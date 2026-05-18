Udo Lindenberg: Das ist die Frau an seine Seite

Wenn Udo Lindenberg am 17. Mai seinen 80. Geburtstag feiert, wird auch sie nicht weit sein – obwohl sie genau das eigentlich bevorzugt: Abstand zum Rampenlicht. Seit Jahrzehnten begleitet Fotografin Tine Acke den Panikrocker, beruflich wie privat. Während er auf der Bühne die große Geste liebt, arbeitet sie lieber im Hintergrund. Und genau darin scheint das Erfolgsgeheimnis dieses ungewöhnlichen Paares zu liegen. Die Hamburger Fotografin gilt seit Jahrzehnten als seine engste Vertraute, seine "Komplizin", wie er sie nennt, seine "Geheimrätin" – und, längst kein Geheimnis mehr, als die Frau an seiner Seite.

Kennengelernt haben sich die beiden Anfang der 1990er-Jahre in Hamburg. Damals war Acke gerade einmal 16 Jahre alt und fotografierte Konzerte, als Lindenberg ihr Talent bemerkte. Er habe sofort erkannt, dass sie "den besonderen Blick" habe, sagte er der "Frankfurter Rundschau". Ein Paar sind sie seit Ende der 1990er-Jahre. Dass ausgerechnet Lindenberg, der jahrzehntelang als ruheloser Herzensbrecher galt, über so lange Zeit an einer Frau festhält, überrascht viele bis heute.

"Sie ist eher der Typ Meditation, ich bin Partyrandale" Vielleicht funktioniert es gerade deshalb, weil beide so unterschiedlich sind. "Er macht die Rampensau und ich bin die Schleichkatze im Hintergrund", formulierte Acke es einmal treffend. Oder, wie Lindenberg im "Stern"-Interview sagte: "Sie ist eher der Typ Meditation, ich bin Partyrandale." Zusammenziehen? Kein Thema. Während Lindenberg seit Jahrzehnten im Hamburger Hotel Atlantic lebt, schätzt Acke Rückzug und Abgeschiedenheit. "Er ist ein Mensch, der viel Trubel braucht. Ich hab gerne die Abgeschiedenheit", sagte sie dem "Stern".

Beruflich sind Lindenberg und Acke längst ein eingespieltes Team. Sie fotografiert seine Tourneen, gestaltet Bildbände und Plattencover, begleitet ihn auf Reisen und in den Backstage-Bereich. Für ihren mehr als 350 Seiten starken Bildband "Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit" begleitete sie ihn vier Jahre lang auf Stadiontour. Tausende Bilder entstanden – von ganz oben unter Hallendecken, hinter der Bühne oder sogar unter dem Schlagzeug. "Wie eine Besessene hat sie an dem Buch gearbeitet", schwärmte Lindenberg. Und nur sie kenne seine "Schokoladenseiten".

Acke zeigte darin nicht nur die Rocklegende mit Hut und Sonnenbrille, sondern auch den privaten Udo: erschöpft auf einer Couch, nachdenklich ohne Brille, melancholisch statt maximal inszeniert. "Tine kennt mich am besten und wir vertrauen uns total", sagte er einmal.

Udo Lindenberg verlor seine Unschuld am "Puffmontag" Eine dauerhafte Beziehung wie diese hätte man Lindenberg lange Zeit kaum zugetraut: Er selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sein Leben lange schnell, laut und liebeshungrig war. Ehe, Familie, ein klassisches Privatleben – das passte nie zu seinem Selbstbild. Stattdessen sammelte der Musiker Geschichten, aus denen später oft Songs wurden.

Schon seine erste sexuelle Erfahrung mit 17 schilderte er in seiner Autobiografie mit typisch lindenbergscher Offenheit: Damals spielte er als Schlagzeuger in einer Jazzband, die regelmäßig im Club eines US-Luftwaffenstützpunkts im libyschen Tripolis auftrat montags jedoch blieb die Bühne leer: "Es war Puffmontag"schrieb er später in seiner Autobiografie "Panikpräsident". Seine älteren Bandkollegen nahmen den jungen Musiker damals mit – eine Erfahrung, die ihm offenbar nachhaltig im Gedächtnis blieb. Rückblickend notierte er mit gewohnt lakonischem Humor, die "nicht mehr ganz junge Dame" habe ihr Handwerk bestens verstanden.

Dann war da Manuela, über die er in "Das Mädchen aus Ost-Berlin" sang. Anfang der 1970er-Jahre lernte er sie bei einem Tagesbesuch in Ost-Berlin kennen. Es sei große Liebe gewesen, schrieb er später. Die Beziehung scheiterte an der Mauer – blieb für ihn aber prägend genug, um sie musikalisch zu verewigen. Auch hinter dem Klassiker "Cello" soll eine reale Frau gestanden haben: Jule, seine damalige große Liebe. Nur, dass sie offenbar gar keine Cellistin war. "Das klang poetischer", erklärte Lindenberg später.

Besonders legendär wurde seine Liaison mit Nena. 1985 soll es zwischen den beiden gefunkt haben – heimlich, leidenschaftlich und so diskret, dass es erst Jahre später öffentlich wurde. Die "Bild" nannte es einst das "größte Geheimnis des Showgeschäfts". Nena erinnerte sich später an ein Verhältnis voller Tarnaktionen: versteckt unter Tischdecken, geschmuggelt durch Hotelflure, verkleidet als "Haremsdame". Ein Jahr lang habe das Versteckspiel gedauert. "Es hat Riesenspaß gemacht", sagte Lindenberg rückblickend.

Lindenberg: Acke wohnt "sehr nah an meinem Herzen" Der einstige Panik-Lover wirkt längst angekommen – zumindest, soweit das bei Udo Lindenberg möglich ist. Noch immer trägt er Hut, Sonnenbrille und bunte Socken, noch immer inszeniert er sich als Kunstfigur. Doch privat scheint er seit vielen Jahren etwas gefunden zu haben, was ihm früher fremd war: Beständigkeit.

Tine Acke ist dabei mehr als nur Partnerin. Sie ist Zeugin seines Alltags, Archivarin seines Lebens und offenbar der Mensch, dem er am meisten vertraut. Oder, wie Lindenberg es selbst formulierte: "Die Frau, die sehr nah an meinem Herzen wohnt."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!