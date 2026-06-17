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Tom Holland: Dieser Star ist für ihn der perfekte "Spider-Man"-Nachfolger

Zukunft der Kultfigur

Tom Holland: Dieser Star ist für ihn der perfekte "Spider-Man"-Nachfolger

17.06.2026, 09.00 Uhr
von Stefan Weber
Tom Holland denkt über seine Zukunft als Spider-Man nach und wünscht sich einen bestimmten Darsteller als Nachfolger.
Tom Holland
Bald ist Tom Holland erneut als "Spider-Man" im Kino zu sehen, der Schauspieler denkt aber bereits über seinen Nachfolger nach.  Fotoquelle: Pablo Cuadra/Getty Images
Tom Holland und Zendaya
In einem Interview bestätigte Tom Holland jetzt, dass er und seine langjährige Partnerin Zendaya verheiratet haben.  Fotoquelle: Emma McIntyre/Getty Images

Noch schwingt sich Tom Holland als Spider-Man durch das Marvel-Universum. Während der Kinostart von "Spider-Man: Brand New Day" am 29. Juli näher rückt, beschäftigt sich der britische Schauspieler bereits mit der Zukunft seiner Paraderolle – und hat sogar schon einen Favoriten für seine Nachfolge im Kopf.

Zwar hat der 30-Jährige mehrfach betont, dass er die Figur noch einige Jahre spielen möchte. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass irgendwann ein Generationswechsel anstehen wird. Wenn es so weit ist, möchte er dem nächsten "Spider-Man" den Einstieg erleichtern: "So wie Robert Downey [Jr.] in meinen ersten drei Filmen ein Mentor für mich war, würde ich gerne diese Rolle für meinen Nachfolger übernehmen", sagte Holland in einem Interview mit dem Magazin "Esquire".

"Owen Cooper wäre großartig"

Auf die Frage, wer eines Tages in seine Fußstapfen treten könnte, musste er nicht lange überlegen: "Owen Cooper wäre großartig", erklärte Holland. "Er ist natürlich supertalentiert und derzeit in aller Munde."

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Cooper gehört zu den großen Nachwuchshoffnungen der Branche. Seinen Durchbruch feierte der heute 16-jährige Brite mit der Netflix-Serie "Adolescence", die ihn schlagartig bekannt machte. Für seine Leistung wurde er zum jüngsten männlichen Emmy-Gewinner überhaupt: Mit nur 15 Jahren erhielt er die Auszeichnung als bester Schauspieler in einer Miniserie oder Anthologie-Serie. Auch bei den BAFTAs, den Golden Globes und den SAG Awards wurde er geehrt.

Inzwischen hat Cooper weitere prestigeträchtige Projekte vorzuweisen. Er spielte den jungen Heathcliff in "Wuthering Heights" und wird demnächst in Tom Fords Verfilmung von Anne Rices Roman "Cry to Heaven" zu sehen sein.

Für Cooper dürfte Hollands öffentliches Lob eine besondere Bedeutung haben. Denn ausgerechnet Holland war einst der Grund, warum der junge Brite überhaupt Schauspieler werden wollte. Bereits im April 2025 verriet Cooper dem Magazin "I-D", dass ihn Hollands Auftritt in "The Impossible" zur Schauspielerei inspiriert habe.

Im selben Gespräch formulierte er auch einen ganz persönlichen Karrieretraum: "Ich möchte Spider-Man spielen." In einem Interview mit "Variety" stellt er aber klar, dass er die Rolle, "aber erst in ziemlich langer Zeit, so in 10 bis 15 Jahren" übernehmen wollen würde. Und das auch "nur, wenn Tom Holland sich zurückzieht."

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Holland bestätigt Hochzeit mit Zendaya

Wer irgendwann tatsächlich ins "Spider-Man"-Kostüm schlüpft, steht noch derzeit in den Sternen. Für Holland ist jedoch klar, dass er dem Franchise auch nach seinem Abschied verbunden bleiben möchte.

Anfang des Monats erklärte er gegenüber "Empire", er könne sich gut vorstellen, die nächste Generation zu unterstützen – unabhängig davon, wer künftig die Hauptrolle übernimmt. "Wer auch immer als Nächstes kommt – sei es nun Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman oder etwas in der Art -, ich würde sehr gerne daran mitwirken, das nächste Kapitel auf den Weg zu bringen."

Und noch eine private Neuigkeit ließ Holland in seinem aktuellen "Esquire"-Interview beiläufig fallen. Als das Gespräch auf KI-generierte Hochzeitsbilder von ihm und Zendaya kam, bestätigte der Schauspieler erstmals, dass die beiden tatsächlich verheiratet sind. Details wollte aber nicht preisgeben: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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