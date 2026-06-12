"Abscheulicher Schwachsinn": Ariana Grande liest Trump-Regierung die Leviten

Von Neil Young über die Rolling Stones bis hin zu Elton John und Adele: Immer wieder gerieten in der Vergangenheit prominente Musikerinnen und Musiker mit Donald Trump aneinander. Grund war, dass der US-Präsident ohne Erlaubnis deren Musik für seinen Wahlkampf oder andere politische Zwecke nutzte. Nun kann auch Ariana Grande ein Lied davon singen. Stein des Anstoßes ist ein Clip des Weißen Hauses zur Einwanderungspolitik. Das TikTok-Video ist mit Grandes Lied "Bye" hinterlegt – ohne, dass die 32-Jährige jemals ihr Einverständnis gegeben hätte.

"Bitte verwenden Sie meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Schwachsinn", gab die erboste Sängerin in einem Kommentar unter dem Video zu Protokoll. Das Video zeigt Bundesbeamte, die Menschen mit Handschellen festnehmen. Bis dato hat das Weiße Haus jedoch nicht auf den Protest reagiert.

Derweil prüfe das Team um Grande, wie der Inhalt entfernt werden könne. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ariana Grande kritisch zur Politik des US-Präsidenten äußert. 2025 hatte die Sängerin via Instagram eine Story geteilt, die sich über hohe Lebenshaltungskosten und die Situation von Migrantenfamilien beklagte. In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern die Politik Trumps zu einer Verbesserung dieser Situation beitrage. Das Weiße Haus reagierte damals spitzzüngig mit einem Statement. Unter anderem stand darin sarkastisch geschrieben: "Gute Besserung, Ariana!"