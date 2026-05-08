Home News Star-News

Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück

TV-Ikone

Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück

08.05.2026, 12.24 Uhr
von Stefan Weber
Christine Neubauer, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, steht für eine beeindruckende TV-Karriere. Doch auch ihr Privatleben sorgt für Schlagzeilen, etwa durch ihre Hochzeit mit José Campos auf Mallorca und ihre Rolle als stolze Großmutter.
Christine Neubauer
Christine Neubauer ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes.   Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images
"Doppelte Moral"
Ihren ersten größeren TV-Auftritt hatte Christine Neubauer (Bild, vierte von rechts) im BR-Komödienstadel "Doppelte Moral".  Fotoquelle: BR / Foto Sessner
"Löwengrube"
Als Traudl Grandauer in der ARD-Serie "Löwengrube" gelang Christine Neubauer 1987 der Durchbruch.   Fotoquelle: IMAGO / United Archives
"Otto - Der Außerfriesische"
Eine ihrer ersten Kinorollen: Christine Neubauer erklärt Otto (Otto Waalkes) alles über den neuen Haarfestiger "Betonal" - im Film "Otto - Der Außerfriesische" aus dem Jahr 1989.  Fotoquelle: Kineos
"Geierwally"
Als bayerisches Prachtweib wurde sie zum Publikumsliebling: Christine Neubauer als "Geierwally".  Fotoquelle: ARD Degeto / Marco Orlando Pichler
"Die Frau des Heimkehrers"
Banges Warten auf dem Bahnsteig: Eva (Christine Neubauer) gibt die Hoffnung nicht auf, dass Karlheinz zurückkommt.  Fotoquelle: ZDF / ARD Degeto / Reiner Bajo
"München 7"
Ein weiterer Serienerfolg: In "München 7" spielte Christine Neubauer an der Seite von Florian Karlheim (links) und Andreas Giebel.  Fotoquelle: teleschau / Rupert Sommer
"Der kalte Himmel"
Eine ihrer anspruchvollsten Rollen: Als Marie Moosbacher macht sich Christine Neubauer im ARD-Drama "Der kalte Himmel" Sorgen um ihren Sohn Felix (Marc Hermann).  Fotoquelle: teamWorx / ARD Degeto
"Lindenstraße"
Prominente Gastrolle: Christine Neubauer wollte schon immer einmal in der Lindenstraße spielen, in der Folge 1.757 klappte es schließlich.   Fotoquelle: WDR/Steven Mahner
Christine Neubauer and Valentin Lusin
2025 nahm Christine Neubauer an der RTL-Promi-Tanzshow "Let's Dance" teil und belegte den sechsten Platz.   Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images
Maha, Lambert Neubauer und Christine Neubauer
Lambert Neubauer, seine Frau Maha und Christine Neubauer hatten beim "Heidifest" im Münchner Hofbräuhaus 2025 sichtlich Spaß.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images
Christine Neubauer und José Campos
Christine Neubauer und José Campos sind seit vielen Jahren liiert und seit kurzem auch verheiratet.  Fotoquelle: Gerald Matzka/Getty Images

Heute gehört Christine Neubauerzu den beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands. Ihren ersten großen TV-Auftritt hatte sie bereits vor über 40 Jahren – in einer legendäre Fernsehreihe.

Erst vor wenigen Tagen machte sie Schlagzeilen: Wie die "Bunte" berichtete, hat Christine Neubauer in einer Zeremonie im engsten Familienkreis ihren langjährigen Partner, José Campos, in ihrer Wahlheimat Mallorca geheiratet. Dass sie inzwischen eher mit ihrem Privatleben als mit neuen Rollen in den Medien steht, beklagt die 63-jährige Schauspielerin dabei immer wieder. Dabei zählte sie viele Jahre lang zu den meistbeschäftigten TV-Gesichtern des Landes, woran auch das Nachkriegsdrama "Die Frau des Heimkehrers" (2006) erinnert, das der BR am Freitag, 8. Mai, um 20.15 Uhr wiederholt. An die allererste Rolle des Publikumslieblings werden sich allerdings nur die wenigsten erinnern können.

Als Tochter eines Buchdruckerehepaars wuchs Neubauer in München auf, sie machte die Mittlere Reife, studierte kurz Psychologie – und entschied sich dann für die Schauspielerei. Es folgten Unterricht bei Ruth von Zerboni und Wolfgang Büttner sowie ein Aufenthalt am Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Parallel sammelte sie erste Bühnenerfahrungen am Münchner Volkstheater, am Theater der Jugend und an der Kleinen Komödie. Ihren ersten größeren Auftritt hatte sie 1984 im BR-Komödienstadel in der Episode "Doppelte Moral". Auch in der Kinokomödie "Tapetenwechsel" war sie im selben Jahr in einer kleinen Rolle zu sehen.

Derzeit beliebt:
>>Stefanie Giesinger über Modelbusiness: "Ich habe Angst, irrelevant zu werden"
>>Helen Hunt und der Tornado des Lebens: Von "Twister" zu neuen Ufern
>>"Die Frau des Heimkehrers" Emotionales Nachkriegsdrama mit Christine Neubauer auf 3sat
>>Comeback aufgeschoben: Thomas Gottschalk macht seine Rückkehr spannend

"Meine Filme laufen rauf und runter"

Mit der ARD-Serie "Löwengrube" gelang Neubauer 1987 der Durchbruch. Für ihre Rolle der Traudl Grandauer erhielt sie 1992 den Grimme-Preis. Es folgten zahlreiche Serien und Fernsehfilme, die sie zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft machten – von "Ein Bayer auf Rügen" bis "München 7". Auch ARD-Degeto-Produktionen wie "Vollweib sucht Halbtagsmann", "Die Schokoladenkönigin" oder "Die Geierwally" prägten ihr Image.

Es war ein Rollenbild, das im besten Falle belächelt, oftmals aber verschmäht wurde: Kritiker pickten sich, so Neubauer im teleschau-Interview, "ein bekanntes Gesicht heraus und stellten mich plakativ aus. Stellvertretend für eine gewisse Art Filme, die sie pauschal als schlecht empfanden." Kritik an ihrer Arbeit könne sie annehmen: "Damit gehe ich gerne um, weil ich ein absolut kritikfähiger Mensch bin." Persönliche Angriffe dagegen gingen zu weit.

Sie selbst kritisierte vor allem in den letzten Jahren immer wieder strukturelle Probleme des Geschäfts, die sie an sich selbst sehen könne: "Meine Filme laufen rauf und runter, und es scheint, als würden die Zuschauer sie genauso lieben wie ich", schrieb sie Anfang 2026 in einem Q&A bei Instagram. Dennoch beobachte sie: "Diese Geschichten, diese Art von Filmen, werden heute kaum noch produziert."

Auch die geringe Zahl an Rollen für Frauen über 50 findet sie "diskriminierend". 2024 erzählte sie in der "NDR Talk Show" von einem als Produzentin geplanten Filmprojekt, bei dem die Hauptdarstellerin 60 Jahre alt sei, für das sie aber keinen Abnehmer fände. Die oft zitierte Begründung, es gebe kein Publikum für solche Stoffe, wies sie in einem "AZ"-Interview zurück: "Spricht man mit dem Publikum, sieht die Realität anders aus." Ihr eigener Erfolg gebe ihr recht: Der von ihr co-produzierte Kinofilm "Hundswut" (2024) sei "ein leuchtendes Beispiel, dass ein Cast auch jenseits der 20 oder 30 begeistern kann."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Neubauer: die "glücklichste und stolzeste Oma der Welt"

Während ihre Karriere etwas in Stocken geraten ist, genießt Neubauer ihr privates Glück. Im November 2025 berichtete die "Bild", dass sie Großmutter geworden sei, ihr Sohn Lambert Dinzinger jr., zu dem sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, habe eine Tochter bekommen: "Ich bin die glücklichste und stolzeste Oma der Welt. Ich habe wirklich die schönste Enkeltochter der Welt. Und eine tolle Schwiegertochter", sagte sie der Zeitung.

Nach ihrer Ehe mit dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger, mit dem sie von 1990 bis 2011 verheiratet war, traute sich Neubauer nun erneut. Wie "Bunte" berichtet, haben sich die Schauspielerin und der drei Jahre jüngere Campos auf der Insel im engsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben. Nach der Eheschließung zeigte sich das frischvermählte Paar "überglücklich" und erklärte: "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt. Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden."

Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
Nach 15 Jahren Beziehung haben Christine Neubauer und Fotograf José Campos auf Mallorca geheiratet. Das Paar zeigte sich überglücklich und bezeichnete sich als Seelenverwandte.
Promi-Hochzeit
Christine Neubauer und José Campos

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Kinohighlights: "Nürnberg", "Love Me Tender" und "Mortal Kombat II" ab 7. Mai
Kinohighlights
Nürnberg
Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
Promi-Hochzeit
Christine Neubauer und José Campos
Nach zwei Wochen "Dauer-Party": Carmen Geiss feiert "Geburtstag der ganz anderen Art"
Ruhiger Geburtstag
Carmen und Robert Geiss
Barbara Schöneberger enthüllt: So geht sie mit Intoleranz um!
Gesellschaftliche Vorurteile
Barbara Schöneberger
Was wurde aus den "Independence Day"-Stars?
Stars von 1996
Gut gealtert?
Kunal Nayyar: Mehr als nur Raj aus "The Big Bang Theory"
Vielfalt im TV
Kunal Nayyar
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
"Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026": Die Show mit Linda Zervakis auf 3sat
Grimme-Preis 2026
Moderatorin Linda Zervakis
Mit Hollywoodstars auf der Gästeliste: "The Boys"-Stars haben geheiratet
Promi-Hochzeit
"The Boys"-Stars Claudia Doumit und Jack Quaid
Linda Zervakis mit starken Worten: "Die Politik geht letzten Endes alle an"
Grimme-Moderation
Moderatorin Linda Zervakis
David Attenborough wird 100: Das Geheimnis seiner Langlebigkeit
Naturfilm-Ikone
David Attenborough
"Cocaine Bear" im Free-TV: Was passiert, wenn Bären auf Koks sind?
Bären und Drogen
Cocaine Bear
Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
Kino-Highlight
Mutter gegen russische Justiz: „Unconditional“ startet auf Apple TV
Thriller-Highlight
"Unconditional" | Apple TV
ZDF-Politbarometer: Fast die Hälfte der Deutschen rechnet mit vorzeitigem Regierungs-Aus
Regierungskrise
Friedrich Merz
"Krankes Individuum": Weißes Haus rechnet nach makabrem Trump-Bild mit Mark Hamill ab
Aufruhr im Weißen Haus
Mark Hamill
Andrea Kiewel über Streaming: "Ich empfinde keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live
Freiburgs Triumph
SC Freiburg
"Einmalig, und ich habe schon viel erlebt": Lothar Matthäus fehlen im Freiburger Jubel die Worte
Freiburgs Fußballmärchen
Lothar Matthäus
Nach fast 16 Jahren: Dieser GZSZ-Star legt Pause bei der RTL-Daily ein
GZSZ-Pause
Iris Mareike Steen
Bonnie Tyler im Koma: Sorgen um Sängerin wachsen nach Not-Operation
Künstliches Koma
Bonnie Tyler
"Nie allein" Finnisches Historiendrama auf ARTE
Historisches Drama
Nie allein
"Ein Dorf wehrt sich" Drama zum Gedenken an das Kriegsende und dessen Opfer mit Fritz Karl auf ARTE
Historiendrama
"Ein Dorf wehrt sich"
"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn
Neuer ARD-Film
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Jacob Elordi und Margot Robbie in einer wilden Romanze: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Wuthering Heights - Sturmhöhe"
"LOL" Staffel 7: Max Giermann verrät seine größte Angst in der Show
Comedy-Duell
Comedian Max Giermann guckt durch einen roten Vorhang.
40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“ – diese Stars kommen zur Jubiläumsshow
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Schauspielerin Romina Küper: "In Schubladen zu denken, ist auch eine Form von Sexismus"
Neue Kommissarin
Interview mit Romina Küper
DSDS wird 25: Zur Jubiläumsstaffel 2027 kündigt RTL ein Novum an
DSDS 2027
DSDS
"Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer": Alexander Herrmann mit Gastauftritt in "Sturm der Liebe"
Prominenter Gastauftritt
Sturm der Liebe