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"Harry vs. William" und "Kate Superstar": Alle Infos zu den ARTE-Dokus

Britische Royals

"Harry vs. William" und "Kate Superstar": Alle Infos zu den ARTE-Dokus

18.06.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Zwei ARTE-Dokus blicken auf den Bruch zwischen Prinz Harry und Prinz William sowie auf Kates Weg ins britische Königshaus.
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist" / "Kate Superstar"
Die Prinzen William (links) und Harry standen im Team mit ihren Frauen Prinzessin Kate (rechts) und Herzogin Meghan lange an der Spitze der Beliebtheitsskala. Wie der Streit zwischen den Brüdern alles veränderte, erzählt nun eine wiederholte Doku bei ARTE.   Fotoquelle: 2018 Paul Grover- WPA Pool/Getty Images
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist"
Prinz Harry (links) und Prinz William gelten schon lange als zerstritten.  Fotoquelle: ARTE/Max Mumby/Indigo
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist"
Wenn man Prinz Harry (links) glaubt, so wuchs die Kluft zu seinem Bruder William bereits in jungen Jahren.  Fotoquelle: ARTE/Tim Graham/Getty
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist"
Die Öffentlichkeit bekam lange nichts von den Rivalen der Prinzen Harry (links) und William mit.   Fotoquelle: Tim Graham/Getty Images
"Kate Superstar"
Prinzessin Catherine von Wales gilt als eine der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Stephen Pond
"Kate Superstar"
In ihrer karitativen Arbeit konzentriert sich Prinzessin Kate auf das Wohl benachteiligter Kinder. Die Öffentlichkeit liebt sie dafür.   Fotoquelle: 2023 Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images
"Kate Superstar"
Nicht nur bei der Krönung von König Charles III. zogen Prinz William (rechts), seine Ehefrau Prinzessin Kate (Mitte) und die gemeinsamen Kinder (im Bild: Prinzessin Charlotte und Prinz Louis) die Blicke auf sich.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Leon Neal
"Kate Superstar"
Es war eine Märchenhochzeit, wie sie im Buche steht: Am 29. April 2011 heiratete Prinz William, damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge, die Bürgerliche Catherine, genannt Kate, Middleton.  Fotoquelle: 2011 John Stillwell-WPA Pool/Getty Images

Die Veröffentlichung des Weltbestsellers "Spare" im Januar 2023 glich einem medialen Erdbeben: In seinen im Deutschen nur unzureichend als "Reserve" übersetzten Memoiren schildert Prinz Harry auf rund 400 Seiten eindrücklich all jene Ungerechtigkeiten, die ihm als "Ersatzteil" der britischen Thronfolge in 38 Lebensjahren widerfuhren. Welch tiefer Graben dabei zwischen ihm und seinem zwei Jahre älteren Bruder William entstand, erklärt die Doku "Harry vs. William – Der royale Bruderzwist" aus dem Jahr 2023, die ARTE nun zur besten Sendezeit wiederholt.

ARTE
Harry vs. William – Der royale Bruderzwist / Kate Superstar
Dokumentation • 18.06.2026 • 20:15 Uhr

"Harry vs. William – Der royale Bruderzwist" erklärt den Konflikt der Brüder

In einer Gemeinschaftsarbeit mit den Filmemachern Marlon Schneider, Bernd Reufels und Klaus Kastenholz bittet die ZDF-Adelsexpertin Ulrike Grunewald Historikerinnen und Psychologen, Journalistinnen und royale Experten zum Interview. Verhandelt werden dabei all jene Konflikte, die die Windsor-Brüder wie auch viele andere Geschwisterpaare seit ihrer Kindheit austragen: Dem älteren Prinz William galt als rechtmäßigem Thronerben seit jeher die große Aufmerksamkeit von Medien und von Familie gleichermaßen. Prinz Harry wiederum genießt mehr Freiheiten, muss sich jedoch auch damit abfinden, dass er nie mehr sein wird als das Ersatzteil, das zum Einsatz gekommen wäre, wenn William in jungen Jahren etwas zugestoßen wäre.

"Kate Superstar" zeigt Prinzessin Catherines Weg ins Königshaus

Laut aktuellen Umfragen landen Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan eher am Ende der Beliebtheitsskala der britischen Royals. Deutlich weiter vorne steht nach wie vor Prinzessin Catherine von Wales. Schon 2013 wurde Kate vom US-amerikanischen "Time Magazine" zu den Top 100 der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gezählt. Dabei war ihre Ausgangsposition als erste Bürgerliche, die ins britische Königshaus einheiraten sollte, alles andere als günstig. Was also hat sich in den 13 Jahren seit ihrer Hochzeit mit Prinz William verändert?

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Die Doku "Kate Superstar" von Marlon Schneider, Bernd Reufels und Klaus Kastenholz begibt sich auf Spurensuche. Der Film aus dem frühen Jahr 2024 wird im Anschluss an "Harry vs. William – Der royale Bruderzwist" um 21.05 Uhr in einer aktualisierten Fassung wiederholt. Diese greift nun auch die im März 2024, also wenige Wochen nach der Erstausstrahlung der Doku, bekanntgewordene Krebserkrankung der dreifachen Mutter und ihre anschließende Genesung auf.

"Harry vs. William" und "Kate Superstar" in der ARTE-Mediathek

In der Mediathek sind beide Filme bereits ab Freitag, 29. Mai, abrufbar.

Harry vs. William – Der royale Bruderzwist / Kate Superstar – Do. 18.06. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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