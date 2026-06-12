"Queen – We Are The Champions": Kritik zur Dokumentation auf ARTE

Bei seinem Erscheinen 1977 wurde das Queen-Album "News Of The World" als überraschend rau und rockig wahrgenommen. Gleich zu Beginn finden sich darauf jedoch zwei sehr bekannte "Animationslieder", von denen viele nicht wissen, dass sie auf dem Album ineinander übergehen: Brian Mays Stampfer "We Will Rock You" als Opener und Freddie Mercurys "We Are The Champions". Zwei relativ kurze Songs, die damals auch als Doppel-A-Seiten-Single im Paket veröffentlicht wurden.

Queen – We Are The Champions Dokumentation • 12.06.2026 • 22:30 Uhr

Mittlerweile hat sich vor allem "We Are The Champions" vollständig aus diesem Kontext gelöst und ist zur größten Sport- und Siegerhymne der Welt aufgestiegen: "No time for losers, 'cause we are the champions of the world." In der Doku "Queen – We Are The Champions" erzählt Hannes Rossacher ("Rammstein in Amerika") die Geschichte des Liedes und seiner Entstehung. Der 55-Minuten-Film aus dem Jahr 2024 läuft bei ARTE zum Auftakt der FIFA Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Für "Queen – We Are The Champions" haben sich die alten Queen-Recken Brian May und Roger Taylor noch einmal vor die Kamera gesetzt, um von damals zu erzählen: von der Idee, einen Song zu schreiben, der das Publikum einbezieht und mitreißt. Für das Musikvideo mobilisierte die Band übrigens ihren Fanclub. Auch die Clubvorsitzende Jacky Smith erinnert sich im Film an die Begegnung mit der Band. Der Siegeszug der Songs von Queen hält bis heute an – in immer neuen Interpretationen und Besetzungen, als zeitlose Klassiker im Sport und bei Siegerehrungen. In der ARTE-Mediathek ist der Film bereits seit seiner Erstausstrahlung 2024 verfügbar.

Was steckt hinter dem enormen Ohrwurmpotenzial? Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris präsentierte sogar Dolly Parton ihre ganz eigene Version von "We Are The Champions" . Zeitzeugen, Musikerinnen und Musiker sowie Wissenschaftler gehen der Frage nach, was Stücke wie dieses und andere große Mitsing-Hymnen so besonders macht. Wie entstehen Sporthymnen wie die Queen-Klassiker oder Whitney Houstons Olympiasong "One Moment in Time"? Was steckt hinter ihrem enormen Ohrwurmpotenzial? Und welche Dynamik entfaltet sich, wenn ein ganzes Stadion im Chor mitsingt? Eine Reise durch die Musikgeschichte und in die Welt jener großen Hymnen, die bei Sportereignissen für Gänsehaut und kollektive Ekstase sorgen.

Queen – We Are The Champions – Fr. 12.06. – ARTE: 22.30 Uhr

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