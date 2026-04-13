Home News TV-News

"Kommissar Rex": Der Start der neuen Episoden mit Maximilian Brückner

SAT.1 Comeback

"Kommissar Rex": Der Start der neuen Episoden mit Maximilian Brückner

13.04.2026, 06.15 Uhr
von Maximilian Haase
Der berühmteste Schäferhund im deutschen Fernsehen feiert sein Comeback: Nach über 20 Jahren kehrt "Kommissar Rex" zurück. In Wien muss er mit seinem neuen Herrchen Maximilian Brückner gleich zur Premiere einen hochbrisanten Fall lösen.
Kommissar Rex
Der neue "Kommissar Rex" und sein Herrchen: Maximilian Brückner spielt in der Neuauflage der Kult-Krimireihe die menschliche Hauptfigur Max Steiner.  Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
"Kommissar Rex" ermittelt nach 20 Jahren wieder in Wien.  Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
Des Ermittlers Tochter ist aus Südamerika zurück: Rex hat Anna (Sophie Borchhardt) vermisst.   Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
Felix Burger (Ferdinand Seebacher, links) unterstützt Rex und Max Steiner (Maximilian Brückner) bei den Ermittlungen, Chefin Evelyn Leitner (Doris Golpashin) schaut sich das Ganze skeptisch an.   Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
Befragungen vor historischer Kulisse: Rex, Max Steiner (Maximilian Brückner, links) und Felix Burger (Ferdinand Seebacher, zweiter von links) befragen einen Fiaker-Fahrer.   Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
Bisweilen nutzt Max Steiner (Maximilian Brückner)seinen Rex auch schon zum Flirten, etwa mit Julia (Maddalena Hirschal).   Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg
Kommissar Rex
Lockere Befragung: Was kann Tanja Baumschläger (Jutta Fastian) dem Wiener Ermittler Max Steiner (Maximilian Brückner) berichten?   Fotoquelle: SAT.1/ORF / Petro Domenigg

Als "Kommissar Rex" vor über drei Jahrzehnten zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme schnüffelte, war Helmut Kohl Kanzler, die Fußball-WM wurde ebenfalls in den USA ausgestragen – und Maximilian Brückner war noch nicht volljährig. Nun wird der heute 47-jährige Schauspieler zum neuen Herrchen des felligen Kultermittlers: Nach mehr als 20 Jahren kehrt Rex nach Wien zurück, um mit seinem menschlichen Kompagnon heikle Fälle zu lösen. Das Comeback bei SAT.1 bringt sechs neue Folgen, und gleich eine besonders aufregende zur Premiere: In "Wien sehen und sterben" bekommt es das Duo mit einer tickenden Bombe zu tun – wobei sich Titel und Handlung auf die allererste Episode "Endstation Wien" von 1994 beziehen.

SAT.1
Kommissar Rex
Kriminalfilm • 13.04.2026 • 20:15 Uhr

Ebenso wie im damaligen Pilotfilm mit Tobias Moretti steht auch der neue Rex vor einem brisanten Sprengstoff- und Spionage-Fall: Am Wiener Stephansdom sitzt ein nervöser Mann in einer Bar, unter ihm ein Sprengsatz, in seinen Händen ein beschriebenes Papier: "Wenn du aufstehst, bist du tot". Dass die Bombe echt ist, findet Rex mit einem kurzen Schnüffeln seiner hochempfindlichen Hundenase heraus. Für ihn und sein Herrchen, Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner), beginnt erst ein Wettlauf gegen die Zeit – und dann die Suche nach den Drahtziehern. Zur Seite stehen in der Wiener Mordkommission Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) sowie Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer).

"Ich hab Wien vermisst, und dich auch"

Tief gestapelt wird im Premierenfilm unter Regie von Andreas Kopriva nicht; bald führen die Ermittlungen in Politthriller-Gefilde: "Gift, Bombe, falscher UNO-Ausweis – das ist alles wie im schlechten Agentenfilm", stellt die Chefin fest, und auch der etwas schwerfällige Felix weiß: "Wien ist die Hauptstadt der Spionage" – wieder anspielend auf den ersten Rex-Film, der von einem in die Luft gejagten KGB-Offizier handelte. Zum Glück kommt bei aller Härte auch die Neuauflage mit viel bissigem Humor und Schmäh daher: "Ich steck dich ins Tierheim", warnt Steiner Rex, als der ihn in einer gefährlichen Situation nicht allein lassen will.

Derzeit beliebt:
>>"Tschernobyl 86 – Der Super-GAU": Start der historischen Reportage von Volker Heise
>>So hat sich Simone Thomalla in Sophias Vater verliebt
>>"Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner über Familie, Krisen und das Scheitern
>>"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Die bewegende Suche nach René

Auch der neuen von ORF und SAT.1 koproduzierten Reihe gelingt der Spagat zwischen Fall und Privatem: Steiner lebt gemeinsam mit Rex hübsch in den Weinbergen, und bald zieht auch seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) wieder mit ein, vorzeitig zurückgekehrt aus Südamerika. Stellvertretend für die Fans seufzt sie Rex an: "Ich hab Wien vermisst, und dich auch". Von ihrer Mutter ist der Herr Ermittler getrennt, was ihm noch immer zusetzt, das Patchwork-Geflecht mit Ex Sarah (Marie Burchard) aber umso unterhaltsamer macht. Denn eines steht fest: Die engste Beziehung hat ein Kommissar nur mit seinem Hund. Maximilian Brückner erweist sich dabei als fantastische Besetzung – als eigenbrötlerischer Single, sorgender Vater und Hundepapa, aber auch als ironischer Ermittler, der bisweilen lieber auf eigene Faust handelt.

Große Fußstapfen

Dass das funktioniert, ist nicht selbstverständlich, schließlich tritt das neue "Kommissar Rex"-Ensemble in große tierische wie schauspielerische Fußstapfen: Der Vergleich mit Tobias Moretti und dessen Nachfolger Gedeon Burkhard scheint unvermeidlich, und auch legendäre Figuren wie Stockinger (Karl Markovics) setzen die Latte hoch. Weniger bekannt dürfte indes die in Rom spielende italienische Rex-Serie (2007 bis 2014) sein, die auch im ZDF lief.

Nicht zu vergessen der eigentliche Hauptdarsteller: Der neue "Kommissar Rex" heißt im Film abermals voll "Reginald von Ravenhorst" (der 8.) – aber "Rex passt schon, nicht dass ihm der Titel zu Kopf steigt". War das Erschnüffeln von Wurstsemmeln allen hündischen Darstellern gemein, kommt der tierische Fokus diesmal modern daher: Eine stilisierte Kamera zeigt, wie Rex die Welt wahrnimmt, riecht und hört – Kippen, Hunde, Leckereien oder Verdächtiges.

In Gegenwart übersetzte Nostalgie

Sympathische Figuren, kurzweilige Dialoge, viel Augenzwinkern, passable Spannung und bester Wiener Lokalkolorit ("Wir ham a Leich. In einem Fiaker"): Die Neuauflage macht vieles richtig. Wie schon in der alten Serie menschelt respektive hundelt es wieder ungemein: Rex bellt und knurrt vielsagend Verdächtige und Zeugen an, winselt empathisch oder legt mitfühlend die kalte Schnauze auf den Arm. Sein Herrchen nutzt Rex derweil als talentierten Ermittler, aber auch mal anders: "Mein Hund mag Sie", flirtet er die Rettungssanitäterin an, die ebenso hin und weg ist wie das geneigte Publikum.

Natürlich besagt die alte Weisheit, dass Tiere und insbesondere Hunde im TV immer funktionieren. Zugleich gehen mit dem Kult-Label "Kommissar Rex" hohe Erwartungen einher. Um es kurz zu machen: Die Neuauflage bedient die schöne Fernsehnostalgie von einst ohne übertriebenen Fan-Service, schafft es aber zugleich, das Format in die Gegenwart zu übersetzen.

Sechs neue Episoden in Spielfilmlänge werden jeweils montags, ab 20.15 Uhr, bei SAT.1 gezeigt. Direkt im Anschluss an die Premierenfolge läuft die erste "Kommissar Rex"-Folge "Endstation Wien" von 1994 (22.15 Uhr).

Kommissar Rex – Mo. 13.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück
Die Kult-Serie "Kommissar Rex" kehrt mit einem neuen Hauptdarsteller zurück ins TV. Wer ist dabei?
Wieder da
Kommissar Rex

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der Exorzist: Bekenntnis": Kritik zur Fortsetzung mit Ellen Burstyn
SAT.1 Horror-Klassiker
Der Exorzist: Bekenntnis
"Malcolm Mittendrin": Ein chaotisches Wiedersehen auf Disney+
Kult-Comeback
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Von Anja Kruse bis Barbara Wussow: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Neue Rollen
Klausjürgen Wussow
"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch
Heimatserie
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1
VIP-Kochwettbewerb
Promi Taste
Das machen die "How I Met Your Mother"-Stars heute
Karrieren nach HIMYM
Fünf beste Freunde
Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026
Darum geht's
Eine Szene aus „Praxis mit Meerblick“
Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin
Neues Ermittlerduo
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
"Kung Fu Panda 4": Die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger im Free-TV
Animationskomödie
Kung Fu Panda 4
"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"
Eglis Show-Aus
Beatrice Egli
Ungewöhnliches "Die Rosenheim-Cops"-Special: Das gab es in 24 Jahren noch nie
Neues Special
"Die Rosenheim-Cops"
"Als es merkwürdig wurde": Darum verließ Christian Ulmen plötzlich MTV
Seine Karriere
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Ina Müller und das unvergessliche Til Schweiger-Interview: „nachhaltig traumatisiert“
Interview-Herausforderung
Ina Müller
Judith Rakers stellt Theorie auf: "Nervt mich wahnsinnig"
Lärmtheorie
Judith Rakers
Droht das Aus für "Kitchen Impossible"? Das sagt Tim Mälzer dazu
Karriereende für den TV-Koch?
Tim Mälzer
Warum Jennifer Garner beim Stricken an echte Stärke denkt
Starke Frauen
Jennifer Garner
Schauspieler-Dynastien: Diese deutschen Stars haben berühmte Eltern
Von Becker bis Lauterbach
Heiner Lauterbach mit seiner Tochter Maya
Ann-Kathrin Kramer: "Manchmal fühle ich mich, als wäre ich 80"
Neue Krimireihe "Im Grunde Mord"
Ann-Kathrin Kramer im Interview
Tim Mälzer: "Ich halte vegane und vegetarische Ernährung für die intelligenteste Entscheidung"
Star-Koch im Interview
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
Linda Blair: Was macht die "Exorzist"-Ikone heute?
Comeback der Ikone
Der Exorzist (1973)
Herbert Grönemeyer: Der musikalische Mahner feiert runden Geburtstag
Pop-Ikone
Herbert Grönemeyer
Dave Bautista: Vom Türsteher zum Hollywood-Star
Neuer Film "In the Lost Lands"
Dave Bautista
TV-Köchin Zora Klipp im Interview: "Es hat alles auf den Kopf gestellt"
Es wird in "Die Küchenschlacht XXL" gezaubert
Zora Klipp im Interview
Ein Kindheitsheld verändert alles: Jason Segel über Michael J. Fox
Emotionales Wiedersehen
"Shrinking"
Elton holt das Kultspiel ins TV-Wohnzimmer
Musik-Show
Hitster - Die Gameshow der größten Hits
Felix Neureuther: "Wir Männer sind so kleine Würstchen im Vergleich zu Frauen"
Vaterrolle
Terra Xplore: Was macht einen Papa aus? Mit den Neureuthers
"Terra Xplore: Was macht einen Papa aus?" Mit den Neureuthers im ZDF
TV-Doku
"Terra Xplore: Die Neureuthers: Was macht einen Papa aus?"
"Tatort: Showtime": Mord hinter den Kulissen
TV-Krimi
Tatort: Showtime
Schiffbruch und Hoffnung: Die "Verschollen"-Doku
Überlebenskampf
Terra X: Verschollen