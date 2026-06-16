"Fernsehgarten"-Fans nach Sturz von Marina Marx hemmungslos: "Wem kann man noch trauen"

Marina Marx lässt den Spott nach ihrem Auftritt nicht einfach stehen. Am Sonntag, 7. Juni, stürzte die Sängerin im ZDF-"Fernsehgarten" während ihres gemeinsamen Auftritts mit Nino de Angelo heftig. Beim Song "Bella Italia è amore" übersah sie eine Lücke neben der Bühne und fiel hinein. Der Moment war auch im Fernsehen zu sehen. Doch weil das Playback währenddessen weiterlief, hagelte es anschließend Kritik von Fans.

Marina Marx nach Sturz im ZDF-"Fernsehgarten": Playback sorgt für Spott "Oh, Playback, fällt ja gar nicht auf", spottete beispielsweise ein User auf X. Ein anderer meinte: "Playback im Fernsehgarten? Wem kann man heute noch trauen?" Auch auf Marx' Instagram-Account sind einige hämische Kommentare zu lesen. Gegen diese setzt sich die Sängerin nun zur Wehr.

Marina Marx kontert Kritik: "Menschlichkeit nicht vergessen" "Vielleicht dürfen wir dabei trotzdem die Menschlichkeit nicht vergessen"

Zu den Playback-Vorwürfen rechtfertigt sie sich auf Instagram: "Ja, im Fernsehen werden Auftritte teilweise mit Playback oder Halbplayback, manchmal auch live umgesetzt. Das ist kein Geheimnis und auch keine Entscheidung, die einzelne Künstler allein treffen." Dahinter würden nämlich technische, organisatorische und produktionelle Abläufe stecken, "die für Zuschauer oft gar nicht sichtbar sind".

Zudem irritiere sie, dass nach ihrem Sturz zuerst Reaktionen auf das Playback kommen würden, statt die Frage nach ihrem Wohlbefinden. Die Musikerin meint, dass über vieles diskutiert werden könne, "aber vielleicht dürfen wir dabei trotzdem die Menschlichkeit nicht vergessen". Und weiter: "Manche haben darüber diskutiert, ob ich live gesungen habe. Die Menschen, die mir wichtig sind, haben gefragt, ob ich noch laufen kann. Das sagt eigentlich alles."

Marina Marx zeigt Verletzung nach TV-Unfall: "Mein Arm wird komplett blau" Marina Marx erzählt auf Instagram auch, dass sie nach ihrem Sturz "einen riesigen blauen Fleck am Arm" habe. Sie fügt hinzu: "Mein Arm wird komplett blau und mir ist noch etwas schwummrig." Nachdem das Adrenalin nachgelassen habe, seien schließlich die Schmerzen gekommen. Daher bedankt sie sich bei all den Menschen, die zuerst gefragt haben, ob es ihr gut geht. Dadurch habe sie sich "nach diesem Schreckmoment nicht allein gefühlt".

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