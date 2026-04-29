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Kaulitz-Brüder erneut mit Verteidigung zum fehlenden "Let's Dance"-Support für Gustav Schäfer

Band-Freundschaft

Kaulitz-Brüder erneut mit Verteidigung zum fehlenden "Let's Dance"-Support für Gustav Schäfer

29.04.2026, 11.13 Uhr
von Franziska Wenzlick
Gustav Schäfer, Drummer von Tokio Hotel, beeindruckt bei "Let's Dance" und erhält Unterstützung von Bill und Tom Kaulitz. Trotz geografischer Distanz und mangelndem Interesse an der Show sind die Brüder stolz auf seinen Fortschritt.
Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer
Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (rechts) nimmt derzeit am RTL-Tanzwettbewerb "Let's Dance" teil. Seine Bandkollegen Bill (links) und Tom Kaulitz verfolgen die Sendung nicht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Noch ist Gustav Schäfer weiterhin im Rennen um den Titel des "Dancing Star 2026". Sieben Prominente mussten die 19. Staffel von "Let's Dance" bereits verlassen, während der Tokio-Hotel-Drummer und seine Tanzpartnerin Anastasia Maruster das RTL-Publikum bislang von Runde zu Runde von sich überzeugen konnten.

"Unser Gustl ist immer noch dabei", muss nun auch Tom Kaulitz beeindruckt feststellen. Er wolle "einen kleinen Shoutout machen", sagt Schäfers Bandkollege in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills". Immer wieder bekämen er und sein Bruder Bill Kaulitz demnach Fan-Zuschriften, die sich mehr "Support" von den Kaulitz-Zwillingen für den Schlagzeuger wünschten.

"Ich seh ja sehr wenig von seinen Tanzkünsten", stellt Tom Kaulitz nun klar. Grund dafür sei der Wohnort des 36-Jährigen: "Hier aus Amerika ist das schwer zu verfolgen, wenn man keinen VPN Server hat." Dennoch hätten auch sie bemerkt, dass aus Schäfer "eine richtige Tänzerin" geworden sei, wie Bill lachend anmerkt. Sein Zwillingsbruder ergänzt: "Der hat richtig abgenommen. Der ist richtig sportlich unterwegs!"

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"Vielleicht gewinnt er demnächst"

Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten noch im Rennen seien, wissen die Musiker indessen nicht. "Vielleicht gewinnt er demnächst", hält Tom einen Sieg seines langjährigen Freundes durchaus für möglich. "Ich würde mich für ihn freuen", betont auch Bill. Das Finale, glauben die Podcaster, finde "irgendwann im Mai" statt. "Ein paar sind noch drin", vermutet Bill, "also es geht schon glaub ich noch eine Weile. Aber gut macht er das." Tom ergänzt: Sie seien "richtig stolz" auf den 37-Jährigen.

Das Finale der aktuellen "Let's Dance"-Staffel ist am Freitag, 29. Mai, um 20.15 Uhr, live bei RTL zu sehen. Neben Gustav Schäfer haben noch Ross Antony, Nadja Benaissa, Jan Kittmann, Joel Mattli, Milano sowie Anna-Carina Woitschack die Chance auf den Sieg.

Bereits im März hatten Bill und Tom Kaulitz das Format in ihrem Podcast thematisiert und die Sendung unter anderem als "langweilig" bezeichnet. Dennoch werde er von seinen Freunden unterstützt, erklärte Gustav Schäfer daraufhin gegenüber der Agentur prisma: "Die supporten mich", versicherte Schäfer. "Das passt schon alles, so wie es ist."

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Bill Kaulitz und Tom Kaulitz

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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