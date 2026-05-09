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"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle

Krimi-Reihe

"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle

09.05.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
In der neuen ZDF-Krimireihe "Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" ermitteln Dena Paulos und Max Zeller im Mord an einer Studentin. Der Fall erinnert an einen früheren Mord.
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Ein gut funktionierendes Team aus Juristen und Ermittlern (von links): Kriminaloberkommissar Lennard Rösken (Anton Dreger), Staatsanwältin Dena Paulos (Dennenesch Zoudé), Kriminalhauptkommissar Maximilian Zeller (Jens Atzorn) und Paulos' Referendarin Jasna Nowak (Linda Belinda Podszus).  Fotoquelle: ZDF/Xiomara Bender
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Die Leiche der Studentin Yvonne (Merle Finck-Stoltenberg, liegend) wurde unter der Glienicker Brücke aus dem Wasser der Havel gezogen. Ermittler Max Zeller (Jens Atzorn, dritter von links), Staatsanwältin Dena Paulos (Dennenesch Zoudé, zweite von links) und ihre Referendarin Jasna Nowak (Linda Belinda Podszus) verschaffen sich einen ersten Eindruck.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Hauptverdächtiger im alten und im neuen Mordfall an einer Studentin ist Professor Fabian Brenner (Daniel Sträßer, rechts). Kriminalhauptkommissar Max Zeller (Jens Atzorn) verhört ihn und seine Studenten, die in der Nähe des Tatorts Restaurierungsarbeiten durchführen.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Der unter dringendem Mordverdacht stehende Professor Brenner (Daniel Sträßer) scheint die Studentin Cleo Morel (Bineta Hansen) unter Druck zu setzen.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Staatsanwältin Dena Paulos (Dennenesch Zoudé, Mitte) möchte Professor Brenner diesmal, sollte er der Täter sein, den Mord eindeutig nachweisen, anders als bei dem Fall 2019. Mit Kommissar Lennard Rösken (Anton Dreger) und ihrer Referendarin Jasna Nowak (Linda Belinda Podszus) bespricht sie das weitere Vorgehen.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Der Vater der ermordeten Yvonne, Ronny Winkler (Konstantin Lindhorst, links), kann den Verlust seiner Tochter nur schwer verkraften. Kriminalhauptkommissar Max Zeller (Jens Atzorn) erhofft sich dennoch wichtige Informationen von ihm.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Kommissar Zeller (Jens Atzorn) und Dena Paulos (Dennenesch Zoudé, rechts) befragen die Kommilitonin und Mitbewohnerin der ermordeten Yvonne Winkler. Hat sie etwas beobachtet?  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Der Freund und die Freundin der ermordeten Yvonne, Adam Vogt (Alessandro Schuster) und Cleo Morel (Bineta Hansen), geben sich gegenseitig Kraft.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Die ambitionierte junge Referendarin Jasna Nowak (Linda Belinda Podszus, zweite von links) hat noch keine Erfahrung im Umgang mit Rechtsmedizin und Leichenschauen. Mit Kriminalhauptkommissar Maximilian Zeller (Jens Atzorn) sucht sie die Rechtsmedizinerin Susanne Plaussner (Nadja Engel, rechts) auf.  Fotoquelle: ZDF/Meret Madörin

Zum Auftakt der neuen Krimireihe aus Brandenburg ermitteln eine Staatsanwältin und ein Hauptkommissar mit ihrem Team im Mord an einer Studentin. Der Fall weist eine Parallele zu einem früheren Mord an einer Studentin auf: Beide hatten denselben Professor. Damals wurde er freigesprochen ...

ZDF
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade"
Kriminalfilm • 09.05.2026 • 20:15 Uhr

Sie überspannt die Havel zwischen Potsdam und Berlin und steht für das geteilte, aber auch für das wieder zusammengewachsene Deutschland: die Glienicker Brücke. Berühmt wurde sie als Schauplatz des Austausches sowjetischer und US-amerikanischer Spione während des Kalten Krieges. Im Auftaktfilm der neuen Reihe "Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" (Buch: Anne Katrin Mascher und Krystof Hybl, Regie: Sabine Bernardi) am Samstagabend im ZDF werden die Brücke und ihre Umgebung zum Schauplatz eines so verzwickten wie spannenden Falls um zwei ermordete Studentinnen.

Dena Paulos, Staatsanwältin und Unidozentin, ist eine Frau mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und scharfem Verstand. Hauptdarstellerin Dennenesch Zoudé bezeichnet ihre Rolle "als Leading-Lady in einer Reihe" im Berliner Kurier als "Glücksfall" und "Geschenk". An Zoudés Seite agiert Jens Atzorn als Kriminalhauptkommissar Max Zeller, ein erfahrener Polizist, der privat offenbar einen tragischen Schicksalsschlag erleiden musste.

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Durch die Zusammenarbeit der Juristin und des Ermittlers erhalten die Zusehenden manch "interessante Einblicke in unser Rechtssystem", verspricht der Sender. Darunter Fragen wie diese: "Was ist juristisches Recht und was für die einzelne Person gerecht?" Das sei "manchmal ein großer Unterschied", verriet Jens Atzorn im ZDF-Interview. Unterstützung erhalten Paulos und Zeller von Paulos' ambitionierter Referendarin Jasna Nowak (Linda Belinda Podszus) und Kommissar Lennard Rösken (Anton Dreger), der einen besonderen Blick fürs Detail hat, was sich mehr als einmal als hilfreich erweisen wird.

"Ne bis idem": Nicht zweimal in derselben Sache

Nachdem die Studentin Yvonne in der Nähe der Glienicker Brücke ermordet aufgefunden wurde, gibt es rasch einen Hauptverdächtigen: Fabian Brenner ("Tatort"-Star Daniel Sträßer), Professor für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften. Er war 2019 schon einmal Dena Paulos' Hauptverdächtiger im Mord an einer Studentin. Nur weil eine wichtige Zeugin (Katy Karrenbauer) plötzlich spurlos verschwand, wurde er damals freigesprochen.

"Ne bis idem", lernen wir nun von der Staatsanwältin. Heißt übersetzt: Man kann nicht zweimal für dasselbe Verbrechen angeklagt werden. Außer es gibt ein Geständnis. Paulos, die bis heute daran knabbert, ihn damals nicht gestoppt zu haben, will Brenner diesmal, sollte er der Täter sein, unbedingt überführen. Doch sie mahnt ihre Mitarbeiter zu Vorsicht und Sorgfalt: bei den Fakten bleiben, keine Mutmaßungen ohne Belege.

Und: keine einseitige Ermittlung! Denn vielleicht gibt es ja noch andere Personen, die ein Motiv hätten. Yvonnes Freund Adam (Alessandro Schuster) vielleicht? Ihr Vater? Oder doch ihre Mitbewohnerin Cleo (Bineta Hansen), die ganz offensichtlich Angst hat. Doch warum und vor wem?

Vor allem die impulsive Referendarin Jasna, in der Dena Paulos bisweilen ihr jüngeres Ich wiedererkennt, glaubt, dass Yvonnes Tod ein Femizid war: "Wann wird systematische Gewalt gegen Frauen explizit anerkannt, und wann werden Femizide endlich als Straftatbestand aufgenommen?", klagt sie. "In Italien, Malta, Zypern, Kroatien ist es das bereits, in Deutschland weiterhin nicht", erklärt ihre Mentorin. – "Das macht mich so wütend!", erwidert Jana frustriert. Und man kann ihr nur beipflichten.

"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" – Sa. 09.05. – ZDF: 20.15 Uhr

Die filmreife Glienicker Brücke ist zurück auf der Leinwand
Die Glienicker Brücke, bekannt aus "Bridge of Spies" mit Tom Hanks, wird im ZDF-Krimi "Hinter der Fassade" wieder zum Dreh- und Angelpunkt spannender Ereignisse.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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