Home News TV-News

"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV

Maschinenkrieg

"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV

18.05.2026, 10.42 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Terminator: Genisys" beginnt der Kampf der Maschinen gegen die Menschen dank wirrer Zeitreisen von vorn. Arnold Schwarzenegger brilliert erneut als T-800 und rettet das Action-Spektakel mit seinem entspannten Humor.
Array
John (Jason Clarke) wurde in einen T-3000 verwandelt.  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved
Array
Der Terminator (Arnold Schwarzenegger) ist knallhart - und setzt sich auch im Alter noch gegen alle Gegner durch.  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved
Array
Ballern, ballern, ballern: Im fünften "Terminator" geht's für Emilia Clarke alias Sarah Connor und Jai Courtney als Kyle Reese actionreich zur Sache.  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved
Array
Sarah (Emilia Clarke) nennt den Terminator liebevoll "Paps" (Arnold Schwarzenegger). Er hat sie zeitlebens beschützt.  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved
Array
Gemeinsam versuchen Sarah (Emilia Clarke), Kyle (Jai Courtney, rechts) und Paps (Arnold Schwarzenegger) einen Plan zu entwickeln.  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved
Array
Die Roboter sind wahre Killermaschinen. Haben die Menschen noch eine Chance gegen sie?  Fotoquelle: 2015 Paramount Pictures. All rights reserved

"Es kommt auf ein gutes Drehbuch an, so dass man nicht so tun muss, als wäre man 40." Dieser Satz von Arnold Schwarzenegger über seine Rolle als Terminator im fortgeschrittenen Alter stimmt nur zur Hälfte. Im fünften Teil der Maschinenkrieg-Saga "Terminator" darf seine legendäre Roboter-Figur zwar altern, ein tolles Drehbuch geht damit aber mitnichten einher. Die Idee: Der Krieg Maschinen gegen Menschen beginnt erneut, wirre Zeitsprünge machen Sarah Connor (Emilia Clarke) zum kampferprobten Robo-Zögling, und die Vernetzung unserer digitalen Welt fordert ihren unlogischen Tribut. Währenddessen reißt Arnie in "Terminator: Genisys" (Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr, Kabel Eins) als selig gealterter T-800 seine Zoten, grinst herrlich künstlich daher und rettet das rasante Action-Spektakel mit entspanntem Humor.

Was, wenn die Geschichte eines Franchise nach vier Filmen nicht mehr viel hergibt? "Terminator: Genisys" führt es vor: Man holt mit Arnold Schwarzenegger eine globale Kultfigur zurück ins Boot. Ergänzend stellt man der Legende mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke eine damals aufstrebende Seriendarstellerin an die Seite. Dazu ein begehrtes zwielichtiges Gesicht (Jason Clarke, der nicht mit Emilia Clarke verwandt ist, als John Connor) sowie einen umjubelten Oscargewinner als abgehalfterte Nebenfigur (J.K. Simmons, "Whiplash").

Arnie spielt mit gewohnter Gelassenheit

Wie aber die Erzählung mit neuen Darstellern fortsetzen, ohne ein Remake zu kreieren? Die einfache Antwort: Zeitreisen! Zum Glück sieht "Terminator" selbige seit dem ersten Teil vor und nutzt sie seitdem auch ausgiebig. In "Genisys" nun am radikalsten: Die Ur-Story von "Terminator" (1984) wird einfach noch einmal von vorn erzählt.

Derzeit beliebt:
>>"Wir sind von alten, weißen Männern umzingelt": Christoph Maria Herbst im Interview
>>Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf
>>"Game of Thrones"-Star über schwere Krankheit: "War überzeugt, dass ich hätte sterben sollen"
>>Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar

Das Handlungsgerüst: Wir schreiben 2029, der Kampf der Menschen gegen die vom Supercomputer Skynet gesteuerte Robo-Armee tobt unerbittlich. Rebellenführer John Connor bekommt Wind davon, dass der Schurkenrechner eine Killermaschine in die Vergangenheit schicken will, um seine Mutter Sarah Connor zu töten. Also sendet er seinen Kumpel Kyle Reese (Jai Courtney) ins L.A. des Jahres 1984, damit er ihn und die Menschheit rettet. Doch in der Vergangenheit ist alles anders als erwartet.

Emilia Clarke schlägt sich als Sarah Connor zwar passabel, wirkt aber zu harmlos, um Linda Hamilton das Wasser zu reichen. Indes geht Jai Courtney höchstens als eine Art Latte-Macchiato-Version von Kyle Reese durch, und John-Connor-Darsteller Jason Clarke agiert fürchterlich übertrieben. Arnold Schwarzenegger dagegen spielt seinen T-800 in gewohnter Gelassenheit und mit süffisanter Ironie. Arnie Terminator mit grauen Haaren – das ist fast ebenso herrlich wie sein gezwungenes Grinsen.

"UDO Rebell. Rockstar. Ikone": Kritik zur ARD-Doku über Udo Lindenberg
Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg gibt es eine Doku im Ersten, die den Kultstar sowie seine Wegbegleiter zeigt. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter und Archivmaterial aus seiner frühesten Kindheit.
Kultstar-Doku
UDO Rebell. Rockstar. Ikone

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was wurde aus den "Top Gun"-Stars?
"Top Gun" Jubiläum
Das machen die "Top Gun"-Stars heute
Trash oder Satire? "Starship Troopers" spaltet die Gesellschaft
Kultfilm-Debatte
Starship Troopers
Heute im Free-TV: Das Oscar-gekrönte Drama "Rocky Balboa"
Kult-Boxer
Rocky
"Geht alles den Bach runter": Tom Hardy will Pause von Action-Filmen einlegen
Karrierepause
Tom Hardy
"The Contractor – Spezialeinsatz Berlin": Chris Pine auf den Spuren von Spionen - Nina Hoss als Agentin
Agententhriller in Berlin
The Contractor - Spezialeinsatz Berlin
Bud Spencer und Terence Hill: Das sind die besten Filme des Kult-Duos!
Kultduo der Leinwand
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
Blutiges Actionfest: Filmkritik zu „They Will Kill You“
Harry-Potter-Star im Cast
Eine Frau schaut ängstlich auf ein blutiges Laken.
"Das Fenster zum Hof" im Free-TV: Shia LaBeouf als moderner Hitchcock-Held
Nachbarschaftsthriller
"Disturbia"
"Im Auftrag der Peaky Blinders": Diese Stars kehren in der Filmfortsetzung zurück
Gangsterdrama
Peaky Blinders: The Immortal Man
"Mord im Dorf": Darum geht's im Krimi bei Kabel Eins
Dorfgeheimnisse
Mord im Dorf
Knieverletzung stoppt Barbra Streisand: Keine Goldene Ehrenpalme in Cannes
Streisands Cannes-Absage
Barbra Streisand
„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete
Die Schattenseiten des Erfolgs
Axel Prahl hebt einen Finger und schaut ernst.
"Jetzt gehen die Spritpreise wieder hoch": ESC-Kommentator witzelt über deutschen Beitrag – und Jens Spahn
ESC-Kommentator Schorn
Grand Final - 70th Eurovision Song Contest 2026
Eloy de Jong mit jahrelanger Angst: "Schwul sein war ein No-Go"
Geheime Liebe
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
Harte Kritik von Tom Hanks: Die "Da Vinci Code"-Filme seien "Quatsch"
Tom Hanks' Kritik
Der Da Vinci Code - Sakrileg (2006)
"The Comeback": Lisa Kudrow spricht über eine tiefe Krise
Lisa Kudrow im Gespräch
Lisa Kudrow
Udo Lindenberg: Das ist die Frau an seiner Seite
Lindenbergs Komplizin
Udo Lindenberg und Tine Acke
Dietmar Schönherr: Eine TV-Legende wird 100
TV-Legende
Dietmar Schönherr
„Komme rüber wie Bushido“: Tom Kaulitz regt sich über Aussage von Heidi Klum auf
Schlafgewohnheiten
Heidi Klum und Tom Kaulitz
"In höchster Not – Bergretter im Einsatz": Die neuen Folgen der Doku in der ARD
Rettungsdrama
Neue Folgen: In höchster Not - Bergretter im Einsatz
„Sehr entwürdigend“: Das passierte Sebastian Ströbel beim „Bergretter“-Dreh
Peinliches Ende
Sebastian Ströbel schaut ernst
"Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin": Kritik zur Dokumentation im BR
Martinas Neuanfang
Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin
"UDO Rebell. Rockstar. Ikone": Kritik zur ARD-Doku über Udo Lindenberg
Kultstar-Doku
UDO Rebell. Rockstar. Ikone
"Mama ist die Best(i)e": Kritik zum Zweiteiler mit Adele Neuhauser im ZDF
Rachefeldzug
Mama ist die Best(i)e
Netflix-Fans aufgepasst: "Berlin" plant den nächsten genialen Raub
Nächster Coup
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Helft mir, meinen Mann zu finden": Ist Katie Prices Partner gekidnappt worden?
Verschwunden
Katie Price
"Bauer sucht Frau International": Die achte Staffel der RTL-Serie mit Inka Bause
Liebessuche weltweit
Bauer sucht Frau International
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Sitcom-Kultstars
Eine schrecklich nette Familie
"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Einblick in Gina Schumachers Welt
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
"Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us": Kritik zum Drama mit Blake Lively auf Sat.1
Skandaldrama
Blake Lively vs. Justin Baldoni