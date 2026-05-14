Home News Streaming-News

Hinter den Kulissen von "LOL": Stress und gesundheitliche Folgen

7. Staffel steht an

Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen

14.05.2026, 17.41 Uhr
von Annika Schmidt
Die beliebte Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" geht in die siebte Staffel. Doch was passiert wirklich hinter den Kulissen? Stress und gesundheitliche Folgen für die Teilnehmer sind nicht selten.
"LOL: Last One Laughing"
Am 14. Mai geht "LOL: Last One Laughing" mit Gastgeber Michael Bully Herbig in die nächste Runde.  Fotoquelle: 2021 Amazon.com

2021 ging Michael 'Bully' Herbig erstmalig mit "LOL: Last One Laughing" auf Sendung. Die Show, in der die teilnehmenden Prominenten nicht lachen dürfen, … wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Comedy-Formate bei Prime Video. Am 14. Mai 2026 startet die siebte Staffel der Comedy-Reihe. Uns hat interessiert, was sich hinter den Kulissen abspielt und was den "LOL"-Zuschauern verborgen bleibt. 

Wenn "LOL" für die Stars zur Belastungsprobe wird

Für manche Teilnehmer war die Show offenbar mehr als nur ein Spaß. Mirco Nontschew berichtete nach der ersten ersten Staffel, dass ihm der Dreh stark zugesetzt habe: Laut promiflash habe er sich danach drei Tage lang übergeben und im Krankenhaus eine Infusion bekommen. Nontschew, der in der ersten Staffel zu sehen war und auch für Staffel drei zurückkehrte, starb im Dezember 2021 überraschend im Alter von 52 Jahren, eine Todesursache wurde öffentlich nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der Show ist nicht belegt.

Auch Max Giermann soll die Aufzeichnung stark mitgenommen haben: Mehreren Medienberichten zufolge bekam er nach der Show im Hotelzimmer einen Heulkrampf.

Derzeit beliebt:
>>Sängerin Sarah Engels über ESC-Teilnahme: "Am Ende spüren die Menschen, ob es ehrlich ist oder nicht"
>>Eine unvergessene Sommernacht: Die WM 1990
>>Stefan Raab – oder sogar Bully selbst: Wer wird der zehnte „LOL“-Kandidat?
>>Max Giermann verrät, warum "LOL" für ihn immer schwieriger wird

So streng werden die "LOL"-Teilnehmer vor der Show abgeschirmt

Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass sich die Promis vorher nicht über den Weg laufen. Erst in der Show, sollen sie aufeinandertreffen. So soll verhindert werden, dass es Absprachen gibt. Vor der Aufzeichnung sind alle in verschiedenen Hotels untergebracht.

Damit die Stars sich auf dem Weg von der Garderobe bis ins Studio nicht begegnen, sollen Boxen zum Einsatz kommen. Darin sollen die "LOL"-Teilnehmer Platz nehmen und werden dann von einem Ort zum nächsten gerollt. Für Promis mit Platzangst eine unangenehme Situation. Die Stars sind unter ständiger Überwachung. „Wir dürfen auf die Toilette gehen. Aber wir werden bewacht, mein Aufpasser stand direkt vor der Tür“, verriet Ralf Schmitz.

Stefan Raab – oder sogar Bully selbst: Wer wird der zehnte „LOL“-Kandidat?
Mehrere Namen werden als möglicher letzter „LOL“-Kandidat diskutiert. Manche klingen naheliegend, andere wären eine echte Überraschung.
Siebte Staffel bei Prime Video
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel.

"LOL"-Gagen: Was die Stars laut Bericht verdienen sollen

Zahlreiche Stars der Comedy- und Schauspielszene haben bereits an "LOL" teilgenommen. Doch für die Profis ist die Show eine echte Herausforderung. Sechs Stunden werden sie mit ihren Kollegen im Studio eingesperrt, dürfen keine Miene verziehen, versuchen aber, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen. 

Der Gewinner erhält eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet wird. Laut "Bild" sollen die "LOL"-Promis einen fünf- bis sechsstelligen Betrag erhalten. Bei einzelnen Stars sollen sogar Summen in Höhe von bis zu 100.000 Euro geflossen sein. Zu den Spitzenverdienern sollen Barbara Schöneberger, Max Giermann, Carolin Kebekus und Anke Engelke gehören.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Amazon Prime Video

Das könnte dich auch interessieren

Dennis Rodman: Der Bad Boy des Basketballs feiert 65. Geburtstag
Basketball-Legende
Dennis Rodman
Barbara Schöneberger fällt bei der "NDR Talk Show" aus – bekannte Moderatorin springt ein
Schöneberger abwesend
Barbara Schöneberger
"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?": Kritik zum neuen Reality-Format
"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?"
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Mord, Armut und Missbrauch: Diese Stars haben eine dunkle Vergangenheit
Schwere Zeiten
Die dunkle Seite der Stars
Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"
So lebt sie damit
Hazel Brugger
Wiedersehen mit dem Ex: Heidi Klum und Tom Kaulitz treffen auf Ex-Freund des Models
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation
Generationenkritik
Die Carolin Kebekus Show
"Dem Bildungsauftrag haben wir 'Adieu' gesagt": Das sind Dennis und Benni Wolter
Wolter-Zwillinge
Schäm Dich Reich!
Howard Carpendale rechnet mit Oliver Welke ab: So reagiert der ZDF-Moderator
Schlagabtausch
Howard Carpendale und Oliver Welke
"Die Weisheit der Vielen": Kann ein Einzelner 200 Menschen schlagen?
Schwarmintelligenz-Show
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Handlung & Darsteller: Das wissen wir bisher über Teil 3 der "Dune"-Reihe
Sci-Fi-Blockbuster
Dune Part 3
Wacken – Hearts Full of Metal: Die Geschichte eines Kult-Festivals
Legendäres Festival
Wacken - Hearts Full Of Metal
Milli-Vanilli-Star wird 60: So geht es Fab Morvan heute
Musikskandal
Milli Vanilli
"DFB-Pokal-Finale VfL Wolfsburg – FC Bayern München": Alle Infos zur Übertragung
Frauenfußball-Duell
DFB-Pokal der Frauen, Finale VfL Wolfsburg - FC Bayern München
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug": Darum geht's im neuen ARD-Krimi mit Romina Küper
Neuer Krimi-Fall
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
"American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?": Darum geht's in der ZDF-Doku
US-Fußballboom
American Soccer Dream - Fußballnation der Zukunft?
"System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Bürgergeld-Debatte
Am Puls mit Sarah Tacke - System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?
"Dune: Part Two": Kritik zum Blockbuster von Denis Villeneuve bei RTL
Sci-Fi-Meisterwerk
Dune: Part Two
"Wie ein Zombie": Max Giesinger packt über seinen "psychischen Zerfall" bei "The Voice" aus
Max Giesinger's Weg
Max Giesinger
Ralf Schumacher verrät, was diesmal anders ist im Vergleich zur Hochzeit mit Cora
Hochzeit in Saint-Tropez
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
"Tatort"-Kommissarin wird 65: So sah Ulrike Folkerts bei ihrem ersten Fall aus
TV-Ikone
Ulrike Folkerts
Ehefrau verließ Axel Prahl wegen seiner "Tatort"-Rolle
„Massive Probleme"
Axel Prahl (l.) und Jan Josef Liefers (r.) sorgen seit Jahren für unterhaltsame Krimi-Abende mit dem Münsteraner "Tatort". Doch Privat zerbrach die Ehe von Axel Prahl durch seine TV-Rolle.
Achim Petry enthüllt: So prägte ihn Wolfgang Petry
Musikkarriere
Achim Petry
Tom Kaulitz sauer nach Behauptungen von Heidi Klum: "Komme rüber wie Bushido"
Schlafgewohnheiten
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Wer ist eigentlich die Frau an Robert Pattinsons Seite?
Hollywood-Liebe
Wer ist die Frau an Robert Pattinsons Seite?
Grünen-Chef Felix Banaszak schießt im ZDF gegen Friedrich Merz
"Hat überhaupt kein Gespür dafür"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Menschen haben sich bedankt": Ralf Schumacher teilt bewegende Reaktionen auf Coming-out
Ralf Schumachers Doku
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
Kult-Blondine: Diese deutsche Puppe war das Vorbild für Barbie
Barbie-Phänomen
Barbie
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse bekommt zwei neue Formate in der ARD
Mabuse in der ARD
Motsi Mabuse
Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
Atzorns TV-Rückkehr
Robert Atzorn