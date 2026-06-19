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Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden

Disney-Kontroversen

Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden

19.06.2026, 06.30 Uhr
Wer an klassische Disney-Filme denkt, dem kommt eine Welt voller Helden und Bösewichte mit klar verteilten Rollen und Happy End im Sinn. Und doch wurden die Werke des Studios immer wieder von Kontroversen geplagt. So auch "Der Glöckner von Notre Dame", der am 19. Juni 1996 Premiere feierte.
"Der Glöckner von Notre Dame"
"Der Glöckner von Notre Dame" ist ein Disney-Kultklassiker.  Fotoquelle: Walt Disney Studios
"Der Glöckner von Notre Dame"
Doch die auf einem Roman von Vitor Hugo basierende Geschichte um Quasimodo brachte einige Kontroversen mit sich.  Fotoquelle: Walt Disney Studios
"Der Glöckner von Notre Dame"
Gegen die Darstellung des Bösewichts Claude Frollo, einem Erzdiakon, hatte die katholische Kirche starke Einwände.  Fotoquelle: Walt Disney Studios
"Der Glöckner von Notre Dame"
Auch die Darstellung von Esmeralda und den Roma steht immer wieder in der Kritik.  Fotoquelle: Walt Disney Studios

Disney-Filme stehen oft für Mut, Hoffnung und starke Botschaften. Viele Figuren gelten bis heute als Vorbilder für Kinder, denn sie kämpfen für Gerechtigkeit und lernen, zu sich selbst zu stehen. Dazu zählt auch Quasimodo aus "Der Glöckner von Notre Dame", der am 19. Juni 1996 seine Weltpremiere feierte.

Der Film erzählt die Geschichte eines Außenseiters mit großem Herzen. Quasimodo lebt zurückgezogen im Glockenturm von Notre Dame. Trotz seiner Isolation stellt er sich gegen Machtmissbrauch und Grausamkeit. Sein Ziel: Paris und seine große Liebe Esmeralda vor dem grausamen Erzdiakon Claude Frolle zu beschützen.

Doch obwohl der Film heute bei vielen Fans Kultstatus genießt, sorgte er schon bei seinem Kinostart für heftige Diskussionen. Ein großer Kritikpunkt war die Darstellung der Roma. "Der Glöckner von Note Dame" stand wegen seiner stereotypen Darstellung einer nicht-weißen Kultur – hier: die Roma – in der Kritik. Viele warfen Disney vor, alte Klischees zu bedienen. Besonders problematisch in der deutschen Synchronfassung. Dort wurden die Roma mit dem abwertenden Z-Wort bezeichnet.

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Das störte die Katholische Kirche an Disneys Kultfilm

Noch größer war jedoch die Empörung über den Antagonisten Claude Frollo. Im Disney-Film ist er Erzdiakon und damit ein hochrangiger Geistlicher. Gleichzeitig verkörpert er Machtmissbrauch, religiösen Fanatismus und unterdrückte Begierde.

Vor allem seine Darstellung im Song "Das Feuer der Hölle" sorgte für Kritik. Darin wird Frollos innerer Konflikt offen gezeigt: Seine Begierde für Esmeralda steht im direkten Gegensatz zu seinem religiösen Selbstbild, das wiederum an Fanatismus grenzt. Gerade diese Verbindung aus Sexualität, Sünde und Religion stieß auf scharfe Reaktionen.

Die katholische Kirche reagierte empfindlich. Dass ein Geistlicher in einem Disney-Film so gezeichnet wurde, kam nicht überall gut an. Besonders brisant: Die Kirche hatte bereits die Romanvorlage von Victor Hugo auf ihr Verzeichnis verbotener Bücher gesetzt. Entsprechend fiel auch die Reaktion auf die Verfilmung kritisch aus.

Trotz Abschwächung des Originalstoffes: War Quasimodos Abenteuer wirklich kindsgerecht?

Doch das war nicht die einzige Kontroverse. Viele Zuschauer hielten den Film für zu düster und zu erwachsen für ein klassisches Disney-Publikum. Themen wie Lust, Sünde und Machtmissbrauch gelten bis heute als ungewöhnlich hart für einen Familienfilm. Vor allem jüngere Kinder konnten mit den schweren Inhalten oft wenig anfangen.

Auch der starke Kontrast im Ton wurde kritisiert. Auf der einen Seite stehen ernste Themen und düstere Szenen. Auf der anderen Seite sorgen die sprechenden Wasserspeier für humorvolle Momente. Einige Kritiker fanden diesen Wechsel irritierend. Sie warfen Disney vor, die emotionale Wucht des Stoffes dadurch abzuschwächen.

Diskussionen gab es zudem über die starke Abweichung von Victor Hugos Originalroman. Die literarische Vorlage ist deutlich tragischer und kompromissloser. Disney entschied sich bewusst für eine familienfreundlichere Version mit milderem Ende. Puristen sahen darin eine zu starke Vereinfachung des Stoffes. Dass in einem Disney-Film beide Protagonisten sterben – Quasimodo und Esmeralda überleben die Geschichte in Hugos Geschichte nicht -, dürfte aber ohnehin undenkbar gewesen sein.

Esmeralda: Starke Frauenfigur oder Projektion männlicher Fantasien?

Auch Esmeraldas Darstellung wurde unterschiedlich bewertet. Manche lobten sie als selbstbewusste und starke Frauenfigur. Andere kritisierten, dass ihre Figur trotz ihrer Stärke stark sexualisiert inszeniert wurde. Gerade im Zusammenspiel mit Frollos Besessenheit wurde das immer wieder diskutiert. Dass Quasimodo seine große Liebe am Ende mit dem edlen Hauptmann Phoebus ziehen lässt, als brauche Esmeralda die Zustimmung eines Mannes für ihr Glück, ist aus einem feministischen Blickwinkel ebenfalls problematisch. Im Original war Phoebus übrigens alles andere als edel: Er nutzte Esmeralda lediglich aus.

Bis heute bleibt "Der Glöckner von Notre Dame" einer der ungewöhnlichsten Disney-Filme überhaupt. Für viele ist er ein mutiges Werk mit außergewöhnlicher Tiefe. Für andere bleibt er ein Beispiel dafür, wie schwierig der Spagat zwischen Familienunterhaltung und ernsten gesellschaftlichen Themen sein kann – und was dabei schiefgehen kann.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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