"Die Bachelors": Sebastian verweigert Rosenvergabe und sorgt für Schockmoment

Während noch einige Frauen bei Bachelor Tim punkten wollen, schwinden im "Team Sebastian" die Hoffnungen mehr und mehr. "Ich finde, der hat sich schon ziemlich festgefahren", beschwert sich Single-Frau Franzi über den blonden Bachelor. Der hält sogar beim Gruppendate Händchen mit seiner Favoritin Nadja.

Franzi schäumt: "Wenn man fünf Meter von den anderen entfernt Händchen hält, dann sagt das doch schon alles! Beende es doch! Welcher Mensch öffnet sich denn dann noch? Einer, der voll verzweifelt ist und das bin ich halt nicht." Die Mutter eines Sohnes teilt gegen den 35-Jährigen aus: "Das ist der schlechteste Bachelor aller Zeiten!"

Nadja macht Sebastian bei "Die Bachelors" eine klare Ansage Der Ex-Polizist hat bisher nur die 28-jährige Nadja geküsst und entwickelt offenbar Gefühle für sie: "Das mit dir ist etwas sehr Besonderes", versichert er ihr. Nadja hat bereits Schmetterlinge im Bauch und macht Sebastian klar, dass sie "schon traurig wäre", wenn er sich noch auf andere Frauen einlassen würde.

Mit Single-Frau Yana will Sebastian genau das testen. Doch bei dem Einzeldate im Jacuzzi ist die Stimmung frostig. "Das Wasser im Jacuzzi war nicht warm, aber die Stimmung war auch nicht warm", so die 32-Jährige, die das Gespräch "oberflächlich" und Sebastian "distanziert" findet. Von körperlicher Anziehung keine Spur. Yana verkündet in der Ladies-Villa, dass sie freiwillig gehen wird: "Ich fühle es nicht und er sieht es ähnlich", erklärt sie.

"Die Bachelors": Sebastian sorgt für Schockmoment in der Nacht der Rosen In der Nacht der Rosen feiert nur Tim ausgelassen auf der "Hollywood Glam"-Party – flirtet mal mit Kusspartnerin Kim, schaut seiner anderen Kusspartnerin Vivi tief in die Augen und hat eine gute Zeit. Gerade als er sich mit Sebastian zurückziehen will, meldet sich der 35-Jährige zu Wort: "Ich war immer ehrlich zu euch und ich möchte auch jetzt ehrlich sein. Ich kann heute Abend keine Rosen verteilen, weil ich mich noch nicht bereit fühle dafür. Ich habe einfach ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf und muss mir noch mal klar werden über ganz viele Sachen", so der Bachelor. Die Frauen wissen nicht, wie ihnen geschieht: "Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll", sagt Josi überrascht.

Bachelor Tim ist ebenfalls von den Socken: "Eieiei, mache ich jetzt alleine weiter? Wie hast du dir das vorgestellt, Jung?!", ist er zunächst ratlos und findet es "krass, dass das jetzt passiert". Sebastians Entscheidung steht jedoch. "Es würde sich einfach nicht richtig anfühlen. Ich bin vielleicht in meinen Gedanken und mit meinem Herzen schon wo ganz anders ....", sagt er und heizt damit die Liebesspekulationen weiter an.

Seine Favoritin Nadja hat er augenscheinlich nicht eingeweiht, denn auch sie wirkt total überrascht. Gemeinsam mit den anderen Single-Frauen muss sie zunächst die Villa verlassen, während nur Tim seine Rosen verteilt. Ob Sebastian die Show wirklich vorzeitig verlässt, weil er sich in Nadja verliebt hat? Schon vor Wochen kamen entsprechende Gerüchte auf, die RTL jedoch unkommentiert ließ. Womöglich erfahren die Zuschauer in der nächsten Folge, wie es mit Sebastian und Nadja weitergeht – es bleibt spannend!

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.