Schwiegertochter gesucht-Star Ingo Peters nimmt 65 Kilo ab

Bei "Schwiegertochter gesucht" eroberte Ingo Peters einst die Herzen der Zuschauer. So wie einst in der RTL-Sendung sieht der 35-Jährige heute jedoch nicht mehr aus: Nach einer Magen-OP hat der TV-Star 65 Kilogramm abgenommen.

2013 verschlug es Ingo Peters zu Vera Int-Veens Kuppelsendung "Schwiegertochter gesucht", um die große Liebe zu finden. Letzteres klappte innerhalb des Formats nicht, dafür mauserte sich der damals 23-Jährige schnell zum Publikumsliebling. Zumindest optisch hat sich Peters seither jedoch drastisch verändert: Wie der RTL-Star nun auf seinem Instagram-Profil verriet, hat er nach einer Magen-Operation 65 Kilogramm verloren.

Seit dem im Juli 2024 vollzogenen Eingriff gehe es ihm "ganz gut", offenbarte er seinen Fans in einer Story. "Ich habe jetzt ungefähr so 65 Kilo abgenommen – das auf jeden Fall." Sein aktuelles Gewicht liege demnach bei etwa 125 oder 126 Kilogramm. Zwar habe er "ein, zwei Kilo wieder zugenommen", erklärte Peters, dies sei aber "vollkommen normal".

Ingo Peters möchte "nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio" gehen Um die Abnahme weiter voranzutreiben, wolle er künftig mehr Sport treiben. "Ich werde auch gucken, dass ich dann nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehe, da auch mal wieder ein bisschen was mache", erzählte der 35-Jährige. "Ich habe ja direkt hier eins um die Ecke, und dann sollte das eigentlich auch passen."

Bereits vor geraumer Zeit hatte Ingo Peters in einem Interview mit RTL über die erfreulichen Ergebnisse seiner sogenannten Schaluchmagen-OP gesprochen: "Die Reaktionen sind echt krass. Jeder, der mich sieht, ist überrascht, dass ich so viel abgenommen habe." Er fühle sich "so toll mit den wenigen Kilos", erklärte er damals.

Seit 2007 lief "Schwiegertochter sucht" erfolgreich bei RTL, die Kuppelshow machte allerdings immer wieder Negativschlagzeilen: Kritiker warfen der Sendung vor, die Kandidaten auf unzulässige Weise vorzuführen. 2016 gelang es Jan Böhmermann, zwei Kandidaten einzuschleusen, der ZDF-Satiriker deckte damals Missstände bei der Produktion auf. Bei der Neuauflage im Jahr 2023 kündigte RTL an, dass die Sendung weniger reißerischer positioniert werden solle. Nach zwei Staffeln mit Angela Finger-Erben als neuer Moderatorin wurde das Format schließlich eingestellt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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