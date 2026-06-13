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Hella von Sinnen über "Genial daneben": "Ich hoffe sehr auf eine Rückkehr"

Podcast-Abenteuer

Hella von Sinnen über "Genial daneben": "Ich hoffe sehr auf eine Rückkehr"

13.06.2026, 09.00 Uhr
Hella von Sinnen geht mit "Gestatten – von Sinnen" unter die Podcasterinnen. Indes wünscht sich die deutsche Fernsehikone auch das Comeback eines TV-Dauerbrenners, wie sie im Interview verriet.
Hella von Sinnen
Hella von Sinnen steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne.   Fotoquelle: Getty Images/Andreas Rentz
Hella von Sinnen
Für ihren neuen Podcast versammelt Hella von Sinnen prominente Gäste wie Mike Krüger, Evelyn Burdecki, Guido Cantz und Claudia Roth. Von Sinnen versteht das Format ausdrücklich nicht als journalistisches Interview. "Ich bin keine Journalistin. Ich bin das Helli, und ich möchte mich einfach unterhalten:"  Fotoquelle: Willy Weber

Im vergangenen Jahr zeigte RTLZwei im Juni und im September noch einige Folgen der Comedy-Show "Genial daneben". Seither ist es still um die Sendung geworden. "Es gibt leider nichts Neues", verriet Helga von Sinnen im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Über 20 Jahre gehörte sie mit Hugo Egon Balder (76) zur Stammbesetzung der Show, in der die Gäste verzwickte Publikumsfragen beantworten müssen.

"Ganz ehrlich: Ich hoffe sehr auf eine Rückkehr. Aber ich habe derzeit nicht den Eindruck, dass sich da was rührt", erklärte die Entertainerin enttäuscht. Für sie ist die Funkstille rund um die Sendung nicht nachvollziehbar: "Klar sind wir alte Schlachtrösser, aber es gibt eine treue Fangemeinde dieser Sendung, die wir über die Jahre ja auch immer wieder mit einer neuen Generation Comedians verjüngt haben." In den letzten Folgen der Show waren unter anderem "heute-show"-Reporter Lutz van der Horst und YouTuber und Musiker Marti Fischer dabei.

Obwohl die Zukunft von "Genial daneben" unsicher ist, ist der Kontakt zwischen dem legendären Comedy-Duo von Sinnen und Balder natürlich nicht abgebrochen: "Hugo schreibt mir ab und an: 'Bleib gesund – am Ende müssen wir beide vielleicht noch mal ran", erzählt die 67-Jährige.

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"Denken Sie daran: Ich bin keine Journalistin"

Mit ihrem neuen Podcast "Gestatten – von Sinnen" (eine neue Folge gibt es an jedem zweiten Freitag) erfüllt sich von Sinnen auf ihre "alten Tage noch einen Traum" und ist, anders als etwa bei "Genial daneben", nicht von den Entscheidungen eines Senders abhängig und ihre eigene Chefin – "ein wunderbares Gefühl", schwärmt sie im Interview.

"Ich will ganz normale Gespräche mit den Gästen führen und mich dabei auch amüsieren", erklärte die 67-Jährige. In der ersten Folge war Comedy-Kollege Mike Krüger (74) zu Gast, in weiteren Ausgaben sollen unter anderem Reality-Star Evelyn Burdecki (37) oder die Grünen-Politikerin Claudia Roth (71) vorbeischauen. Sehr unterschiedliche Personen, aber "jedes Gespräch soll anders laufen", wünscht sich die Entertainerin. "Aber denken Sie daran: Ich bin keine Journalistin. Ich bin das Helli, und ich möchte mich einfach unterhalten."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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