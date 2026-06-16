Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt

Für Millionen Fans war sie über Jahrzehnte eine feste Größe des deutschen Schlagers. Jetzt schlägt Michelle (54) ein neues Kapitel auf – und das könnte kaum überraschender sein. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, beendet nach rund 34 Jahren ihre Karriere im Musikgeschäft und will künftig unter dem Namen „Wakan“ als spirituelle Heilerin arbeiten.

Der Schritt markiert mehr als das bloße Ende einer Künstlerkarriere. Michelle verabschiedet sich damit nicht nur von der Bühne, sondern auch von ihrer bisherigen öffentlichen Identität. Künftig möchte sie den Namen Michelle hinter sich lassen. Statt eingängigen Songs stehen nun Heilgespräche, spirituelle Begleitung und Jenseitskontakte im Mittelpunkt ihres neuen Wirkens.

Letzter TV-Auftritt bei Florian Silbereisen Bevor die Sängerin endgültig Abschied vom Showbusiness nimmt, steht noch ein letzter großer Fernsehauftritt an. Nach aktuellen Berichten soll Michelle am 27. Juni ein letztes Mal im ARD-„Schlagerboom“ von Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Damit endet eine Laufbahn, mit der sie es über Jahrzehnte hinweg zu einer der bekanntesten Schlagerinterpretinnen Deutschlands gebracht hat.

Der geplante Auftritt erhält hierdurch eine besondere Bedeutung: Noch einmal die große Showbühne, noch einmal Rampenlicht – dann soll endgültig Schluss sein. Für viele Fans dürfte dieser Abschied emotional werden. Schließlich verschwindet nicht nur eine Sängerin von der Bühne. Michelle möchte künftig auch den Künstlernamen ablegen, unter dem sie bekannt wurde.

Warum nennt sich Michelle jetzt „Wakan“? Besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt ihr neuer Name. Künftig möchte die Sängerin unter dem Namen „Wakan“ auftreten. Nach eigenen Angaben fand sie diesen Namen während einer Meditation. Der Begriff bezeichnet etwas Heiliges, Spirituelles oder heilige Energie. Für Michelle symbolisiert er offenbar ihren neuen Lebensabschnitt.

Der Namenswechsel soll dabei mehr als eine kosmetische Veränderung sein. Er unterstreiche den Anspruch eines vollständigen Neuanfangs. Aus der Schlagerkünstlerin Michelle soll die spirituelle Begleiterin „Wakan“ werden.

Vom Schlagerstar zur spirituellen Heilerin Nach eigenen Angaben beschäftigt sich Michelle bereits seit vielen Jahren mit spirituellen Themen. Berichten zufolge absolvierte sie schon vor längerer Zeit eine Ausbildung zur Heilerin. Später folgte außerdem eine Ausbildung zum Medium.

Ab Mitte Juli sollen zunächst Online-Einzelsitzungen angeboten werden. Im Zentrum stehen dabei Gespräche mit Menschen, die Unterstützung bei seelischen Belastungen suchen. Angeboten werden unter anderem Jenseitskontakte, Heilgespräche sowie die Arbeit an negativen Glaubenssätzen. Die Kontakte sollen zunächst ausschließlich online stattfinden. Weitere Details zu Preisen, technischen Plattformen oder einer offiziellen Website sind bislang nicht bekannt.

Zwischen Neugier und Skepsis: Die Diskussion um Michelles Neustart Den ungewöhnlichen Karrierewechsel begleitet eine Debatte. Während einige Beobachter diesen Schritt als mutigen Neuanfang sehen, stellen andere kritische Fragen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Verbindung von Prominenz und spirituellen Dienstleistungen. Es wird kritisch hinterfragt, ob es sich dabei tatsächlich um eine persönliche Berufung, oder etwa um eine neue Form der Selbstvermarktung handeln könnte.

Hinzu kommt, dass Begriffe wie „Medium“, „Heilerin“ oder „Jenseitskontakte“ seit Jahren kontrovers diskutiert werden. Bislang wurden lediglich Michelles eigene Angaben zu Ausbildung und Motivation bekannt. Belastbare Aussagen über die Wirksamkeit der angebotenen Sitzungen liegen nicht vor.

Michelle als „Wakan“: Ein Neustart, der Aufmerksamkeit garantiert Unabhängig davon, wie man diesen Schritt bewerten mag, erregt die Geschichte ein enormes öffentliches Interesse. Eine prominente Sängerin beendet ihre jahrzehntelange Karriere, legt ihren Künstlernamen ab und startet als spirituelle Heilerin neu – diese Kombination sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit.

Für Michelle beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Der Applaus der Konzertbühnen soll künftig spirituellen Gesprächen weichen. Aus Hits und Fernsehshows werden Heilgespräche und Online-Sitzungen.

Ob sich „Wakan“ dauerhaft als ihre neue Identität etablieren kann, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch schon jetzt: Kaum ein Karrierewechsel im deutschen Schlagergenre dürfte in diesem Jahr für so viele Diskussionen sorgen wie der Abschied von Michelle und ihr Neubeginn als „Wakan“.

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