"Bauer sucht Frau International": Die achte Staffel der RTL-Serie mit Inka Bause

Frische Folgen, frische Landluft – und eine Prise Fernweh: RTL strahlt die mittlerweile achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" aus – mit acht neuen Folgen, in denen erneut Landwirte aus aller Welt auf der Suche nach der großen Liebe begleitet werden.

Bauer sucht Frau International Dokutainment • 18.05.2026 • 20:15 Uhr

Das Ableger-Format des RTL-Klassikers setzt weiterhin auf bewährte Zutaten: emotionale Begegnungen, kulturelle Unterschiede und die Hoffnung auf ein Happy End. Immer mehr Farmer aus dem Ausland wollen die Chance nutzen, über die Sendung eine Partnerin zu finden und treffen dabei nicht nur mitten ins Herz potenzieller Bewerberinnen, sondern auch des Publikums.

Rückenwind durch ein starkes Staffelfinale der siebten Ausgabe Gedreht wird erneut an mehr oder weniger exotischen Schauplätzen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur romantische Geschichten, sondern auch Einblicke in das Leben und Arbeiten der Bauern im Ausland bieten – begleitet wie immer von Inka Bause. Ob entlegene Höfe, exotische Landschaften oder ganz unterschiedliche Lebensentwürfe: Die Reihe verbindet Liebessuche mit Fernweh und Authentizität.

RTL strahlt "Bauer sucht Frau International" seit 2019 aus. Dass es nun weitergehen würde, stand spätestens seit dem Staffelfinale der siebten Reihe im Juli des vergangenen Jahres fest: Sie brachte RTL einen großen Quoten-Erfolg ein. Im Schnitt 2,86 Millionen Zuschauer sahen zu, was einem Marktanteil von 12,9 Prozent entsprach.

Bauer sucht Frau International – Mo. 18.05. – RTL: 20.15 Uhr

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