Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"

Als Jeanette Biedermann zwölf Jahre alt war, standen Nirvana mit "Smells Like Teen Spirit" auf Platz zwei der deutschen Charts. Kurt Cobain, der Frontmann der Grunge-Ikonen aus Seattle, hing in Form eines Posters im Kinderzimmer des Geburtstagskindes. Cobain hatte langmähnige Konkurrenz, denn da pinnte auch Axl Rose, der Frontmann der Hardrocker von Guns N' Roses. Kurt und Axl hatten etwas gemeinsam: Sie hingen da ziemlich mitgenommen, die Poster waren lädiert. Weil Jeanette Biedermann die beiden so leidenschaftlich verehrte!

"Ich habe so lange auf Axl Rose und Kurt Cobain rumgeknutscht, bis ein Loch im Papier war und man die Tapete durchsehen konnte." Das gesteht Jeanette Biedermann in der neuen Dokumentation "70 Jahre Bravo – Das große Jubiläum", die RTL am Sonntagabend zu Ehren des 70. Geburtstags der einst auflagenstärksten Jugendzeitschrift der Welt sendete. Ihre hautnahe Leidenschaft ist Biedermann nicht peinlich, im Gegenteil. Sie äußert retrospektiv Kritik: "Die Poster hätten schon aus stärkerem Papier sein können."

Jeanette Biedermann gewann drei goldene "Bravo"-Ottos Biedermann stieg im Juni 1999 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle der Marie Balzer ein und in der Folge auch als rockige Pop-Sängerin mit Hits wie "Go Back", "Rock My Life" oder "Run With Me" zum Teenie-Idol und folgerichtig auch zum "Bravo"-Star auf. Sie war mehrfach Cover-Star, gewann acht "Bravo"-Ottos, darunter drei goldene. 2004 verließ sie GZSZ, und ab 2006 stagnierte auch die musikalische Karriere.

In den letzten Jahren gelang ein Comeback. Biedermann war in Serien ("In aller Freundschaft", "Die Heiland – Wir sind Anwalt") zu sehen und trat in Shows wie "The Masked Singer", "Let's Dance", "Schlag den Star" und zuletzt "Promi Taste" an. 2019 veröffentlichte sie ihr siebtes und bislang letztes Solo-Album.

In ihren großen "Bravo"-Jahren Anfang der 2000er-Jahre zierte sie auch etliche Male Poster und Riesenposter und hing in Kinderzimmern ihrer pubertierenden Verehrer. Und wurde auf diese Weise vielleicht auch selbst geknutscht...

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