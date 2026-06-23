"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!

Die Sendung ist ein psychologisches Promi-Reality-Format von RTL, basierend auf dem niederländischen Original. Darüber hinaus läuft die Show auch in diversen weiteren Ländern, wie den USA und Großbritannien. In der deutschen Ausgabe kämpfen Prominente in einem abgelegenen Schloss um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro.

Dabei sind die Teilnehmer in zwei geheime "Gruppen" aufgeteilt, die Verräter und die Loyalen. Wer von beiden am Ende gewinnt, ist das Ergebnis eines spannenden und nervenkitzelnden Spiels aus List, Taktik und präzisem Beobachten.

"Die Verräter": So funktioniert das Spiel Das Spiel an sich erinnert an Gesellschaftsspiele wie "Werwölfe" oder "Mafia". Bevor es losgeht, werden im Verborgenen einige Kandidaten zu Verrätern ernannt, die anderen sind die Loyalen. In der Nacht treffen sich die Verräter dann und "ermorden" einen der Loyalen, welcher dann ausscheidet.

Am Tag diskutieren dann alle gemeinsam und stimmen ab, wer den Verrat begangen haben könnte. Der Promi mit den meisten Stimmen muss das Format verlassen und zwar unabhängig davon, ob er oder sie tatsächlich ein Verräter ist. Gleichzeitig müssen alle Teilnehmer an Aufgaben teilnehmen, wodurch sie Geld für den Silberschatz erlangen können.

Das Spiel endet entweder mit der Entlarvung aller Verräter und folgerichtig mit dem Sieg der Loyalen oder mit der Unterzahl der Verräter, die somit als Sieger vom Platz gehen. Alle drei bisherigen Staffeln haben die Verräter für sich entscheiden können. Wird sich das in Staffel 4 ändern? Wir dürfen gespannt sein…

Diese Promis werden für "Die Verräter" hoch gehandelt Auch in diesem Jahr ist Sonja Zietlow erneut die Gastgeberin und wird das Spiel begleiten. Ausgestrahlt wird die neue Show voraussichtlich im August 2026. Ein konkreter Sendetermin steht allerdings noch nicht fest. Der offizielle Cast der Sendung ist auch noch nicht bestätigt, wobei in Anlehnung an die Bild-Zeitung folgende Promis mit von der Partie sein sollen:

Tine Wittler (52): Bekannt aus der RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden"

Cathy Hummels (37): Moderatorin, Influencerin und Ex-Frau vom ehemaligen Fußballprofi Mats Hummels

Hardy Krüger jr. (57): Schauspieler, u.a. bekannt aus "Notruf Hafenkante" und der RTL- "Dschungelcamp"- Teilnahme 2026 Welche Stars letztendlich teilnehmen und sich dem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel stellen, wird sich zeigen.

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