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Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh

Bären-Begegnung

Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh

23.06.2026, 11.25 Uhr
von Paulina Meissner
Für Schauspielerin Karin Thaler wurde ein Drehtag zur Herausforderung: Am Set von "Der Bergdoktor" traf sie auf einen echten Bären. In einer brisanten Szene stand das Tier ohne Absperrung direkt hinter ihr. Eine nervenaufreibende Erfahrung, über die sie nun im ZDF-Magazin "Volle Kanne" berichtet.
Karin Thaler bei "Volle Kanne"
Schauspielerin Karin Thaler hat im ZDF-Magazin "Volle Kanne" von einem Drehtag berichtet, bei dem sie auf einen wilden Bären traf.   Fotoquelle: ZDF

Schauspielerin Karin Thaler (61) ist vor allem durch ihre langjährige Rolle bei den "Rosenheim Cops" bekannt. Seit 2002 verkörpert sie dort die Figur der Marie Hofer und gehört damit seit der Erstausstrahlung zur Kernbesetzung der Serie. Doch auch für andere bekannte Serien stand Thaler schon vor der Kamera. 2008 etwa trat sie in der Folge "Loslassen und festhalten" aus "Der Bergdoktor" auf. Der Dreh stellte die Schauspielerin jedoch vor eine große Herausforderung, wie sie nun im ZDF-Magazin "Volle Kanne" verriet.

Karin Thaler begegnete beim "Der Bergdoktor"-Dreh einem echten Bären

In der "Bergdoktor"-Folge, die erstmals im März 2008 ausgestrahlt wurde, schlüpfte Thaler in die Rolle der Tanja Grünert. Die wird verletzt in einem Wald aufgefunden und gibt an, von einem Bären attackiert worden zu sein. In einem Ausschnitt ist Thaler zu sehen, wie sie bei der Flucht vor dem wilden Tier einen Abhang herunterrollt. Von einem Bären wurde sie dabei natürlich nicht wirklich verfolgt: "Das hat der Schnitt gelöst", gibt die 61-Jährige auf Nachfrage preis.

Einen echten Bären habe es am Set dennoch gegeben – und der kam Thaler in einer Einstellung sogar ziemlich nah. "Es gab einen Bären, Gott sei Dank ist der voll auf Sushi abgefahren", erinnert sich die Schauspielerin lachend. Mit dem Tier habe sie eine gemeinsame Szene gedreht, von der sie vorher eigener Aussage nach jedoch gar nichts gewusst habe.

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Die Wahrheit hinter der riskanten "Der Bergdoktor"-Szene

Der Bär habe dabei aufrecht hinter ihr gestanden während ihre Figur in die Kamera blickte, erklärt Thaler. Eine Absperrung zwischen ihr und dem Tier habe es dabei nicht gegeben. "Nur ein Drahtseil auf ungefähr 30 Zentimeter Höhe", verrät Thaler und betont: "Mir haben sie aber nicht gesagt, dass das nicht unter Strom war." Der Tiertrainer, der den Dreh vor Ort begleitet hatte, habe ihr damals erklärt, der Bär "denkt, da ist Strom drauf und dadurch würde der nie nach vorne gehen".

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Eine nervenaufreibende Situation für die Schauspielerin. Sie gesteht rückblickend, froh gewesen zu sein, als der Dreh endlich vorbei war: "Also im Nachhinein ist mir dann richtig die Pumpe gegangen, ich hatte richtig Angst!", so Thaler.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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