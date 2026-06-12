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Public Viewing vor harter Probe: Der WM-Zauber von 2006 fehlt

Sehnsucht nach dem Sommermärchen

Public Viewing vor harter Probe: Der WM-Zauber von 2006 fehlt

12.06.2026, 09.50 Uhr
von Frank Rauscher
Vor 20 Jahren wurde aus Fernsehbildern ein Gemeinschaftsgefühl. Bei der WM 2026 stehen die Chancen auf eine ähnliche Welle deutlich schlechter.
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Bei der EURO 2024 war einmal mehr Berlin das Epizentrum deutscher Fanfreude. Diesmal, bei der WM 2026, wird alles ein wenig kleiner ausfallen. Auch wenn Public Viewing in Deutschland grundsätzlich stattfinden wird.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sean Gallup
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Partystimmung in Berlin bei der EURO 2024! - Diesmal wird es allerdings keine XXL-Fanmeile geben.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sean Gallup
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Berlin, 19.Juni 2024: feiernde Fans während des EM-Spiels der DFB-Elf gegen Ungarn.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sean Gallup
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Eine WM ohne Fanfeste? - Fakt ist, dass diesmal alles etwas kleiner ausfallen wird als beispielsweise bei der EM 2024 (Foto aus Berlin).  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sean Gallup
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Die Stimmung kocht am Brandenburger Tor in Berlin: Deutsche Fans auf der Fanmeile beim Finale der EM 2008 zwischen Deutschland und Spanien. So schön wie es mal war, wird es nie wieder. Oder etwa doch? Deutschland könnte ein wenig Euphorie gebrauchen.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Sean Gallup
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
2008 in Hamburg: Auch damals fesselte die Europameisterschaft die Massen in Deutschland. Gelingt es auch 2024, die Stimmungswelle durchs Land schwappen zu lassen?  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel
Euro 2008
Hat Deutschland wieder Lust auf große Fanfeste?  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Deutschland, ein Fahnenmeer.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Michael Thiel ganz relaxt im Urlaub auf den Lofoten: Dort hielt sich der Hamburger Psychologe auch während der WM 2006 auf - und doch hatte er dort, "mitten im norwegischen Nirgendwo", seine kleinen Public-Viewing-Momente.  Fotoquelle: privat
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
2012, nach Mario Balotelli und der 1:2-Halbfinalniederlage gegen Italien: Am Brandenburger Tor suchen deutsche Fans Trost.  Fotoquelle: Sean Gallup/Getty Images
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Zwischen Hoffen und Bangen: 2018 FIFA beim Public Viewing in Berlin.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Sean Gallup
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Internationales Partyflair (wie hier beim Public Viewing in der "MainArena" 2006 in Frankfurt) - das gab es vor 20 Jahren auf einmal mitten in Deutschland. Und was passiert in diesem Jahr?  Fotoquelle: teleschau-Archiv / juwo
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Toooooooooooooooor! Fans jubeln 2010 in Berlin.  Fotoquelle: 2010 Getty Images/Matthias Kern
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Am "Heiligengeistfeld" in Hamburg feierten 2006 Abertausende - auch von hier schwappte die Wellte durchs Land.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Schlaaaaand hatte seine Hochzeit: Fans feiern 2006 am Hamburger Heiligengeistfeld.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
So war das 2006 - auch in Frankfurt.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Sean Gallup
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Jubel auf der Reeperbahn: Bilder von der WM 2006.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
So sah die kollektive Fanfreude vor 18 Jahren aus.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Public Viewing hat etwas Ansteckendes: 2006 wurde auch in Hamburg gefeiert.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Die Deutschlandfehnte wehte auch bei der EURO 2008 überall im Land.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Friedemann Vogel
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
Fußball bewegt die Massen - auch zum Public Viewing.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Getty Images
Als ein Ruck durchs Land ging: Das Phänomen Public Viewing
2008 in Köln: Deutsche und türkische Fans feiern nach dem Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften gemeinsam. Lang ist's her.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Burak Kara
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
Auch in Dortmund waren tausende Fans versammelt, um die Spiele der EM 2024 zu verfolgen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Pau Barrena

Fußball erlebt man am intensivsten im Stadion – oder ganz entspannt zu Hause auf der Couch. So galt es lange, bis die unvergessene Heim-WM 2006 auch diese Gewissheit nachhaltig veränderte: Das Massenphänomen Public Viewing wird zum Start der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wieder in Erinnerung gerufen, mitunter geradezu beschworen. Und ja: So schön wie damals beim Sommermärchen war es in den 20 Jahren seither nie wieder. Doch mit Blick auf die gesellschaftliche Gemengelage fällt es schwer, an ein Comeback jener vom Fußball ausgelösten Euphoriewelle zu glauben.

Heute darf man jedenfalls durchaus mit Wehmut auf eine Zeit blicken, in der manch ein Fußball-Event Züge eines Rockfestivals hatte und auf den Plätzen und Straßen, in den Biergärten und Fanmeilen eine bis dato kaum für möglich gehaltene Aufbruchstimmung entfacht wurde. Die WM 2006 war eine Party – und die wurde hierzulande fürwahr gemeinsam zelebriert.

Auch weil damals, am 6. Juni, nach einer längeren Regenperiode rechtzeitig zum Turnierstart wieder die Sonne schien und Philipp Lahms Tor in der sechsten Minute des Eröffnungsspiels gegen Costa Rica scheinbar Wunder wirkte gegen all die Skepsis, die zuvor geherrscht hatte: Ganz Deutschland jubelte sich urplötzlich in eine eigentümlich hibbelige Gemütslage hinein, was eine erstaunlich verbindende Wirkung entfaltete. Man trank, sang, feierte zusammen, man herzte sich, man hoffte, bangte und heulte sich Schulter an Schulter die Seele aus dem Leib. Das Stimmungsbarometer kletterte in ungeahnte Höhen.

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WM 2006 und Public Viewing: Als Deutschland gemeinsam jubelte

Daheim beim Grillen, auf den Straßen, in den Kneipen und Biergärten und natürlich in all den Public-Viewing-Areas und Fanmeilen: Überall ging es in jenen Tagen um Fußball, und weil Social Media noch in den Kinderschuhen steckte, war alles ein bisschen freier und naiver, weil nicht jede kleine Peinlichkeit im Bild festgehalten und geteilt wurde. Der Treiber jener positiven Grundstimmung waren die gemeinsam gesehen Fernsehbilder. Snippets, Memes und Selfies spielten noch keine Rolle. Kurzum: Alle staunten gemeinsam darüber, wie cool dieses Land auf einmal war.

ARD, ZDF, MagentaTV: So läuft die Fußball-WM 2026 im Fernsehen
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht ein Spektakel mit 48 Teams, ausgetragen in drei Ländern und vier Zeitzonen. Erstmals wird das Turnier über 39 Tage dauern. Fans in Deutschland können die Spiele über Magenta TV, ARD und ZDF verfolgen. Public Viewing wird eingeschränkt sein.
XXL-WM 2026
Julian Nagelsmann

Am meisten wunderten sich die Deutschen selbst: über die Gastfreundschaft, darüber, wie locker sie sich nach außen präsentierten und wie selbstverständlich plötzlich schwarz-rot-goldene Fahnen waren, aber auch wie sie auf einmal alle zusammenhielten. Wer auf den Fanmeilen beispielsweise in Berlin oder auf der Leopoldstraße in München dabei war, wird die Atmosphäre und die vielen Begegnungen, die aus Fremden wenigstens für ein paar Minuten Freunde machten, im Leben nicht vergessen.

Dem "Sommermärchen" war nicht umsonst auch eine politische Dimension zugeschrieben worden. Zwar wissen wir längst, dass all das leider nicht so langlebig war, wie man damals glaubte, doch nun, 20 Jahre später, zum Start der WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli), ist es keine Frage: Zumindest ein Hauch jener Aufbruchstimmung würde der in Teilen scheinbar hoffnungslos zerstrittenen Gesellschaft guttun. Fußball hat gewiss nicht die Macht, ein Land zu vereinen. Aber – siehe 2006 – er könnte mit seiner einzigartigen Strahlkraft im allerbesten Fall für eine Weile das allgegenwärtige "Ich" wieder zum "Wir" werden lassen und den Wind in eine andere Richtung drehen. Friede, Freude, Schlaaand – das wär' doch was.

ARD-Stimme Tom Bartels: Zwischen Selbstkritik und unvergesslichen Fußballmomenten
Die Stimme von Tom Bartels gehört zu den bekanntesten im deutschen Sportjournalismus. Trotz seiner Selbstkritik hat er mit seinem Schweigen und Kult-Kommentaren unvergessliche Fußballmomente geschaffen.
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WM 2026 und Sommermärchen-Sehnsucht: Wie viel Euphorie ist möglich?

Doch wie gut stehen, abseits von der mit gebremster Euphorie begutachteten sportlichen Situation der Elf von Julian Nagelsmann, die Chancen dafür? Wie viel "Sommermärchen" ist angesichts der gedrückten Stimmung möglich?

Public Viewing zur WM 2026: Warum die Fanmeilen kleiner ausfallen

Man darf skeptisch sein. Denn aufgrund der oft späten oder sogar nächtlichen Anstoßzeiten bei der WM in Übersee wird Public Viewing diesmal voraussichtlich eher klein ausfallen. Public Viewing ist zwar grundsätzlich auch diesmal möglich, damit Fans die WM auch gemeinsam draußen verfolgen können, gelten für Public Viewing befristete Ausnahmen beim Lärmschutz – doch das ganz große gemeinschaftliche Fußballfest auf öffentlichen Fanmeilen mit Zehntausenden wird 2026 wohl weitgehend nicht stattfinden.

"Kapitän Kimmich" in der ZDF-Mediathek: Doku zeigt den Vertragskrimi beim FC Bayern
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Zahlreiche Städte haben große öffentliche Veranstaltungen abgesagt – darunter Hamburg, Berlin und die großen Städte in Nordrhein-Westfalen wie Köln, Düsseldorf und Dortmund. Auch München, Nürnberg und die anderen bayerischen Großstädte verzichten auf offizielles Public Viewing. Als Gründe werden neben den Anstoßzeiten auch schwindendes Interesse genannt. Kleinere Ausnahmen gibt es vereinzelt: In Recklinghausen dürfen bis zu 7.500 Zuschauer Spiele bis 22 Uhr gemeinsam verfolgen, in Hückelhoven bis zu 3.000.

Das Gros der Public-Viewing-Angebote liegt in privater Hand – oft mit Eintrittsgeld. Eine Bundesverordnung erlaubt dabei Ausnahmen vom Lärmschutz, sodass Übertragungen bis tief in die Nacht möglich sind. Zu den größten privaten Events zählen das Freigelände der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen mit bis zu 40.000 Plätzen und die Arena auf Zeche Ewald in Herten für bis zu 10.000 Besucher. Wer die WM trotzdem in Gemeinschaft erleben möchte, weicht am besten auf Biergarten oder Kneipe aus – und sollte sich rechtzeitig um einen Platz kümmern. (Die "Public Viewing-Verordnung" der Bundesregierung: www.bundesumweltministerium.de/faqs/public-viewing-verordnung).

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Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger reisen durch Amerika, um die Stimmung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu erfassen. Sie besuchen prominente Sportler wie Marco Reus und Leon Draisaitl und diskutieren über die Herausforderungen des Turniers.
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Psychologe erklärt: So entsteht Fußball-Euphorie beim Public Viewing

Es bleibt also abzuwarten, ob und inwieweit der Funke überspringen kann. Entscheidend ist nicht zuletzt der Auftritt der DFB-Elf. Wo wir bei der Frage wären, wie so eine Euphoriewelle eigentlich funktioniert. Der Psychologe Michael Thiel nannte es im Gespräch mit der Agentur teleschau einmal den "Halo-Effekt": "Der Erfolg der Mannschaft überträgt sich Schritt für Schritt quasi auf alle, auf eine ganze Gesellschaft." Der Schalter werde im Kopf eines jeden Einzelnen umgelegt: "Er fühlt sich als Teil des Erfolges und ist bestärkt, weil er überzeugt ist, selbst seinen durchaus entscheidenden Beitrag geleistet zu haben." Die Bilder von den Fanfesten im Fernsehen täten dann ein Übriges, um die Welle durchs Land schwappen zu lassen.

Beim Erlebnis Public Viewing gehe es "vor allem darum, dass man sich – eher unterbewusst – als wesentlichen Teil der Veranstaltung wahrnimmt: Ich bin nicht nur der passive Zugucker vor der Großbildleinwand, sondern es ist mein Ereignis. Ohne mich würde es dieses Fest gar nicht geben!" Und, so Thiel: "In der Euphorie ticken wir eben alle irgendwie gleich."

Rasend schnell setzten sich 2006 genau diese Mechanismen in Gang, die zumindest vorübergehend vieles veränderten. Zum Guten. Michael Thiel: "Alle Umfragen, die 2006 angestellt wurden, haben belegt, dass die Wirtschaftslage besser eingeschätzt wurde als vorher, dass die Menschen viel zuversichtlicher in die Zukunft sahen, dass sie mehr investieren wollten ... In einer solchen Phase wird mehr angepackt und gewagt – man ist einfach risikofreudiger und positiver. So war es auch 2014 beim Titelgewinn in Brasilien."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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