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"Ist Mama die Beste?" Eine Dokumentation über Mutterliebe mit Rhea Harder-Vennewald

Mutter-Kind-Doku

"Ist Mama die Beste?" Eine Dokumentation über Mutterliebe mit Rhea Harder-Vennewald

12.05.2026, 13.37 Uhr
von Rupert Sommer
In "Terra Xplore" untersucht Psychologe Leon Windscheid die komplexe Beziehung zwischen Mutter und Kind. Rhea Harder-Vennewald und Nina Bott teilen ihre persönlichen Erfahrungen und stellen gängige Vorstellungen von Mutterliebe infrage.
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Rhea Harder-Vennewald, dreifache Mutter, unterhält sich mit Leon Windscheid über typische Frauenrollen - in der Gesellschaft und vor der Kamera.  Fotoquelle: ZDF/Marius Fuchtmann
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Diskutieren zeitgemäße Vorstellungen von der Rolle der Eltern (von links): Leon Windscheid, Nina Bott und Rhea Harder-Vennewald.  Fotoquelle: ZDF/Marius Fuchtmann
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Rhea Harder-Vennewald erzählt dem Psychologen Leon Windscheid von ihrer Sorge, der Mutterrolle auch tatsächlich stets gerecht zu werden.  Fotoquelle: ZDF/Marius Fuchtmann
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Für ihr Gespräch schlüpfen Rhea Harder-Vennewald und Leon Windscheid in "Notruf Hafenkante"-Uniformen.  Fotoquelle: ZDF/Marius Fuchtmann

In der neuen Ausgabe von "Terra Xplore" geht Psychologe Leon Windscheid einer der emotional aufgeladensten Beziehungen überhaupt nach: der zwischen Mutter und Kind. Unter dem Titel "Ist Mama die Beste?" stellt die Sendung die Frage, was Muttersein heute wirklich bedeutet und wie stark uns unsere Mütter prägen. Im Fokus steht ein persönliches Gespräch mit Rhea Harder-Vennewald, die seit vielen Jahren in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" zu sehen ist und privat Mutter von drei Kindern ist.

ZDF
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Dokumentation • 10.05.2026 • 17:15 Uhr

Die Schauspielerin spricht offen über die Herausforderungen zwischen Beruf und Familie, über emotionale Nähe, aber auch über Erschöpfung und Erwartungsdruck. Dabei beschreibt sie den Anspruch, im Spannungsfeld von Dreharbeiten und Familienalltag "gut genug" sein zu müssen.

Nina Bott erzählt aus ihrer Kindheit

Auch Nina Bott kommt zu Wort. Die vierfache Mutter blickt im Gespräch mit Leon Windscheid auf ihre eigene Kindheit zurück, die von der Suchtproblematik ihrer Mutter geprägt war. Sie schildert, wie diese Erfahrung zugleich von Liebe, Verantwortung und Überforderung bestimmt war – und wie sich ihr Blick auf die eigene Mutter im Laufe der Zeit verändert hat.

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Die Sendung stellt dabei gängige Vorstellungen von Mutterliebe infrage. "Mutterliebe gilt als bedingungslos und einfach da. Doch Mutterliebe ist kein Naturgesetz", sagt die Psychologin Helga Krüger-Kirn. Überhöhte Ideale und gesellschaftliche Erwartungen führten dazu, dass Mütter sich häufig unter enormen Druck setzen. Oft unnötig.

Besonders eindrücklich ist ein Studioexperiment, in dem zwölf Mütter, Töchter und Söhne miteinander ins Gespräch kommen. Hier werden Gefühle ausgesprochen, die sonst oft unausgesprochen bleiben: Dankbarkeit, Enttäuschung, Loyalität, aber auch Erfahrungen mit Kontaktabbrüchen, Gewalt oder Traumata. Die Gespräche machen deutlich, wie unterschiedlich Mutter-Kind-Beziehungen verlaufen können – von stabiler Bindung bis hin zu tiefen Verletzungen.

Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald – lief am So. 10.05. im ZDF, ist in der Mediathek verfügbar

Nina Bott spricht über ihre Kindheit: Zwischen Liebe und Herausforderungen
Nina Bott öffnet sich in einer ZDF-Dokumentation über die Herausforderungen ihrer Kindheit mit einer alkoholabhängigen und depressiven Mutter. Trotz der schwierigen Umstände erinnert sie sich an eine glückliche Kindheit und betont die Liebe, die sie von ihrer Mutter empfangen hat.
Nina Botts Kindheit
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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