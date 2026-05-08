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"Ein Dorf wehrt sich" Drama zum Gedenken an das Kriegsende und dessen Opfer mit Fritz Karl auf ARTE

Historiendrama

"Ein Dorf wehrt sich" Drama zum Gedenken an das Kriegsende und dessen Opfer mit Fritz Karl auf ARTE

08.05.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Das Historiendrama "Ein Dorf wehrt sich" erzählt die wahre Geschichte eines österreichischen Dorfs, das sich gegen die Sprengung eines Salzbergwerks und die Vernichtung von Raubkunst durch die Nazis wehrt.
"Ein Dorf wehrt sich"
Ein mutiger Akt zum Ende des 2. Weltkriegs, der auf einer wahren Geschichte beruht: Elsa Mitterjäger (Brigitte Hobmeier) und Sepp Rottenbacher (Fritz Karl) haben ihr Leben gegen die Vernichtung von unschätzbar wertvollen Kunstwerken durch die Nazis eingesetzt.   Fotoquelle: ZDF/Bernd Schuller
"Ein Dorf wehrt sich"
Österreich, 1945, kurz vor Kriegsende: Die beiden Freunde Sepp Rottenbacher (Fritz Karl, links) und Franz Mitterjäger (Harald Windisch) haben eine unterschiedliche Meinung zum Widerstand gegen das Nazi-Regime.   Fotoquelle: ZDFBernd Schuller
"Ein Dorf wehrt sich"
Bergarbeiter Sepp Rottenbacher (Fritz Karl, rechts) und seine Kumpel wollen weder ihren Arbeitsplatz noch jene Kunstschätze verlieren, die hier vernichtet werden wollen.   Fotoquelle: ZDF/Bernd Schuller

"Ein Dorf wehrt sich" (2019) entstand nach einer wahren Geschichte: Während der letzten Kriegstage wollen die Nazis ein österreichisches Salzbergwerk in die Luft sprengen, in dem geraubte Kunstschätze von unschätzbarem Wert eingelagert sind. Bergarbeiter und Dörfler proben den Volksaufstand.

ARTE
Ein Dorf wehrt sich
Drama • 08.05.2026 • 21:30 Uhr

Am 8. Mai 1945, auch "Tag der Befreiung" genannt, endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Zum Gedenken an das Kriegsende und an die vielen Opfer wiederholt ARTE das viel beachtete Historiendrama "Ein Dorf wehrt sich" von 2019.

Wer wehrt sich – und aus welchen Gründen – gegen ein faschistisches Unrechtsregime? Und: Gab es überhaupt offenen Widerstand gegen die Nazis während des Krieges? Eine Anekdote aus der Steiermark diente Drehbuchautorin und Regisseurin Gabriela Zerhau ("Tannbach – Schicksal eines Dorfes") zur Vorlage für ihr Star-besetztes Drama aus den letzten Kriegstagen. Es spielt 1945, als Deutschland und Österreich nach und nach von den Nazis befreit wurden. In Altaussee im Salzkammergut hat ihre Herrschaft allerdings noch Bestand. Hier verschanzten sich Nazigrößen wie Ernst Kaltenbrunner (Oliver Masucci), Chef der Gestapo, eine tatsächliche historische Figur, in der Nähe des alten Salzbergwerks.

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Unten, tief im Boden, lagerten in den Stollen Kunstschätze, die in ganz Europa von den Nazis zusammengeklaut worden waren. Der Plan war, sie eines Tages im geplanten "Führermuseum" in Linz auszustellen. Der Gauleiter von Oberdonau, August Eigruber (Philipp Hochmair), ordnet nach dem Prinzip der "verbrannten Erde" die Sprengung der Stollen und damit die Vernichtung der Meisterwerke an. Als Bergleute wie Sepp Rottenbacher (Fritz Karl) davon erfahren, regt sich Widerstand. Vor allem als Sepps Freund Franz Mitterjäger (Harald Windisch), der mit seiner Frau (Brigitte Hobmeier) schon länger aktiv gegen die Nazis kämpft, erschossen wird, gibt Sepp seine Zurückhaltung auf und organisiert den Widerstand.

Dorfbewohner angeblich zu 100 Prozent im Widerstand vereint

Den Plan zur Sprengung von Salzstollen mit unschätzbar wertvoller Raubkunst in Altaussee während der letzten Kriegstage gab es wirklich. Ebenso wie den immer deutlicher zutage tretenden Widerstand der Bergleute, die jedoch nicht nur kunstaffin bewegt waren, sondern vor allem um ihre Arbeitsplätze im Bergwerk fürchteten.

Gabriela Zerhau erzählt die widerständlerische Anekdote aus den letzten Kriegstagen als ruhiges Drama mit österreichischem Zungenschlag und in klassischer Optik. Ein wenig schade ist, dass der vielleicht interessanteste Teil der Geschichte lediglich in den letzten Minuten des eindreiviertel Stunden langen Dramas angerissen wird: Als die Alliierten in Altaussee einmarschiert waren und echte Widerstandskämpfer von jenen trennen wollten, die sich nur als solche ausgaben, darunter viele langjährig überzeugte Nazis, trafen sie auf ein Dorf, das angeblich zu 100 Prozent in Opposition zum alten Regime stand.

Noch lange stritten sich Menschen in der Region darüber, wer auf welcher Seite gestanden hatte. Das Salzbergwerk gibt es übrigens noch heute. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von 2015 arbeiteten dort zu diesem Zeitpunkt noch 50 Menschen. Das Bergwerk Altaussee gilt nach wie vor als größte Salzgewinnungsstätte Österreichs. Im ORF feierte die deutsch-österreichische TV-Produktion am 11. Dezember 2019 Premiere und erreichte dort einen bärenstarken Marktanteil von 25 Prozent der Fernsehnutzer. Fast 850.000 Österreicher schauten zu. Auch in Deutschland war der Historienfilm bereits zu sehen, im Januar 2020 als Premiere bei ARTE. 4,13 Millionen Menschen schalteten ein, als das Drama im ZDF lief, was einen Marktanteil von 12,5 Prozent ausmachte.

Ein Dorf wehrt sich – Fr. 08.05. – ARTE: 21.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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