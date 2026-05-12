Dua Lipa & Ed Sheeran bald auf Netflix: Streaming-Anbieter macht Mega-Deal

Tiefgründige Dokumentationen über Musikstars sind der neuste Trend. Das hat in Deutschland bereits die Netflix-Doku "Babo" über den Rapper Haftbefehl bewiesen, die im Oktober vergangenen Jahres erschienen ist und enorme Erfolge gefeiert hat. Weltweit für Aufsehen sorgte wiederum die sechsteilige Disney+-Serie über die "The Eras"-Tour von Pop-Ikone Taylor Swift. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll genau dieser Volltreffer Netflix auf den Plan gerufen haben, sich vermehrt ausführlichen Dokus über hochkarätige Promis zu widmen.

Diese Musikdoku erscheint bald auf Netflix Ab dem 20. Mai veröffentlicht der Streamingdienst mit "Kylie" eine dreiteilige Serie über Sängerin Kylie Minogue, die "erstmals umfassende Einblicke in das Leben und die Karriere der internationalen Pop-Ikone" liefern soll, so heißt es. Das ist allerdings längst nicht alles. Laut "The Sun" soll Netflix einen Deal mit Warner Music abgeschlossen haben, um weitere Dokumentationen realisieren zu können.

Demnach sollen Mega-Stars wie Madonna, Ed Sheeran und Dua Lipa ihre eigene Doku bekommen. Durch den Vertrag erhalte Netflix außerdem Zugang zum Warner-Katalog, der Legenden wie David Bowie, Cher und Coldplay umfasst. Wann die neuen Projekte an den Start gehen sollen, ist noch nicht bekannt. Netflix hat den Deal bislang nicht bestätigt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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