die Haut oder Anwendungen an Lippen und Augenbrauen.

Viele Follower reagieren begeistert: "Wow! Ich möchte auch", schwärmt eine Userin. Doch es gibt auch kritische Stimmen. "Bei der ist mehr Schein als Sein! Keiner nimmt die in Deutschland wahrhaftig ernst", kommentiert eine Userin. Einige werfen Becker vor, es mit den Eingriffen zu übertreiben. Eine Nutzerin bezeichnet sie sogar als "Lügen-Lilly". Im Gala-Interview sprach die 50-Jährige im April ebenfalls offen über das Thema. Als ihr eine Moderatorin ein Kompliment für ihr jugendliches Aussehen machte, antwortete Becker ohne Umschweife: "Thank you, that's Botox, girl. Laser und Botox."

In einem Interview mit der Agentur teleschau im Jahr 2020 sprach das Model darüber, dass sie "kein Problem mit dem Älterwerden" habe. "Ich werde nur besser", stellte sie klar. Sie freue sich "jeden Tag, gesund sein zu dürfen und hoffe, ganz, ganz alt werden zu können."

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Becker über den Dschungel: "Es war ein krasses Erlebnis"

Spätestens mit ihrem Triumph im Dschungelcamp 2025 zeigte Lilly Becker, dass sie längst aus dem Schatten ihres berühmten Ex-Mannes Boris Becker herausgetreten ist. In der RTL-Show setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich die begehrte Krone. Wiederholen möchte sie das Abenteuer allerdings nicht. "Never ever!", stellte sie in einem Gespräch mit "Gala" klar. "Nicht wegen der anderen Camper, sondern wegen anderer Sachen: Wegen des Essensentzugs, wegen der Toilette. Es war ein krasses Erlebnis."

Der Weg ins Rampenlicht verlief für die heutige Reality-TV-Bekanntheit alles andere als geradlinig. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern wuchs sie mit ihrer Schwester zunächst bei den Großeltern, später bei ihrem Onkel und ihrer Tante in Amsterdam auf. Nach Stationen als Croupière in London und Tel Aviv zog es sie Ende der 1990er-Jahre nach Miami Beach. Dort arbeitete sie zunächst als Barkeeperin und Hostess, bevor sie sich als Fotomodell einen Namen machte.

Ex-Paar sorgt noch immer für Schlagzeilen

2005 begegnete sie Boris Becker in Miami. Vier Jahre später heiratete das Paar in St. Moritz, 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker zur Welt. Die Ehe endete 2018. Danach baute sich Lilly Becker ihre eigene Karriere weiter aus und war unter anderem in Formaten wie "Let's Dance" (Platz 6), "Global Gladiators" (Platz 2) und "Promi Shopping Queen" (letzter Platz) zu sehen.

Seit Herbst 2022 ist sie mit Sportmanager Thorsten Weck liiert. Nach ihrem Umzug aus London lebt sie inzwischen in Düsseldorf, führt ein eigenes Unternehmen, welches nachhaltige Hautpflegeprodukte für Körper, Geist und Seele, Wellness-Tipps und nachhaltige Lebenspraktiken vermarktet. Im September 2025 zierte sie das Cover des Männermagazins "Playboy" und zeigte: Auch mit 50 denkt Lilly Becker offenbar nicht daran, sich und ihren Körper zu verstecken.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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