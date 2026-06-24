TV-Übertragung WM 2026
Diese WM-Spiele laufen heute (24.6.) und in der Nacht im TV
24.06.2026, 05.51 Uhr
Trifft Vinicius Junior auch im letzten WM-Gruppenspiel für Brasilien? Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dan Mullan
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Mittwoch, 24. Juni, und in der Nacht zum Donnerstag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe B Schweiz – Kanada, Anstoß: 24.6., 21.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe B Bosnien-Herzegowina – Katar, Anstoß: 24.6., 21.00 Uhr. Lumen Field (Seattle). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe C Schottland – Brasilien, Anstoß: 25.6., 0.00 Uhr. Hard Rock Stadium (Miami). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe C Marokko – Haiti, Anstoß: 25.6., 0.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). ZDF und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe A Tschechien – Mexiko, Anstoß: 25.6., 3.00 Uhr. Azteca (Mexico City). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe A Südafrika – Südkorea, Anstoß: 25.6., 3.00 Uhr. Estadio BBVA (Monterrey). Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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