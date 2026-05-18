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Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"

Jeanette Biedermann

Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"

18.05.2026, 10.50 Uhr
von Jürgen Winzer
Jeanette Biedermann war ein Bravo-Idol der 90er-Jahre und begeisterte mit ihrer Musik und als Schauspielerin. Ihre Schwärmerei für Kurt Cobain und Axl Rose ging sogar so weit, dass ihre Poster darunter litten. Heute feiert sie Erfolge im TV.
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Jeanette Biedermann hatte schon vor ihrer eigenen Zeit als "Bravo"-Star hautnahe Kontakte zur Jugendzeitschrift.  Fotoquelle: RTL

Als Jeanette Biedermann zwölf Jahre alt war, standen Nirvana mit "Smells Like Teen Spirit" auf Platz zwei der deutschen Charts. Kurt Cobain, der Frontmann der Grunge-Ikonen aus Seattle, hing in Form eines Posters im Kinderzimmer des Geburtstagskindes. Cobain hatte langmähnige Konkurrenz, denn da pinnte auch Axl Rose, der Frontmann der Hardrocker von Guns N' Roses. Kurt und Axl hatten etwas gemeinsam: Sie hingen da ziemlich mitgenommen, die Poster waren lädiert. Weil Jeanette Biedermann die beiden so leidenschaftlich verehrte!

"Ich habe so lange auf Axl Rose und Kurt Cobain rumgeknutscht, bis ein Loch im Papier war und man die Tapete durchsehen konnte." Das gesteht Jeanette Biedermann in der neuen Dokumentation "70 Jahre Bravo – Das große Jubiläum", die RTL am Sonntagabend zu Ehren des 70. Geburtstags der einst auflagenstärksten Jugendzeitschrift der Welt sendete. Ihre hautnahe Leidenschaft ist Biedermann nicht peinlich, im Gegenteil. Sie äußert retrospektiv Kritik: "Die Poster hätten schon aus stärkerem Papier sein können."

Jeanette Biedermann gewann drei goldene "Bravo"-Ottos

Biedermann stieg im Juni 1999 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle der Marie Balzer ein und in der Folge auch als rockige Pop-Sängerin mit Hits wie "Go Back", "Rock My Life" oder "Run With Me" zum Teenie-Idol und folgerichtig auch zum "Bravo"-Star auf. Sie war mehrfach Cover-Star, gewann acht "Bravo"-Ottos, darunter drei goldene. 2004 verließ sie GZSZ, und ab 2006 stagnierte auch die musikalische Karriere.

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In den letzten Jahren gelang ein Comeback. Biedermann war in Serien ("In aller Freundschaft", "Die Heiland – Wir sind Anwalt") zu sehen und trat in Shows wie "The Masked Singer", "Let's Dance", "Schlag den Star" und zuletzt "Promi Taste" an. 2019 veröffentlichte sie ihr siebtes und bislang letztes Solo-Album.

In ihren großen "Bravo"-Jahren Anfang der 2000er-Jahre zierte sie auch etliche Male Poster und Riesenposter und hing in Kinderzimmern ihrer pubertierenden Verehrer. Und wurde auf diese Weise vielleicht auch selbst geknutscht...

"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV
In "Terminator: Genisys" beginnt der Kampf der Maschinen gegen die Menschen dank wirrer Zeitreisen von vorn. Arnold Schwarzenegger brilliert erneut als T-800 und rettet das Action-Spektakel mit seinem entspannten Humor.
Maschinenkrieg
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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