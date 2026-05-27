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"Das große Backen – Die Profis": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Enie van de Meiklokjes

Back-Wettbewerb

"Das große Backen – Die Profis": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Enie van de Meiklokjes

27.05.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die 14. Staffel von "Das große Backen – Die Profis" auf SAT.1 fordert die besten Konditoren heraus. Acht Profis kämpfen um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro.
Das große Backen - Die Profis
Enie van de Meiklokjes (zweite von links) moderiert wieder den Kampf um den "Goldenen Cupcake". In der Jury sitzen Günther Körffer (links), Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
Das große Backen - Die Profis
Stellen sich den anspruchsvollen Herausforderungen im SAT.1-Backstudio (von links): Michael, Lina, Sven, Gina, Vera, Péter, Anna und Allreza.  Fotoquelle: Joyn / Claudius Pflug
Das große Backen - Die Profis
Michael gibt sich wehrhaft - und wettkampfbereit.  Fotoquelle: Joyn / Claudius Pflug
Das große Backen - Die Profis
Es kommt darauf an, wie Kandidatin Vera Herz zu zeigen.  Fotoquelle: Joyn / Claudius Pflug

Bei SAT.1 geht der bereits 2013 gestartete Wettbewerb der besten Konditorinnen und Konditoren in eine neue Runde: Die Show "Das große Backen – Die Profis" kehrt mit einer frischen Staffel, der mittlerweile 14. Runde, zurück und stellt acht erfahrene Backkünstler vor eine Reihe anspruchsvoller Prüfungen. Ihr gemeinsames Ziel ist der Gewinn des "goldenen Cupcakes" sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro. Bereits in der Auftaktfolge zeigt sich, wie hoch das Niveau in der Profi-Edition der beliebten Backshow ist.

SAT.1
Das große Backen – Die Profis
Show • 27.05.2026 • 20:15 Uhr

Wie üblich müssen die Kandidatinnen und Kandidaten gleich zu Beginn ihre persönliche Handschrift unter Beweis stellen: mit 20 identischen Signature-Törtchen, die sowohl geschmacklich als auch optisch überzeugen sollen. Dabei geht es nicht nur um Präzision, sondern auch um Kreativität und technische Finesse.

Unter Hochdruck eine Torte dekorieren

Im Anschluss fordert die sogenannte Speed-Challenge den Teilnehmenden höchste Konzentration und Geschicklichkeit ab. Unter Zeitdruck gilt es, einen filigranen Marzipan-Tortenaufleger zu gestalten. Hier entscheidet sich, wer auch unter Stress saubere Arbeit liefert und seine Technik perfekt beherrscht.

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Den Höhepunkt der ersten Folge bildet schließlich die große Show-Aufgabe: Die Profis müssen ein aufwendiges Schaustück mit einer Torte für mindestens 20 Personen kombinieren und daraus ein stimmiges Gesamtkunstwerk entwickeln. Neben handwerklichem Können sind hier vor allem Konzeptstärke und ein Gespür für Ästhetik gefragt.

Durch die Sendung führt erneut Enie van de Meiklokjes, die die Kandidatinnen und Kandidaten durch die Herausforderungen begleitet. In der Jury sitzen die renommierten Experten Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Körffer, die mit geschultem Blick und klaren Urteilen über die Leistungen entscheiden.

Das große Backen – Die Profis – Mi. 27.05. – SAT.1: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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