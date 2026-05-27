„Fernsehgarten“ 2026: Zuschauer feiern Kiwi – und lästern zugleich

Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel des ZDF-„Fernsehgarten“ wurde es auf dem Mainzer Lerchenberg emotional, laut und nostalgisch. Zum 40-jährigen Bestehen der Kultsendung feierten Publikum und Stars vor allem Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (60), die mit Standing Ovations, Archivbildern und großen Gefühlen empfangen wurde. Doch während vor Ort beste Stimmung herrschte, gingen die Meinungen der Zuschauer im Netz deutlich auseinander.

Doch während unten an der Bühne die Sommerlaune tobte, entlud sich zeitgleich im Netz eine ganz andere Stimmung. Der Saisonauftakt 2026 war damit vor allem ein Fernseh-Moment, über den gesprochen wird – sehr viel gesprochen wird.

„Fernsehgarten“ 2026 startet solide – aber unter Vorjahresniveau Nüchtern betrachtet, lieferten die Zahlen ein klares Bild: 1,28 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntagmittag ein. Der Marktanteil lag bei starken 17,7 Prozent. Für einen Vormittagsslot ein absolut stabiler Wert.

Doch der Vergleich mit 2025 hängt wie ein Schatten über diesem Start:

Jahr Zuschauer Marktanteil

2026 1,28 Mio. 17,7%

2025 1,76 Mio. 17,4%

Fast eine halbe Million Zuschauer weniger als im Vorjahr – bei minimal besserem Marktanteil. Das heißt: Das Konkurrenzprogramm am Sonntagvormittag war offenbar schwächer, die relative Stärke blieb. Aber die Reichweite sank spürbar.

Zur Einordnung: Die komplette Saison 2025 kam im Schnitt auf 1,67 Millionen Zuschauer und wuchs gegenüber 2024 um rund sieben Prozent. Die Messlatte lag also extrem hoch. 2026 ist damit kein schwacher, sondern ein „normaler“ Start nach einem Ausnahmejahr.

„40 Jahre Fernsehgarten“: Diese Stars feierten die Jubiläumsshow Für die Jubiläumsshow fuhr das ZDF ein besonders breites Line-up auf. Musik, Comedy, Showacts. Ein bunter Querschnitt durch vier Jahrzehnte Unterhaltung. Mit dabei waren unter anderem:

Guido Maria Kretschmer (61)

Palina Rojinski (41)

Beatrice Egli (37)

Vanessa Mai (34)

Peggy March (78)

Hugo Egon Balder (76) mit den Bad Falling Bostels

Marti Fischer (35), Twins on Ice, Deine Freunde, Stereoact x Lena Marie Engel (37)

Kretschmer sorgte dabei für einen der unterhaltsamsten Parts der Sendung: eine modische Zeitreise durch alte Fernsehgarten-Outfits. Spitze Kommentare inklusive, samt augenzwinkernder Anspielung auf einen pinken Hosenanzug im Stil von Angela Merkel (71).

Andrea Kiewel emotional: Jubiläumsauftakt bewegt das Publikum Andrea Kiewel selbst stand im Mittelpunkt. Sichtlich gerührt vom Empfang, sichtlich schlanker als in den Vorjahren. 15 Kilo hat sie nach eigenen Angaben abgenommen, durch Verzicht auf Zucker, kleinere Portionen, kein Abendessen und tägliches Training.

„Sie wollen nicht, dass Frau Kiewel direkt zu Beginn verheult ist“, sagte sie gleich zu Beginn und bremste den Applaus. Es war ein sehr persönlicher, sehr emotionaler – und sehr polarisierender Einstieg.

Zuschauer diskutieren auf X über den „Fernsehgarten“-Auftakt Die Show lief keine 15 Minuten, da trendete der „Fernsehgarten“ bereits auf X. Es gab einiges an Kritik:

„Sorry, wenn ich tanzen sehen will, schaue ich 'Let´s Dance'“

„Kiwi brabbelt wieder blödes Zeug“

„Ziemlich langweilig heute“

„Es ist schon wieder maximal unangenehm […]“

„Die Show geht erst 15 min und Kiwi redet schon von Fummeln“

aber auch einiges an Lob:

„Der Sonntag hat wieder einen Sinn. Endlich wieder Kiwi“

„Willkommen im Fernsehgarten – dann ist der Sommer nicht mehr weit“

„Die Weltordnung ist wieder hergestellt“

Kaum eine Sendung am Sonntagmittag schafft es, quasi in Echtzeit so starke Reaktionen auszulösen. Der „Fernsehgarten“ bleibt ein emotionales Phänomen: Man liebt ihn – oder man liebt es, sich über ihn aufzuregen.

Warum Ernst-Marcus Thomas im Jubiläum unerwähnt blieb Auffällig für Kenner der „Fernsehgarten“-Geschichte: Während „Kiwi“ ihre Vorgängerinnen Ilona Christen (†58) und Ramona Leiß (69) würdigte, fiel ein Name nicht: Ernst-Marcus Thomas (53). Er sprang 2008 ein, als Kiewel nach einem Schleichwerbeskandal gehen musste und scheiterte damals an den Quoten.

Später sagte er selbstkritisch, ihm habe als Moderator das Profil gefehlt, der Druck sei „von vornherein unbeschreiblich hoch“ gewesen. 2009 kehrte Kiewel zurück. „Liebe auf den ersten Blick“, nannte sie ihre Beziehung zum „Fernsehgarten“. Diese Verbundenheit war am 10. Mai deutlich spürbar.

So lief der Jubiläums-„Fernsehgarten“ in Mainz ab Die Dramaturgie folgte einem vertrauen, bewährten Muster:

Emotionaler Auftakt mit Archivbildern

Musik-Acts Schlag auf Schlag

Mode-Rückblick mit Kretschmer

Showeinlagen (Tanz, Comedy, Akrobatik)

Locker-flapsige Moderation, viel Interaktion mit dem Publikum

Für Fans ist genau das der Kern der Sendung. Für Kritiker wirkt es überladen, altmodisch oder gewollt ungezwungen. Obwohl beide Ansichten sicher ihre Berechtigung haben, ist dies seit Jahrzehnten unzweifelhaft das „Fernsehgarten“-Erfolgsrezept.

„Tatort“ dominiert den Sonntagabend deutlich Während der „Fernsehgarten“ mittags solide performte, zeigte sich am Abend die brutale Quotenrealität des Sonntags: Der „Tatort – Man stirbt nur zweimal“ erreichte

6,355 Millionen Zuschauer

28,3 % Marktanteil gesamt

23,3 % (14 – 59 Jahre)

19,4 % (14 – 49 Jahre)

Damit dominierte der ARD-Krimi den gesamten TV-Tag. Im Tagesvergleich lag die ARD mit 13,4 % vor dem ZDF, dass 12,3% erreichte.

Der „Fernsehgarten“ ist kein direkter Konkurrent aber im Quotenvergleich wird klar, welche Strahlkraft der Sonntagabend besitzt.

„Fernsehgarten“ bleibt auch 2026 ein großes Gesprächsthema Der „Fernsehgarten“-Start 2026 war kein Rekord, kein Totalausfall, kein Durchmarsch. Er war genau das, was den „Fernsehgarten“ seit 40 Jahren ausmacht. Er war laut, emotional, polarisierend, nostalgisch, ein bisschen drüber und absolut gesprächswürdig. 1,28 Millionen Menschen wollten dabei sein. Tausende diskutierten parallel im Netz. Und genau das ist in den Zeiten einer fragmentierten Medienlandschaft vielleicht die wichtigste Qualität.

Andrea Kiewel steht sinnbildlich dafür, dass man sie lieben oder kritisieren – nicht aber ignorieren kann. Der ZDF-„Fernsehgarten“ startete in seine Jubiläumsstaffel nicht mit einem Quoten-Knall, dafür mit einem lauten Knall innerhalb der öffentlichen Wahrnehmung.

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