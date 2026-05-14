"American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?": Darum geht's in der ZDF-Doku

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die Fußball-Weltmeisterschaft in drei amerikanischen Ländern statt. Allerdings mit klarem Schwerpunkt: Von den 16 Spielorten befinden sich elf in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada. 78 Partien des XXL-Turniers finden auf US-amerikanischen Boden statt, nur jeweils 13 in Kanada und Mexiko. Zum zweiten Mal nach 1994 blickt die Fußballwelt also – vorwiegend – in die USA. Grund genug, vier Wochen vor dem Eröffnungsspiel auf den Zustand des Fußballs in den Vereinigten Staaten zu blenden. Tim Gorbauch und Markus Harm tun dies mit der 45 Minuten langen Dokumentation "American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?", die auch ab Donnerstagmorgen, 14. Mai, in der ZDF-Mediathek zu sehen ist.

American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft? Dokumentation • 14.05.2026 • 18:15 Uhr

Dabei nehmen die Autoren vor allem den US-Fußball-Boom unter die Lupe. Experten sprechen vom größten Wachstum im Weltsport. Mit Superstar Lionel Messi, Investor David Beckham und mächtigen Milliardenkonzernen wie Apple im Hintergrund. David Beckham ist heute vor allem Mitbesitzer und Aushängeschild von Inter Miami CF in der amerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS). Er hat den Klub mit aufgebaut, Investoren angezogen, beim Stadionprojekt mitgewirkt, und er hilft, Stars nach Miami zu holen. Doch wie nachhaltig ist der gegenwärtige Boom und wie groß seine Basis in der US-Bevölkerung?

Entsteht in den USA eine neue Fußball-Großmacht? Die Major League Soccer erlebt einen spürbaren Aufwind: Die durchschnittliche Franchise-Bewertung liegt 2026 bei rund 730 Millionen US‑Dollar, einzelne Clubs wie LAFC oder Inter Miami nähern sich bereits dem Milliardenwert. Hinter diesem Wachstum stehen vor allem sehr vermögende Einzelinvestoren, Unternehmerfamilien und steigende Sponsoring‑ und Medieneinnahmen – verstärkt durch die Star‑Wirkung von Spielern wie Messi.

Gleichzeitig öffnet sich die Liga vorsichtig für Private‑Equity‑Kapital, ohne die Kontrolle der Eigentümer entscheidend zu schwächen, was Profifußball in den USA zunehmend als attraktive sportliche und finanzielle Anlage positioniert. Doch bedeutet dies, dass hier auch sportlich eine neue Fußball-Großmacht entsteht? Die Dokumentation zeichnet das Porträt der Visionäre hinter dem Aufstieg des US-Fußballs und schlägt den Bogen zurück zu früheren Euphoriewellen um Beckenbauer und Pelé sowie zur Bedeutung der Frauen-Nationalmannschaft.

American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft? – Do. 14.05. – ZDF: 18.15 Uhr

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