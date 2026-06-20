"Ferdinand - Geht STIERisch ab!": SAT.1 zeigt warmherzigen Animationsfilm für die ganze Familie

Das Motto "Sei du selbst" gilt immer. Egal wann, egal wer. Das ist die kurze, aber prägnante Botschaft des bunten Abenteuers "Ferdinand – Geht STIERisch ab!" (2017), das nun bei SAT.1 erneut gezeigt wird. "Rio"-Regisseur Carlos Saldanha hat mit der Umsetzung einer wundervollen Buchvorlage (und eines magischen Disney-Kurzfilms) einen Animationsfilm gedreht, der humor- und liebevoll die Geschichte eines Stieres erzählt, der so ganz anders ist, als alle es von ihm erwarten.

Ferdinand – Geht STIERisch ab! Animationsfilm • 20.06.2026 • 20:15 Uhr

"Ferdinand" erzählt eine warmherzige Geschichte gegen Gewalt Stiere sind in der Regel muskelbepackte Kraftpakete, die vor Aggression nur so strotzen. Doch Ferdinand ist anders. Ferdinand liebt Blumen und hasst Gewalt. Schon als Jungbulle interessieren ihn die Rivalitätskämpfe der anderen Bullen nicht. Er gießt lieber Blumen und lebt in den Tag hinein. Auch als ausgewachsener Stier ist er friedfertig und herzensgut. Als er aber von einer Biene gestochen wird, stürmt er durch das Dorf und zerstört aus Versehen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Alle halten Ferdinand für gefährlich, und so wird er kurzerhand dazu verdonnert, in der Arena zu kämpfen. Wie kommt er nur aus dieser Nummer wieder heraus?

Die deutsche Synchronisation leistete ganze Arbeit. Man spürt vor allem die Verbundenheit von Daniel Aminati zu seinem tierischen Leinwandpendant. Die Mischung aus unglaublich witzigen Charakteren und Szenen sowie ein recht rasantes Tempo lassen keine Langeweile aufkommen. Mitfiebern und Humor sind garantiert, und die kleinen und großen Kinder gehen mit einem wohligen Gefühl und einer wichtigen Botschaft ins Bett.

Ferdinand – Geht STIERisch ab! – Sa. 20.06. – SAT.1: 20.15 Uhr

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