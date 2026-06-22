TV-Überblick
Diese WM-Spiele laufen heute (22.6.) und in der Nacht im TV
22.06.2026, 06.00 Uhr
Michael Olise ist mit Frankreich erfolgreich ins WM-Turnier gestartet. An Spieltag 2 geht es gegen Irak. Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dan Mullan
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Montag, 22. Juni, und in der Nacht zum Dienstag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe J Argentinien – Österreich, Anstoß: 22.6., 19.00 Uhr. AT&T Stadium (Dallas). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe I Frankreich – Irak, Anstoß: 22.6., 23.00 Uhr. Lincoln Financial Field (Philadelphia). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe J Norwegen – Senegal, Anstoß: 23.6., 2.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe I Jordanien – Algerien, Anstoß: 23.6., 5.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). ZDF und Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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