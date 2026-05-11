Home News TV-News

"Hart aber fair": Gäste und das Thema heute am 11. Mai 2026

ARD-Talkshow

"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung

11.05.2026, 15.10 Uhr
von Annika Schmidt
Louis Klamroth führt montags im Ersten durch die Talkshow "Hart aber fair". Hier erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste im ARD-Talk sind.
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.  Fotoquelle: WDR/ Thomas Kierok

Louis Klamroth ist der Gastgeber des Polit-Talks."Hart aber fair" lief zunächst übrigens im WDR. Von 2001 bis 2007 wurde sie in dem Dritten Programm der ARD ausgestrahlt, bevor sie dann ins Hauptprogramm wechselte. Von Anfang an war aber Frank Plasberg der Moderator, bis er sich Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand verabschiedete. In der Sendung wird in der Regel über ein politisches bzw. gesellschaftliches Thema diskutiert. Zu Gast sind Politiker, Experten, Journalisten und manchmal auch Betroffene. Im sogenannten Faktencheck werden die Aussagen der Studiogäste im Nachgang der Sendung überprüft. Hier erfahren Sie, wer die nächsten Gäste sind und wie das Thema lautet. 

Nächste "Hart aber fair"-Sendung:

  • Die nächste "Hart aber fair"-Ausgabe erscheint am Montag, den 11. Mai 2026 um 21.00 Uhr im Ersten.

Thema der Sendung:

  • Mehr als Musik - wie politisch ist der ESC?

Die Gäste der Sendung:

  • Katja Ebstein: Schauspielerin und Sängerin
  • Hubert Aiwanger: Freie Wähler) Stellvertretender bayerischer Ministerpräsident
  • Ronen Steinke: Journalist "Süddeutsche Zeitung" und Buchautor
  • Marie-Agnes Strack-Zimmermann: (FDP) Abgeordnete im Europaparlament
  • Caro Worbs und Miguel Robitzky: Hosts des Podcasts "too many tabs"

"Hart aber fair": Klamroth folgt auf Plasberg

Im Jahr 2021 feierte "Hart aber fair" sein 20-jähriges Bestehen. "Auf diese Wegstrecke bin ich wirklich stolz. Wir haben einige wichtige Sendungen hingestellt und hoffentlich hier und da Interessantes zu den großen gesellschaftlichen Diskursen beigetragen", sagte der damalige Gastgeber Frank Plasberg in einem Interview. "Die ein oder andere Sendung war auch ein Griff ins Klo – aber das gehört dazu, wenn man fast jeden Montag dran ist. Da braucht man dann tapfere Menschen im Sender, die das mit einem durchstehen. Und die hatten wir immer."

Plasberg wurde für seine Moderation von "Hart aber fair" mit mehreren Preisen ausgezeichnet. U.a. bekam er den Adolf-Grimme-Preis und den bayerischen Fernsehpreis. Im August 2022 gab der WDR bekannt, dass Frank Plasberg zum Jahresende die Moderation der Sendung abgibt. Sein Nachfolger wurde ab 2023 Louis Klamroth.

Derzeit beliebt:
>>Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
>>"Eberhofer"-Star Simon Schwarz mit offenen Worten: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
>>"Weiß nicht, ob mein Geld weg ist": Amira Aly warnt ihre Fans vor übler Betrugsmasche
>>Vor Collien Fernandes: Die Geschichte von Christian Ulmens erster Ehe


Quelle: Annika Schmidt
Relevante Themen dieses Artikels
Hart aber fair

Das könnte dich auch interessieren

So ernst ist Andrea Kiewels Alltag fernab des „Fernsehgartens“
Leben im Kriegsgebiet
Andrea Kiewel in einem weißen Oberteil.
Droht dem „Fernsehgarten“ das gleiche Schicksal wie Stefan Mross?
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
"Es wurde merkwürdig": Warum Christian Ulmen MTV den Rücken kehrte
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Stefanie Stappenbeck: "Glück hat für mich mit innerer Arbeit zu tun"
Toxische Familienstrukturen
Der Cast von "Mama ist die Best(i)e"
Für "Mad Max"- und 80er-Action-Fans: Postapokalyptisches Meisterwerk läuft heute im Free-TV
Actionfilm der 80er
Array
Sarah Engels im Interview: "Eine große Ehre für mich, Deutschland vertreten zu dürfen"
Eurovision-Auftritt
Sarah Engels
Von Pferden zu Raritäten: Die Geschichte von Walter Lehnertz
Karrierewechsel
Waldis Welt
Skandalfilm "Ein unmoralisches Angebot": Ein Deal mit Folgen
Erotik und Moral
Ein unmoralisches Angebot
Rhea Harder-Vennewald plädiert für kinderfreie Zeit als Mutter: "Bin dann nicht zu erreichen"
Einblick in das Muttersein
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten
Folk-Ikone Donovan
Donovan
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Hape Kerkeling über Deutschlands Chancen beim ESC: "haben keine Lobby"
ESC-Chancen
70 Jahre ESC - More than Music
Anne Will und Cem Özdemir: Überraschende Einblicke in die Talkshow-Welt
Kritik an Talkshows
Anne Will / Cem Özdemir
DSDS: Gewinner zwischen Ruhm und Vergessen
DSDS-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
Atzorns TV-Rückkehr
Robert Atzorn
Milan Peschel: "Der Kapitalismus wird uns noch schwer auf die Füße fallen"
Kritik an Selbstoptimierung
Milan Peschel
Große Emotionen bei "Let's Dance": Tokio-Hotel-Drummer tanzt mit seiner Tochter – und fliegt raus
Emotionale Höhepunkte
Let's Dance
"Star Wars"-Star und Theaterveteran: Schauspieler Michael Pennington ist tot
Schauspiellegende
Michael Pennington
"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel
Krimi-Comeback
Danowski - Neunauge
"70 Jahre ESC – More than Music": Kritik zur ARD-Dokumentation über den ESC mit Hape Kerkeling
Eurovision Geschichte
70 Jahre ESC - More than Music
"Boney M. – Disco. Macht. Legende": Kritik zur ARD-Dokumentation über die Discoband Boney M.
Boney M. Enthüllungen
Boney M. - Disco. Macht. Legende
"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF
Reportage
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
"Tatort: Man stirbt nur zweimal" 46. Fall mit Kultduo Axel Prahl und Jan Josef Liefers läutet im Ersten die Sommerpause ein
Sommerpause-Krimi
"Tatort: Man stirbt nur zweimal"
"Die Bologna-Entführung – Geraubt im Namen des Papstes" Historiendrama mit wahrer Geschichte auf ARTE
Historisches Drama
Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?" Mit Rhea Harder-Vennewald Doku über Mutterliebe im ZDF
Mutter-Kind-Doku
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR
Dokumentation
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF
Jubiläums-Staffel
ZDF-Fernsehgarten
Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten
Quiz-Show
"Wer weiß denn sowas XXL"
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade