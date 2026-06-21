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Heute im TV "Kick It Like Beckham": Kritik zum Girl-Power-Fußballfilm

Frauenpower im Fußball

"Kick It Like Beckham": Mehr als nur ein Fußballfilm

21.06.2026, 08.48 Uhr
von Jasmin Herzog
Der britische Überraschungserfolg "Kick It Like Beckham" erzählt die Geschichte einer jungen Inderin, die ihren Traum vom Fußball gegen alle Widerstände verfolgt. Ein humorvoller Film über Emanzipation und Frauenfußball, der mit britischem Witz und einem Hauch Bollywood überzeugt.
Kick it like Beckham
Die junge Inderin Jess (Parminder Nagra) eifert ihrem großen Vorbild David Beckham nach.  Fotoquelle: SWR/Capelight Pictures

Mal ehrlich: Kicken wie Beckham will heute kein fussballbegeisterter Jugendlicher mehr. Schon gegen Ende seiner Karriere war der ehemalige englische Nationalspieler mehr Unterwäschemodel und Klatschlieferant als genialer Flankentreter. 2002 war das noch anders. Da wurde "Becks" sogar in einer frechen Girl-Power-Komödie gehuldigt: Der SWR wiederholt am Sonntag, 21. Juni, um 23.05 Uhr den britischen Überraschungserfolg "Kick It Like Beckham".

Fußball ist eine Männerwelt? Darüber kann Jess nur lachen. Die Rolle der 17-Jährigen übernahm Parminder Nagra, die danach, ab 2003, erfolgreich in der obersten US-TV-Serien-Liga spielte (sie war bis zur Geburt ihres Sohnes 2009 in "Emergency Room" sehen). In ihrem Zimmer hängen massenhaft Fotos und Poster von David Beckham, und beim Kicken im Park trickst sie die Jungs allemal aus. Das Mädchen hat Ballgefühl, das sieht auch Jules (Keira Knightley).

Fußballfilm und Emanzipationsgeschichte

Sie, die ihr Herz ebenso an das runde Leder verloren hat, spricht das Mädchen mit indischen Wurzeln an und nimmt sie zum Training ihres Mädchen-Fußballteams mit. Gemeinsam werden die beiden zum Traumsturm der Mannschaft unter der Leitung des irischen Trainers Joe (Jonathan Rhys Meyers). Und als sich auch noch ein Talent-Scout aus den USA ansagt, scheinen alle Träume von einer Profikarriere wahr zu werden. Dumm nur, dass die konservativen Eltern von Jess von alledem nichts wissen dürfen.

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Auch wenn wie jetzt gerade zu Zeiten einer Fußball-WM die Unterschiede noch deutlich werden: In vielen Belangen hat der Frauenfußball zu den Männern aufgeschlossen. Rückblickend war der Film fast schon visionär: Mit "Kick It Like Beckham" landete Regisseurin Gurinder Chadha einen Volltreffer an den Kinokassen – und das in einer Zeit, in der Frauenfußball noch oft abschätzig betrachtet wurde. Aus der Idee, ein Mädchen in das Paralleluniversum zu schicken, in dem gestandene Männer bei Niederlagen in Tränen ausbrechen, entstand eine witzige Komödie mit einem Hauch von Bollywood und jeder Menge britischem Humor.

Der kommt vor allem in jenen Szenen zur Geltung, in denen die Mannschaft der Mädels im Elfmeterschiessen gegen Deutschland verliert oder Abseitsregeln mit Salzstreuern und Senfgläsern erklärt werden. Es geht jedoch nicht nur um Fußball. Erzählt wird auch die Emanzipationsgeschichte einer jungen Inderin, die energisch gegen einengende Traditionen kämpft.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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