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"Ferdinand - Geht STIERisch ab!": SAT.1 zeigt warmherzigen Animationsfilm für die ganze Familie

"Ferdinand – Geht STIERisch ab!"

Animationsfilm über einen friedlichen Stier: Ein Film über Mut, Sanftheit und Anderssein

20.06.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Ferdinand ist kein gewöhnlicher Stier. Statt in der Arena zu kämpfen, schnuppert er lieber an Blumen. Der Animationsfilm erzählt humorvoll die Geschichte eines Stieres, der aus der Reihe tanzt.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Nach "Rio" nahmen sich die "Ice Age"-Macher das Kinderbuch "Ferdinand der Stier" aus dem Jahre 1935 vor. "Ferdinand - Geht stierisch ab!" heißt das Ergebnis. SAT.1 wiederholt das Animationsabenteuer.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Auf dem Bauernhof, auf dem Nina wohnt, durfte Ferdinand sein, wie er ist.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Für Ferdinand gibt es nichts Schöneres, als auf einer Blumenwiese zu sitzen.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Auf der Flucht: Ferdinand und seine Freunde haben sich ein Auto organisiert. Und jetzt?  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Tarnung ist alles.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Der Stier Ferdinand wird von Daniel Aminati gesprochen - der seine Sache sehr gut macht.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Da randaliert man einmal unbeabsichtigt im Dorf, und schon wird man zum Kampfstier erklärt: Ferdinand ist ein missverstandener Stier.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Elvira ist eine etwas überdrehte Ziege (gesprochen von Bettina Zimmermann), die Ferdinand für den Stierkampf vorbereiten will.  Fotoquelle: 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Das Motto "Sei du selbst" gilt immer. Egal wann, egal wer. Das ist die kurze, aber prägnante Botschaft des bunten Abenteuers "Ferdinand – Geht STIERisch ab!" (2017), das nun bei SAT.1 erneut gezeigt wird. "Rio"-Regisseur Carlos Saldanha hat mit der Umsetzung einer wundervollen Buchvorlage (und eines magischen Disney-Kurzfilms) einen Animationsfilm gedreht, der humor- und liebevoll die Geschichte eines Stieres erzählt, der so ganz anders ist, als alle es von ihm erwarten.

SAT.1
Ferdinand – Geht STIERisch ab!
Animationsfilm • 20.06.2026 • 20:15 Uhr

"Ferdinand" erzählt eine warmherzige Geschichte gegen Gewalt

Stiere sind in der Regel muskelbepackte Kraftpakete, die vor Aggression nur so strotzen. Doch Ferdinand ist anders. Ferdinand liebt Blumen und hasst Gewalt. Schon als Jungbulle interessieren ihn die Rivalitätskämpfe der anderen Bullen nicht. Er gießt lieber Blumen und lebt in den Tag hinein. Auch als ausgewachsener Stier ist er friedfertig und herzensgut. Als er aber von einer Biene gestochen wird, stürmt er durch das Dorf und zerstört aus Versehen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Alle halten Ferdinand für gefährlich, und so wird er kurzerhand dazu verdonnert, in der Arena zu kämpfen. Wie kommt er nur aus dieser Nummer wieder heraus?

Die deutsche Synchronisation leistete ganze Arbeit. Man spürt vor allem die Verbundenheit von Daniel Aminati zu seinem tierischen Leinwandpendant. Die Mischung aus unglaublich witzigen Charakteren und Szenen sowie ein recht rasantes Tempo lassen keine Langeweile aufkommen. Mitfiebern und Humor sind garantiert, und die kleinen und großen Kinder gehen mit einem wohligen Gefühl und einer wichtigen Botschaft ins Bett.

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Ferdinand – Geht STIERisch ab! – Sa. 20.06. – SAT.1: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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