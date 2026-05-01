Home News TV-News

"Totenfrau": Kritik zur Thrillerserie im Ersten mit Schauspielerin Anna Maria Mühe

Alpen-Thriller

"Totenfrau": Kritik zur Thrillerserie im Ersten mit Schauspielerin Anna Maria Mühe

01.05.2026, 06.30 Uhr
von Julian Weinberger
Morbides aus Österreich: In der Thrillerserie "Totenfrau" entpuppt sich die scheinbare Idylle eines alpenländischen Skiparadieses als Brutstätte für Gier, Verschwörungen und düstere Geheimnisse. Mittendrin sinnt eine rachsüchtige Bestatterin auf Vergeltung für den Tod ihres Ehemannes.
"Totenfrau"
Die Bestatterin Blum (Anna Maria Mühe) trauert um ihren Ehemann.   Fotoquelle: ARD / Barry Films / Mona Film / Stephan Burchardt
"Totenfrau"
Die mächtige Unternehmerin Johanna Schönborn (Michou Friesz) hat das Sagen im Ort.   Fotoquelle: ARD / Barry Films / Mona Film / Stephan Burchardt
"Totenfrau"
Blum (Anna Maria Mühe, rechts) und ihre Tochter Nela (Emilia Pieske) gehen ganz unterschiedlich mit ihrer Trauer um.   Fotoquelle: ARD / Barry Films / Mona Film / Stephan Burchardt

Verschneite Berge und scheinbar unbefleckte Natur kollidieren verhängnisvoll mit Geldgier, mörderischen Trieben und anderen Abgründen: Mit diesem Erfolgsrezept glückte Sky und ZDF vor einigen Jahren mit "Der Pass" eine faszinierende Thrillerserie mit unglaublichen Hauptdarstellern, angesiedelt im alpenländischen Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Mit inhaltlich und ästhetisch ähnlich inszeniertem Stoff versuchten der ORF und Netflix im Frühjahr 2023 mit der sechsteilige Produktion "Totenfrau" nachzuziehen. Nun wiederholt das Erste die Adaption von Bernhard Aichners Bucherfolg: Zu nächtlicher Stunde laufen alle sechs Folgen der ersten Staffel am Stück, bevor einen Tag später Staffel 2 ihre Free-TV-Premiere feiert.

ARD
Totenfrau
Krimiserie • 01.05.2026 • 23:50 Uhr

Der Tod gehört zum Alltag von Blum (Anna Maria Mühe). Doch als die Bestatterin den Unfalltod ihres geliebten Mannes mit eigenen Augen mitansehen muss, bricht eine Welt für sie zusammen. Weil der Unfallverursacher flüchtet und die Polizei in den Augen Blums nur wenig Ermittlungswillen aufbringt, nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Sie ist überzeugt: Hinter dem vermeintlichen Unfall steckt Mord. Beim anschließenden Rachefeldzug wechselt Blum schon bald die Rollen und wird von der Jägerin zur Gejagten.

Idyllisches Skiparadies oder mörderischer Sumpf?

"Wir sind hier alle eine große Familie", lässt die einflussreiche Unternehmerin und "Schneekönigin" Johanna Schönborn (Michou Friesz) an einer Stelle in "Totenfrau" fallen. Doch erfahrene Serienschauer ahnen bereits: genau das Gegenteil ist der Fall. Jeder im vordergründig halbwegs idyllisch anmutenden Skiparadies scheint etwas zu verbergen und auch etwas zu verlieren zu haben.

Derzeit beliebt:
>>"Bob Marley: One Love": Kritik zur Filmbiografie über das Leben von Bob Marley
>>"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
>>Mads Mikkelsens Trip in die Wälder: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation

Polizeichef Wilhelm Danzberger (Robert Palfrader) fürchtet aus diffusen Gründen um sein Amt, Polizist Massimo (Felix Klare) unterstützt Blum zwar, wirkt aber auch geheimnisvoll. Dazu frönt eine Gruppe um Pfarrer Jaunig (Simon Schwarz) und dem Künstler Edwin Schönborn (Shenja Lacher) einem ganz und gar unheiligen Hobby – Stichwort: schwarze Latexmasken.

Inmitten dieses Sumpfs aus Gier, Verschwörungen und düsteren Geheimnissen sucht Blum nach Antworten, auch mit drastischen Mitteln, wenn sie ihr nötig erscheinen. Dass sie selbst mit traumatischen Erinnerungen konfrontiert wird, ist da nicht unbedingt hilfreich.

"Heimisches Talent und Bilder aus Österreich werden weltweit sichtbar gemacht"

"Totenfrau" wurde in zwölf Sprachen synchronisiert. Für den internationalen Markt sei die Serie konzipiert, ließen die Macher bei der Veröffentlichung verlauten. Im englischsprachigen Ausland wurde die Thrillerserie unter dem Titel "Woman of the Dead" beworben. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz hoffte nach der TV-Premiere im ORF im November 2022: "Heimisches Talent und Bilder aus Österreich werden dadurch weltweit sichtbar gemacht."

Einducksvolle Bilder bietet "Totenfrau" auf jeden Fall. In düsteren, grau-kalten Einstellungen ist die spektakuläre Naturkulisse in Nicolai Rohdes Serie stimmungsvoll eingefangen. Und doch wirkt die ORF-Netflix-Koproduktion teilweise wie eine Thrillerserie von der Stange. Ja, die vielen Geheimnisse tragen zu einer steilen Spannungskurve bei, und Anna Maria Mühe ist als eigenwilliges Epizentrum der finsteren Story fürwahr eine Wucht. Skurrile Morbidität und einen tiefschwarzer Schmäh, oft typische Kennzeichen österreichischer Top-Serien, sucht man über weite Strecken jedoch vergebens – wohl auch, weil der Großteil des Ensembles eben nicht in der Alpenrepublik beheimatet ist.

Für eine zweite Staffel reichte es dennoch: 2025 veröffentlichte Netflix die Fortsetzung der Alpen-Noir-Serie, die wieder in einen Abgrund männlicher Perversionen blicken ließ und nun im Ersten ihre Free-TV-Premiere feiert: Am Folgetag, Samstag, 2. Mai, laufen alle Folgen am Stück.

Totenfrau – Fr. 01.05. – ARD: 23.50 Uhr

Anna Maria Mühe über "Totenfrau": "Sie will ihre Tochter retten, egal wie"
In der Serie "Totenfrau" wird aus der Jägerin Blum nun die Gejagte. Die Schauspielerin spricht über die Herausforderungen der Rolle und die Balance zwischen Antiheldin und Mutter.
2. Staffel kommt auf Netflix
In der zweiten Staffel "Totenfrau" wird die Jägerin zur Gejagten.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

„Die Rosenheim-Cops“ überraschen mit einem Special - Mord, Schnee und Spannung
Nach 24 Jahren
Die Kommissare Bach (Patrick Kalupa) und Stadler (Dieter Fischer) stehen mit Pathologin Wilke hinter einem großen dunkelblauen Zauberkasten
Vom Ballett zur Krimi-Queen: Romina Küper's spannender Weg
Romina Küper im Kroatien-Krimi
Interview mit Romina Küper
Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD
Saarland-Krimi
Aram Arami im Interview
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Deutscher TV-Film in der ARD rüttelt auf: "Toter Winkel" packt gesellschaftliche Tabus an – eine Kritik
Rechtsextremismus
Toter Winkel
Dirk Steffens: "Man darf nicht den Fehler machen, mit jedem Idioten zu reden"
Neuanfang im Ersten
Dirk Steffens
"Albert hat mich rumgekriegt": Barbara Wussow über das Kennenlernen mit ihrem Mann
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Dirk Steffens' neue ARD-Doku: Abenteuer im Kruger-Nationalpark
"Erlebnis Erde"
Dirk Steffens - 100 Jahre Kruger Nationalpark
"Immer wieder sonntags": Die Gäste und Termine 2026
Finale Saison
Stefan Mross auf der Bühne.
Dirk Steffens kehrt zur ARD zurück: Ein neues Gesicht für "Erlebnis Erde"
Premiere im Ersten
Dirk Steffens
Schock für Fans: Beliebte Charaktere verlassen die "Rosenheim-Cops"
Abschiede bei Vorabend-Serie
Christian K. Schaeffer in einer Tracht.
Wiedersehen mit dem Ex: Heidi Klum und Tom Kaulitz treffen auf Ex-Freund des Models
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Ina Müllers denkwürdiges Schweiger-Interview
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Neuer Schwung bei den "Rosenheim-Cops": Sarah Thonig übernimmt
Sarah Thonig übernimmt
Sarah Thonig steht vor einer Fotowand und lächelt.
Auf diese Freunde kann sich Collien Fernandes immer verlassen: "Riesengroßes Geschenk"
Schwere Zeiten
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Sicherheitsexpertin warnt im ZDF nach Trump-Drohungen: "Europäer müssen mehr machen"
Truppenreduzierung
ZDF-"Morgenmagazin"
Thomas Gottschalk verschiebt Comeback wegen Krankheit
Gottschalks Bühnenpause
Thomas Gottschalk
Kunal Nayyar: Mehr als nur Raj aus "The Big Bang Theory"
Vielfalt im TV
Kunal Nayyar
Let's Dance 2026: Partnertausch und Herren-Teams
Partnertausch
"Let's Dance"
Heidi Klum: Überraschungscomeback in "Der Teufel trägt Prada 2"?
Klum in Prada 2
Heidi Klum
Skandal um "Der Teufel trägt Prada 2": Was fast schiefging
Modefilm-Comeback
Der Teufel trägt Prada 2
Paul Janke: Zweite Chance als RTL-Bachelor
Bachelors Rückkehr
Paul Janke
Schwiegertochter gesucht-Star Ingo Peters nimmt 65 Kilo ab
Ingo Peters' Verwandlung
Ingo Peters
Dramatischer Serientod bei "Lena Lorenz": Von ihr müssen sich Fans nun verabschieden
Emotionales Drama
"Lena Lorenz"
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Von Pietro bis Menderes: Alle High- und Lowlights von DSDS
Legenden
Pietro und Sarah
Die Kunst steckt in ihr: So ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Ich habe mein Studio verschenkt": Der Graf über seine Pause nach einem Schicksalsschlag
Im Gespräch
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
Ein Abend der Tränen: Der Graf von Unheilig im Fokus bei "Sing meinen Song"
Emotionales Tauschkonzert
Sing meinen Song