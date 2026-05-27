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"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Nelson Müller

Wer gewinnt?

"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Nelson Müller

27.05.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Die Küchenschlacht geht in die letzte Runde: Ehemalige Teilnehmer treten gegen die Profiköche Nelson Müller, Viktoria Fuchs und Mario Kotaska an. Zora Klipp moderiert das Spektakel.
Die Küchenschlacht XXL
Diese Profis nehmen bei Moderatorin und Kollegin Zora Klipp (rechts) den Kochwettkampf mit Amateurköchen auf (von links): Mario Kotaska, Viktoria Fuchs und Nelson Müller.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich
Die Küchenschlacht XXL
Früher war Zora Klipp in der Jury, seit 2023 ist sie Moderatorin bei "Die Küchenschlacht". Seit 2025 führt sie zudem durch "Die Küchenschlacht XXL".   Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich
Die Küchenschlacht XXL
Moderatorin und Köchin Zora Klipp (zweite von rechts) hört bei den Hobbyköchinnen und -köchen nach und gibt ihnen den ein oder anderen Tipp.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich
Die Küchenschlacht XXL
In der zweiten neuen XXL-Ausgabe der Kochshow sind erneut fünf Profis am Herd als Juroren dabei (von links): Cornelia Poletto, Milena Broger, Karlheinz Hauser, Tarik Rose und Christoph Rüffer.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich
Die Küchenschlacht XXL
Zora Klipp ist selbst Köchin, schreibt Bücher über das Kochen und führt durch die reguläre "Die Küchenschlacht"-Sendung. Seit 2025 moderiert sie die XXL-Ausgabe und steht den Hobby-Herausforderern, darunter Oliver Giesma, zur Seite.  Fotoquelle: ZDF/Markus Hertrich

In der letzten der zwei neuen Ausgaben der XXL-Version des beliebten ZDF-Kochwettkampfes treten drei frühere Teilnehmende der regulären Show gegen die Profis Nelson Müller, Viktoria Fuchs und Mario Kotaska an. Auch die Jury besteht aus Profis. Durch die Show führt Köchin und Autorin Zora Klipp.

ZDF
"Die Küchenschlacht XXL"
Kochshow • 27.05.2026 • 20:15 Uhr

Seit 2008 wird im ZDF in "Die Küchenschlacht" werktags am frühen Nachmittag je 45 Minuten um die Wette gekocht. Jede Woche treten sechs Amateure gegeneinander an, jeden Tag mit einem anderen Gericht. Die zwei Teilnehmenden, die am Freitag übrig sind, duellieren sich im großen Finale und hoffen auf den Sieg. Über 4.100 Folgen sind es mittlerweile geworden, und es ist kein Ende in Sicht.

Im Gegenteil: Wie das so ist mit beliebten und erfolgreichen Showformaten, zog auch "Die Küchenschlacht" schon diverse Ableger und Varianten nach sich. Darunter eine Kinder-Variante, Advents- und Promiwochen oder auch die Jubiläumswoche zur 3.000. Ausgabe. Neu hinzu kam im September 2025 "Die Küchenschlacht XXL", eine 90-minütige Ausgabe zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Darin traten drei ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der regulären Show noch einmal an, diesmal aber in Einzel- und Gruppenduellen und gegen drei Profis, die man ebenfalls aus der regulären Sendung bereits kennt. In der Jury saßen drei weitere Experten.

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Im April erfolgte die Ausstrahlung der zweiten XXL-Ausgabe, am Mittwochabend ist nun eine weitere zu sehen, die vorerst letzte. Diesmal treten Nelson Müller, Viktoria Fuchs und Mario Kotaska gegen die Hobby-Herausforderer an, in der Jury urteilen Karlheinz Hauser, Milena Broger und Tarik Rose über Geschmack, Präsentation und Perfektion der Gerichte. Im Finale entscheiden schließlich Christoph Rüffer und Cornelia Poletto, wer gewonnen hat: die Profis oder die talentierten Amateure.

Moderatorin Zora Klipp: "One in a million"

Den Überblick über die Duelle behält auch diesmal Moderatorin Zora Klipp, selbst Profiköchin sowie Buchautorin, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die einzelnen Runden begleitet und hier und da auch mal einen Tipp zuruft.

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Die 36-Jährige ist seit 2023 auch in der regulären "Küchenschlacht" Teil des Moderatorenteams – mit viel Freude, wie sie im Interview mit der Agentur teleschau verriet, denn die Sendung sei etwas Besonderes: "Ich glaube, es sind die unterschiedlichen Charaktere, die man dort tagtäglich sieht, Menschen die jeden Tag aufs Neue ihr Bestes geben. Man verbündet sich mit ihnen und hat immer seinen Favoriten dabei. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, und das Persönliche, das man von den Kandidatinnen und Kandidaten mitbekommt, sorgt dafür, dass man immer wieder einschaltet. Auch das Konzept der Sendung ist einfach."

Dass sie völlig unerwartet schließlich beim Fernsehen gelandet ist, habe alles für sie verändert: "Plötzlich bin ich bekannt, werde von Leuten erkannt, gebe Autogramme, führe Interviews und moderiere nun sogar eine 20.15-Uhr-Sendung. Das ist wirklich 'one in a million'."

Parallel zur linearen Ausstrahlung im ZDF ist die Sendung auch bei zdf.de abrufbar.

"Die Küchenschlacht XXL" – Mi. 27.05. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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