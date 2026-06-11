Skurrile Beauty-OP: Daniela Katzenberger lässt sich Körperteile kürzen

Daniela Katzenberger macht aus ihren Schönheits-Operationen kein Geheimnis. Regelmäßig dokumentiert die 39-Jährige ihre Eingriffe auf Social Media und lässt ihre Fans am Prozess teilhaben. Wie der "Goodbye Deutschland"-Star jetzt bekannt gab, ist offenbar eine weitere Beauty-OP geplant – wenn auch eine eher ungewöhnliche.

"Werde im Oktober meine Zehen kürzen lassen", schreibt Daniela Katzenberger zu einem Foto auf Instagram, auf dem ihre Füße zu sehen sind. Dabei gehe es explizit um ihren "zweiten und dritten Zeh". Ihr sei "egal, was irgendjemand dazu sagt", stellt die TV-Bekanntheit weiterhin klar. "Bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht."

Weitere Beauty-OP geplant Damit nicht genug wolle die Ehefrau von Musiker Lucas Cordalis noch weitere Schönheits-Operationen durchführen lassen. "Ich habe viele kahle Stellen auf dem Kopf, durch jahrelange Extensions-Experimente", meint sie zu einem zusätzlichen Foto in der Bilderstrecke, das ihren Scheitel zeigt. Darum wolle sie sich Haare transplantieren lassen. Sie nenne sich selbstironisch "Daniela Glatzenberger", doch stören tue es sie extrem, wie sie zugibt.

Bei früheren Eingriffen hat sie bereits ihre Brüste machen und ihre Oberlider straffen lassen. Außerdem verwendet sie regelmäßig Botox. Auch diese Behandlungen thematisierte Daniela Katzenberger in den sozialen Medien.

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