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Tom Kaulitz ärgert sich über Heidi Klum: „Komme rüber wie Bushido“

Schlafgewohnheiten

Tom Kaulitz ärgert sich über Heidi Klum: „Komme rüber wie Bushido“

16.05.2026, 08.08 Uhr
von Franziska Wenzlick
Heidi Klum sprach öffentlich über die Schlafgewohnheiten ihres Mannes. Tom Kaulitz wollte das im Podcast nicht unkommentiert stehen lassen.
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Tom Kaulitz hat in seinem Podcast den Äußerungen seiner Frau Heidi Klum bezüglich seiner Schlafgewohnheiten widersprochen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

"Mir geht es gut, ich bin ausgeschlafen", verrät Tom Kaulitz in der aktuellen "Kaulitz Hills"-Folge. Im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill erzählt der 36-Jährige, dass er am Tag der Aufnahme "extrem lang geschlafen" habe – "vierzehneinhalb Stunden", um genau zu sein: "Ich wollte eigentlich um acht aufstehen und habe immer wieder auf Snoozen gedrückt."

Nichtsdestotrotz will Tom Kaulitz nicht stehen lassen, was seine Frau Heidi Klum unlängst auf der Bühne des OMR Festivals behauptet hatte. "Da hat sie auf der Bühne erzählt, dass sie immer 5.30 Uhr aufwacht – und sie hat gesagt: 'Mein Mann schläft bis mittags!'" Über diese Aussage habe er sich "aufgeregt", erklärt der Tokio-Hotel-Gitarrist: "Ich dachte, ich komme rüber wie Bushido, so als der Faule!"

Tom Kaulitz spricht über Heidi Klums Schlafrhythmus

Er habe seiner Frau den entsprechenden Ausschnitt ihres Auftritts geschickt und sie gefragt: "Äh, seit wann schlafe ich denn bitte mittags?", verrät Tom Kaulitz und stellt klar: "Ich könnte bis mittags schlafen. Ich schlafe gerne bis mittags. Aber das ist vielleicht in den letzten fünf Jahren zweimal vorgekommen."

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Auch Bill Kaulitz nimmt die Schlafgewohnheiten seines Zwillings in Schutz. "Vor allem möchte ich ja auch mal ganz kurz sagen, bist du auch immer noch spät wach und arbeitest sehr spät. Und Heidi ist immer um neun im Bett!" Das kann Tom bestätigen. Während sich die 52-Jährige meistens früh schlafen lege, "komme ich halt erst um 23 Uhr aus dem Studio". Hinsichtlich Heidi Klums Äußerungen findet Bill: "Du kommst rüber wie so ein fauler Jugendlicher." Das sieht sein Bruder ähnlich. "Meine Frau war so: 'Ja, ich arbeite halt viel, mein Mann pennt den ganzen Tag", lacht er.

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Auf dem OMR Festival hatte die GNTM-Chefin über ihre Morgenroutine gesprochen. "Ich bin meistens so halb sechs, sechs Uhr wach. Dann gehe ich erst mal duschen und dann gehe ich in mein Office." Nach dem gemeinsamen Frühstück mit ihrer Tochter warte sie, ob ihr "Mann dann auch schon mal wach ist", erklärte Klum weiter: "Weil der kann bis zehn, elf, zwölf schlafen – der kann schlafen, schlafen, schlafen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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