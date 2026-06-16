Home News Star-News

Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt

Neuanfang

Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt

16.06.2026, 11.56 Uhr
von Pamela Haridi
Nach 34 Jahren im Rampenlicht zieht Michelle einen Schlussstrich. Als „Wakan“ startet sie neu – mit Heilgesprächen, Spiritualität und vielen Fragezeichen.
Halbtotale Aufnahme, Schlagersängerin Michelle, lächelnd, mit einer Hand am Kinn, Blick an Kamera vorbei in die Ferne
Schlager-Aus nach 34 Jahren: Michelle verabschiedet sich von der Bühne und startet als Heilerin "Wakan" neu.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Für Millionen Fans war sie über Jahrzehnte eine feste Größe des deutschen Schlagers. Jetzt schlägt Michelle (54) ein neues Kapitel auf – und das könnte kaum überraschender sein. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, beendet nach rund 34 Jahren ihre Karriere im Musikgeschäft und will künftig unter dem Namen „Wakan“ als spirituelle Heilerin arbeiten.

Der Schritt markiert mehr als das bloße Ende einer Künstlerkarriere. Michelle verabschiedet sich damit nicht nur von der Bühne, sondern auch von ihrer bisherigen öffentlichen Identität. Künftig möchte sie den Namen Michelle hinter sich lassen. Statt eingängigen Songs stehen nun Heilgespräche, spirituelle Begleitung und Jenseitskontakte im Mittelpunkt ihres neuen Wirkens.

Letzter TV-Auftritt bei Florian Silbereisen

Bevor die Sängerin endgültig Abschied vom Showbusiness nimmt, steht noch ein letzter großer Fernsehauftritt an. Nach aktuellen Berichten soll Michelle am 27. Juni ein letztes Mal im ARD-„Schlagerboom“ von Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Damit endet eine Laufbahn, mit der sie es über Jahrzehnte hinweg zu einer der bekanntesten Schlagerinterpretinnen Deutschlands gebracht hat.

Derzeit beliebt:
>>Nach 20 Jahren ist Schluss: Großer Einschnitt bei „Let’s Dance“
>>"Fernsehgarten"-Fans nach Sturz von Marina Marx hemmungslos: "Wem kann man noch trauen"
>>Michelle nach Trennung von Eric Philippi: „Ich habe so viel geweint“
>>"Hirschhausen will zum Papst": ARD-Doku begeitet den Arzt

Der geplante Auftritt erhält hierdurch eine besondere Bedeutung: Noch einmal die große Showbühne, noch einmal Rampenlicht – dann soll endgültig Schluss sein. Für viele Fans dürfte dieser Abschied emotional werden. Schließlich verschwindet nicht nur eine Sängerin von der Bühne. Michelle möchte künftig auch den Künstlernamen ablegen, unter dem sie bekannt wurde.

Warum nennt sich Michelle jetzt „Wakan“?

Besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt ihr neuer Name. Künftig möchte die Sängerin unter dem Namen „Wakan“ auftreten. Nach eigenen Angaben fand sie diesen Namen während einer Meditation. Der Begriff bezeichnet etwas Heiliges, Spirituelles oder heilige Energie. Für Michelle symbolisiert er offenbar ihren neuen Lebensabschnitt.

Der Namenswechsel soll dabei mehr als eine kosmetische Veränderung sein. Er unterstreiche den Anspruch eines vollständigen Neuanfangs. Aus der Schlagerkünstlerin Michelle soll die spirituelle Begleiterin „Wakan“ werden.

Vom Schlagerstar zur spirituellen Heilerin

Nach eigenen Angaben beschäftigt sich Michelle bereits seit vielen Jahren mit spirituellen Themen. Berichten zufolge absolvierte sie schon vor längerer Zeit eine Ausbildung zur Heilerin. Später folgte außerdem eine Ausbildung zum Medium.

Ab Mitte Juli sollen zunächst Online-Einzelsitzungen angeboten werden. Im Zentrum stehen dabei Gespräche mit Menschen, die Unterstützung bei seelischen Belastungen suchen. Angeboten werden unter anderem Jenseitskontakte, Heilgespräche sowie die Arbeit an negativen Glaubenssätzen. Die Kontakte sollen zunächst ausschließlich online stattfinden. Weitere Details zu Preisen, technischen Plattformen oder einer offiziellen Website sind bislang nicht bekannt.

Zwischen Neugier und Skepsis: Die Diskussion um Michelles Neustart

Den ungewöhnlichen Karrierewechsel begleitet eine Debatte. Während einige Beobachter diesen Schritt als mutigen Neuanfang sehen, stellen andere kritische Fragen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Verbindung von Prominenz und spirituellen Dienstleistungen. Es wird kritisch hinterfragt, ob es sich dabei tatsächlich um eine persönliche Berufung, oder etwa um eine neue Form der Selbstvermarktung handeln könnte.

Hinzu kommt, dass Begriffe wie „Medium“, „Heilerin“ oder „Jenseitskontakte“ seit Jahren kontrovers diskutiert werden. Bislang wurden lediglich Michelles eigene Angaben zu Ausbildung und Motivation bekannt. Belastbare Aussagen über die Wirksamkeit der angebotenen Sitzungen liegen nicht vor.

Michelle als „Wakan“: Ein Neustart, der Aufmerksamkeit garantiert

Unabhängig davon, wie man diesen Schritt bewerten mag, erregt die Geschichte ein enormes öffentliches Interesse. Eine prominente Sängerin beendet ihre jahrzehntelange Karriere, legt ihren Künstlernamen ab und startet als spirituelle Heilerin neu – diese Kombination sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit.

Für Michelle beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Der Applaus der Konzertbühnen soll künftig spirituellen Gesprächen weichen. Aus Hits und Fernsehshows werden Heilgespräche und Online-Sitzungen.

Ob sich „Wakan“ dauerhaft als ihre neue Identität etablieren kann, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch schon jetzt: Kaum ein Karrierewechsel im deutschen Schlagergenre dürfte in diesem Jahr für so viele Diskussionen sorgen wie der Abschied von Michelle und ihr Neubeginn als „Wakan“.

Maite Kelly spricht über Empty-Nest-Syndrom nach Auszug ihrer Tochter
Schlagersängerin Maite Kelly erzählt im Podcast von Barbara Schöneberger von dem emotionalen Auszug ihrer ältesten Tochter und ihrer neuen Rolle als Leuchtturm für ihre Kinder.
Emotionales Geständnis
Maite Kelly

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Mysteriöse Ereignisse in Nordholm: Was geschah mit der Familie Thomsen?
"Die verschwundene Familie (1)"
Die verschwundene Familie (1)
Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
Beatrice Egli ganz ehrlich: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Ein Mann und Beatrice Egli sitzen auf einer Mauer vor dem Kölner Dom.
"Miss Daisy und ihr Chauffeur": Ein unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Verständnis
Oscargekrönter Klassiker
Miss Daisy und ihr Chauffeur
"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
Geheimnisvolle Stradivari
"Die Toten vom Bodensee - Die Messias"
"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!
Neue Folgen der ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Esther Ofarim: Eine musikalische Legende wird 85
Musiklegende
Esther Ofarim
Nach 13 Jahren: "BesserEsser" Sebastian Lege verlässt das ZDF
Lege verlässt ZDF
Sebastian Lege
Queere Familien kämpfen: Die Hürden von Regenbogenfamilien
"37°: Meine ziemlich bunte Familie"
37°: Meine ziemlich bunte Familie
Credit Suisse: Der größte Bankskandal der Schweiz in einer Doku beleuchtet
"Gier – Der Fall der Credit Suisse"
"Gier - Der Fall der Credit Suisse"
Deutsche Kommunen in finanzieller Not: ARD beleuchtet die Krise
"ARD Story: Kassensturz – Kommunen vor dem Kollaps"
"Kassensturz - Kommunen vor dem Kollaps"
Diese WM-Spiele laufen heute (16.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Guide
Fußball-Weltmeisterschaft
Charlotte Würdig heißt jetzt wieder Engelhardt – und lockt für RTL "Bad Boyfriends" in die Falle
Toxische Beziehungen
Bad Boyfriends
Iran bei der WM 2026: Omid Nouripour kritisiert FIFA und politische Belastung
Enormer Druck
Omid Nouripour
Anne Schedeen ist tot: Die "Alf"-Familie verliert ein weiteres Mitglied
Mutter aus der Kultserie
Anne Schedeen
Maite Kelly spricht über Empty-Nest-Syndrom nach Auszug ihrer Tochter
Emotionales Geständnis
Maite Kelly
Angelina Jolie als Lara Croft: Warum Paramount vor ihrer Besetzung gewarnt wurde
25 Jahre "Lara Croft: Tomb Raider"
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
Beklemmendes Kammerspiel
Die Katze
DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start
Historischer WM-Auftakt
Deutschland gegen Curaçao
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Chaos auf dem Land: Wenn Jäger die Ruhe stören
"Jagen auf Französisch"
"Jagen auf Französisch"
Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"
Frauen-Befürworterin
Lola Weippert
Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star
Schlagerstar auf dem Bildschirm
Beatrice Egli
Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen
WM-TV-Pannen
Claudia Leitte, Jennifer Lopez und Pitbull bei der Eröffnungsshow der WM 2014 in Brasilien.
Bond-Geheimnis gelüftet: Warum James Bond die Nummer 007 trägt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit
007-Spekulationen
George Clooney lächelt breit.
"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
Chaos am Set
Hubert ohne Staller