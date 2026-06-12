Home News TV-News

"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Dokumentation auf ARTE

Queen-Dokumentation

"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Dokumentation auf ARTE

12.06.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Pünktlich zur Fußball-WM 2026 beleuchtet die Dokumentation "Queen – We Are The Champions" die Geschichte der wohl bekanntesten Sporthymne der Welt und ihre Entstehung.
Queen - We Are The Champions
"No time for losers, 'cause we are the champions of the world": In der Doku "Queen - We Are The Champions" erzählt Hannes Rossacher die Geschichte des Liedes "We Are The Champions" und seiner Entstehung.   Fotoquelle: Queen Productions Ltd.
Queen - We Are The Champions
Sänger Freddie Mercury schrieb 1977 die größte Sporthymne aller Zeiten. "We Are The Champions" stammt vom Queen-Album "News Of The World".  Fotoquelle: Queen Productions Ltd.
Queen - We Are The Champions
Bei seinem Erscheinen 1977 wurde das Queen-Album "News Of The World" als überraschend rau und rockig wahrgenommen.   Fotoquelle: Queen Productions Ltd.

Bei seinem Erscheinen 1977 wurde das Queen-Album "News Of The World" als überraschend rau und rockig wahrgenommen. Gleich zu Beginn finden sich darauf jedoch zwei sehr bekannte "Animationslieder", von denen viele nicht wissen, dass sie auf dem Album ineinander übergehen: Brian Mays Stampfer "We Will Rock You" als Opener und Freddie Mercurys "We Are The Champions". Zwei relativ kurze Songs, die damals auch als Doppel-A-Seiten-Single im Paket veröffentlicht wurden.

ARTE
Queen – We Are The Champions
Dokumentation • 12.06.2026 • 22:30 Uhr

Mittlerweile hat sich vor allem "We Are The Champions" vollständig aus diesem Kontext gelöst und ist zur größten Sport- und Siegerhymne der Welt aufgestiegen: "No time for losers, 'cause we are the champions of the world." In der Doku "Queen – We Are The Champions" erzählt Hannes Rossacher ("Rammstein in Amerika") die Geschichte des Liedes und seiner Entstehung. Der 55-Minuten-Film aus dem Jahr 2024 läuft bei ARTE zum Auftakt der FIFA Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Für "Queen – We Are The Champions" haben sich die alten Queen-Recken Brian May und Roger Taylor noch einmal vor die Kamera gesetzt, um von damals zu erzählen: von der Idee, einen Song zu schreiben, der das Publikum einbezieht und mitreißt. Für das Musikvideo mobilisierte die Band übrigens ihren Fanclub. Auch die Clubvorsitzende Jacky Smith erinnert sich im Film an die Begegnung mit der Band. Der Siegeszug der Songs von Queen hält bis heute an – in immer neuen Interpretationen und Besetzungen, als zeitlose Klassiker im Sport und bei Siegerehrungen. In der ARTE-Mediathek ist der Film bereits seit seiner Erstausstrahlung 2024 verfügbar.

Derzeit beliebt:
>>"Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand": Kritik zur ARD-Dokumentation
>>Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
>>Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Hinter den Kulissen des OG Keemo: Ein Blick in sein Leben

Was steckt hinter dem enormen Ohrwurmpotenzial?

Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris präsentierte sogar Dolly Parton ihre ganz eigene Version von "We Are The Champions" . Zeitzeugen, Musikerinnen und Musiker sowie Wissenschaftler gehen der Frage nach, was Stücke wie dieses und andere große Mitsing-Hymnen so besonders macht. Wie entstehen Sporthymnen wie die Queen-Klassiker oder Whitney Houstons Olympiasong "One Moment in Time"? Was steckt hinter ihrem enormen Ohrwurmpotenzial? Und welche Dynamik entfaltet sich, wenn ein ganzes Stadion im Chor mitsingt? Eine Reise durch die Musikgeschichte und in die Welt jener großen Hymnen, die bei Sportereignissen für Gänsehaut und kollektive Ekstase sorgen.

Queen – We Are The Champions – Fr. 12.06. – ARTE: 22.30 Uhr

"Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand": Kritik zur ARD-Dokumentation
Die ARD-Dokumentation „Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand“ zeigt 30 Jahre Bandgeschichte. Von den Anfängen in Germering bis zum WM-Hit „54, 74, 90, 2006“.
Bandgeschichte enthüllt
"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Fußball-WM 2026: Deutschland vs. Curaçao – Alle Infos zur Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
"Becoming Taylor Swift": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Taylor Swifts Aufstieg
Becoming Taylor Swift
"Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen": Alle Infos zur ARTE-Doku
Borneos Baumkronen
Orang-Utans - Die unbekannten Menschenaffen
Bundesliga-Trainerin Fritzy Kromp analysiert die Fußball-WM 2026
Expertinnenblick
Friederike Kromp
Fanmeilen, Biergärten, Nachtspiele: So anders wird Public Viewing 2026
Sehnsucht nach dem Sommermärchen
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
ARD, ZDF, MagentaTV: So läuft die Fußball-WM 2026 im Fernsehen
XXL-WM 2026
Julian Nagelsmann
Genf im Fokus: 3sat-Doku zeigt Kriminalität hinter der internationalen Fassade
"Genf – Stadt der Sünde?"
Genf - Stadt der Sünde?
"Kapitän Kimmich" in der ZDF-Mediathek: Doku zeigt den Vertragskrimi beim FC Bayern
Intime Einblicke
FC Bayern München Attends Oktoberfest
Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV
WM-Auftakt
Robert Andrich
Oliver Welke witzelt wieder über die Carpendales: "Wenn das schon der dritte 'Landarzt' sagt ..."
Satire-Eklat
Oliver Welke, Wayne und Howard Carpendale
Filmkritik zum Horror-Roadmovie „Passenger“: ein unheimlicher Trip abseits der Filmklischee-Pfade
Regisseur von „The Autopsy of Jane Doe“
Eine Frau in der Nahaufnahme schaut ängstlich.
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Es war die schlimmste Zeit meines Lebens": Jürgen Milski über die Schattenseiten des Ruhms
Die Kehrseite des Ruhms
Jürgen Milski
Helene Fischer feiert Tour-Auftakt – Thomas Seitel steht mit ihr auf der Bühne
Tourstart in Dresden
Helene Fischer steht auf der Bühne und trägt ein rotes Outfit.
Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"
Neuer-Comeback
Kai Havertz
Tom Kaulitz: Warum sein WM-Job eine besondere Bewährungsprobe wird
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Manchmal auch im Bett": Heidi Klum muss mit Tom Kaulitz Fußball gucken
Fußballfan-Talk
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Christopher Nolans Meisterwerk "The Dark Knight" im FreeTV
Legendärer Batman-Film
"The Dark Knight"
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Hochzeit in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal haben geheiratet
Günstige Hochzeit
Loona
Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm
Kino-Highlights
Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Beatrice Egli über Hass & Bodyshaming: "Du kannst dich ändern"
So wehrt sie sich
"Volle Kanne"
Bro'Sis-Ärger nach 20 Jahren: Ex-Kollege teilt gegen Zarrella aus
"Hat sich halt selbst für gut empfunden"
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Romantischer Sommerhit: "Every Year After" auf Prime Video
Romantische Serie
"Every Year After" | Prime Video
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"