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So schräg begann die Freundschaft von Roland Kaiser und Axel Prahl

Kuriose Anekdote

So schräg begann die Freundschaft von Roland Kaiser und Axel Prahl

15.05.2026, 09.28 Uhr
von Pamela Haridi
Roland Kaiser und Axel Prahl verbindet eine besondere Freundschaft. Begonnen hat sie ausgerechnet bei einem „Tatort“-Dreh mit einer sehr kuriosen Requisite.
Roland Kaiser und Axel Prahl
Roland Kaiser (73, l.) und Axel Prahl (65, r.) verbindet eine außergewöhnliche Freundschaft. Der beliebte „Tatort"-Kommissar sprach jetzt über die besondere Verbindung zu dem erfolgreichen Schlagerstar - und überrascht mit einer kuriosen Anekdote.  Fotoquelle: picture alliance / Stephan Persch | Stephan Persch

Manche Freundschaften entstehen bei einem Glas Bier, andere im Trubel eines Filmsets. Bei Axel Prahl und Roland Kaiser spielte allerdings ein besonders ungewöhnlicher Ort eine Rolle: ein Bett aus dem Münster-„Tatort“. Dort kreuzten sich die Wege des beliebten Schauspielers und des Schlagerstars – und aus einer skurrilen Krimi-Szene wurde der Anfang einer Verbindung, die bis heute hält.

Es war im Jahr 2013 am Set der Folge „Summ, summ, summ“ der ARD-Kultkrimiserie aus Münster. Kaiser starb als fiktiver Schlagerstar „Roman König“ infolge eines Bienenstiches einen dramatischen Tod. Nachdem Prahl als „Kriminalhauptkommissar Frank Thiel“ diesen Fall erfolgreich abgeschlossen hatte, kaufte er kurzerhand das Bett, in dem der Kaiser das Zeitliche gesegnet hatte.

Roland Kaiser im Münster-„Tatort“: Warum Axel Prahl das Bett behielt

Die „Tatort“-Legende Prahl war zu Gast beim MDR-Talk „Riverboat“, wo er unter anderem sein neues Buch „Was man liebt, braucht Zeit“ vorstellte. Zudem verriet er, wie er an dieses morbid anmutende Sammlerstück kam: „Ich kannte die Ausstatterin gut. Sie sagte: 'Dieses schöne Bett haben wir teuer gekauft, aber wir wissen nicht, wohin damit.' Und ich meinte nur: 'Na ja, wenn da Roland Kaiser drin gestorben ist…'“

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Moderatorin Kim Fisher (56) wollte es genauer wissen und fragte ungläubig, ob er das Bett wirklich gekauft habe. „Ja!“, antwortete Prahl grinsend. „Das habe ich gekauft und eingelagert.“ Daraufhin stellte Co-Moderator Joachim Llambi (61) die logisch folgerichtige Frage: „Wart ihr schon zusammen in dem Bett?“ Prahls Konter - trocken wie ein guter Wein - lautete: „Noch nicht.“



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Wie der „Tatort“ Roland Kaiser und Axel Prahl zusammenbrachte

Hinter dieser amüsanten Anekdote über eine schräge Film-Requisite verbirgt sich mehr. Zwischen Prahl und Kaiser entwickelte sich während der Dreharbeiten eine echte Männerfreundschaft, die sich bis heute durch Bodenständigkeit, Herzlichkeit und die Abwesenheit jeglicher Star-Allüren auszeichnet. „Wir haben uns bei dem Dreh angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich“, erzählte Prahl. „Er ist aber auch wirklich ein Schatz.“

Der Kaiser geizt seinerseits ebenfalls nicht mit Komplimenten. In einem Interview mit dem TV-Magazin „Brisant“ offenbarte der Sänger: „Das war eine sofort funktionierende Beziehung.“ Bereits vor dem persönlichen Kennenlernen habe er einen guten Eindruck von dem Schauspieler gehabt. Im Fernsehen sei dieser ihm „sehr freundschaftlich, kumpelhaft und geradlinig“ vorgekommen. Dieser Eindruck bestätigte sich nachdrücklich: „Das war nicht schwer, ihn zu mögen.“ Verständlich, denn Prahl ermittelt mit dem Herzen und Kaiser singt mit der Seele.

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Kaiser und Prahl bei „Eisland“ und „Ein Herz für Kinder“

Der „Tatort“-Dreh 2013 war erst der Anfang. Beide blieben danach in Kontakt und 2019 standen sie bei den Dreharbeiten für die schwarze Komödie „Eisland“ erneut gemeinsam vor der Kamera. Hierin spielt Kaiser sich selbst als das Idol des von Prahl gespielten Frührentners Marko, der sich mehr schlecht als recht durch das Leben schlägt. Kaiser erscheint ihm im Traum und schenkt ihm mittels seiner Musik wieder neue Hoffnung.

„Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mit Axel zu drehen, und erneut festzustellen, was für ein großartiger Schauspieler er ist“, schwärmte Kaiser über diese Zusammenarbeit. Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ 2021 traten sie zusammen mit Schauspiel-Kollege Jan Josef Liefers (61) auf. Sie sangen den John Lennon-Klassiker „So This Is Christmas (War Is Over)“ und sorgten damit nicht nur für Gänsehaut beim Publikum, sondern obendrein für eine Rekordspendensumme von über 27 Millionen Euro.

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Roland Kaiser und Axel Prahl: Was die beiden Künstler verbindet

Mehr noch als derselbe Humor verbindet die beiden Männer die gemeinsame Liebe zur Musik. Kaiser gilt seit Jahrzehnten als Schlagerikone, und auch Prahl steht mit Gitarre und ehrlichen Liedern regelmäßig auf der Bühne. Vielleicht verstehen sie sich deshalb so gut, weil sie beide erfahrene Profis sind, langjährige Routiniers des Rampenlichts, die sich dadurch auszeichnen, sich lieber über Inhalte als über Image zu unterhalten? Fakt ist: Diese Freundschaft beruht auf gegenseitigem Respekt, einer guten Prise Ironie und jeder Menge Herzlichkeit. 

Kehren wir zurück zum symbolischen Aufhänger dieses Artikels: Das legendäre Bett wurde zwar von Prahl eingemottet, doch ihre Freundschaft hingegen ist quicklebendig und alles andere als verstaubt. Wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zu einem Doppelspiel im Doppelbett? Dann aber bitte nicht als Krimi. Wie wäre es stattdessen mit einer augenzwinkernden Komödie? Dieser Wunsch gehört, zugegeben, ins Reich der Spekulationen - eines jedoch ist sicher: Wenn Kaiser und Prahl gemeinsam auftreten, wird es ein Hit!

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